Getty Images Sport
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Michael Carrick, kötü başlangıca rağmen Manchester United'daki geleceği üzerindeki baskıyı "saçma" olarak nitelendirdi
Baskıya meydan okuyan yanıt
Carrick, sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından Manchester United teknik direktörü olarak görev yerinin şimdiden tehlikede olduğuna dair iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi. ESPN'e göre kulüp, tüm kulvarlardaki ilk altı maçında yalnızca iki galibiyet alabildi ve sahasında Manchester City ile Brighton'a art arda yenildi.
Artan incelemelere rağmen teknik adam, görev güvencesiyle ilgili dışarıdan gelen seslerden tamamen etkilenmediğini söyledi. Carrick, cuma günkü basın toplantısında, "Gelecek, sahiplik ve bu görevde ne kadar süre kalacağımla ilgili olarak, 'Ne kadar vaktim kaldı?' diye düşünmüyorum. Bulunduğum pozisyonda böyle düşünmek saçma. Bu, gündemimde bile değil" dedi.
- Getty Images Sport
Tüm sorumluluğu üstlenerek
United, çarşamba günü Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2 yenilerek Old Trafford'da iki gollük üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonuç, Carrick'in geçen sezon geçici olarak göreve gelmesinden bu yana ilk kez üst üste iki maç kaybettiği anlamına geldi.
Mazeret üretmek yerine, tüm sorumluluğu üstlenmekten memnun. "Bu benim sorumluluğum. Bununla bir sorunum yok. Bu bir suçlama oyunu değil" dedi. "Hepimiz bakacak, işaret edecek ve suçlayacak şeyler arıyoruz. Beni suçlayın, sorun değil. Sorumluluğu alırım. Mesele insanları suçlamak değil. Mesele çözüm bulmak ve daha iyi olmak."
Eleştirileri sorgulamak
Son dönemdeki düşüş, Carrick'in kulübe kenarında ve röportajlarda daha fazla duygu göstermesi gerektiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Eski orta saha oyuncusu bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve sakin tavrının tutku eksikliği anlamına gelmediğini açıkça belirtti.
"Daha fazla duygu göstermem mi gerekiyor? Nasıl yani? Nasıl yani? Soruyorum, nasıl? Ne göstermemi istiyorsunuz?" diyerek gazetecilere sert çıktı. "Futbol maçlarını kaybetmeyi sevmiyoruz, yani futbol maçlarını kaybetmenin duygusunu hissetmiyor değilim ama bu, bundan sonra ne yapmamız gerektiğine dair düşüncemi etkilemiyor."
- Getty Images Sport
United için sırada ne var?
Manchester United, pazar günü Premier League'de Fulham'ı ağırladığında anında bir reaksiyon göstermeyi ve üç puanı almayı hedefleyecek. Carrick, tamamen maça odaklanmış bir kadronun sahaya çıkmasını bekliyor ve sol bek Luke Shaw ile orta saha oyuncusu Carlos Baleba'nın henüz tam olarak hazır olmasalar bile kadroda yer alabileceğinin sinyalini verdi.
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