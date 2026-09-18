Michael Carrick, kötü başlangıca rağmen Manchester United'daki geleceği üzerindeki baskıyı "saçma" olarak nitelendirdi

Carrick, sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından Manchester United teknik direktörü olarak görev yerinin şimdiden tehlikede olduğuna dair iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi. ESPN'e göre kulüp, tüm kulvarlardaki ilk altı maçında yalnızca iki galibiyet alabildi ve sahasında Manchester City ile Brighton'a art arda yenildi.

Artan incelemelere rağmen teknik adam, görev güvencesiyle ilgili dışarıdan gelen seslerden tamamen etkilenmediğini söyledi. Carrick, cuma günkü basın toplantısında, "Gelecek, sahiplik ve bu görevde ne kadar süre kalacağımla ilgili olarak, 'Ne kadar vaktim kaldı?' diye düşünmüyorum. Bulunduğum pozisyonda böyle düşünmek saçma. Bu, gündemimde bile değil" dedi.