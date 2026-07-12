Buna göre, Reggiani geçen sezonki yıldırım gibi yükselişinin ardından “transfer piyasasında çok rağbet gören bir isim” haline gelmiş.
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Memleketine geri dönmeyi "kolayca hayal edebiliyor": BVB'de sürpriz bir ayrılık mı?
Serie A’dan birden fazla kulübün bu genç oyuncuya göz diktiği ve önümüzdeki sezon için transferi “yoğun bir şekilde” değerlendirdiği söyleniyor. Reggiani ise memleketine geri dönmeyi “kolaylıkla hayal edebiliyor”. 2024 yılında US Sassuolo’nun altyapısından Siyah-Sarılar’a transfer olan Reggiani, bu takımla aralarında Almanya B Gençler Şampiyonası’nın da bulunduğu birçok başarıya imza attı.
Ancak, birkaç ay önce ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış olmasına rağmen, Reggiani’nin takımda kalacağı kesin değil. Haberde, cazip bir teklif gelmesi halinde, spor direktörü Ole Book (40) önderliğindeki BVB yöneticilerinin “tereddüt edebileceği” belirtiliyor.
İlgilenen kulüplerin isimleri açıklanmıyor. Haziran ayında Tuttosport, Reggiani’nin Scudetto şampiyonu Inter Milano’da savunmada beklenen kadro değişikliği kapsamında bir aday olduğunu bildirmişti.
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BVB’den ayrılık mı? Luca Reggiani, ikinci yarıda büyük bir çıkış yakaladı
Reggiani, 2025/26 sezonunda Borussia’da en olumlu sürprizlerden biri oldu. İkinci yarıda Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam dokuz resmi maça çıktı ve Mart ortasında FC Augsburg’a karşı 2-0 kazanılan iç saha maçında Almanya’nın en üst liginde ilk golünü attı.
Reggiani’nin hızlı yükselişi, İtalya A Milli Takımı’na ilk kez çağrılmasıyla sonuçlandı. Merkez savunma oyuncusu, Haziran başında Yunanistan’a karşı 1-0 kazanılan dostluk maçında Squadra Azzurra’daki ilk maçına çıktı.
Yine de Dortmund’un savunma merkezinde Reggiani’nin düzenli olarak forma giymeye devam etmesi şimdilik zor olabilir. Sakatlıklar nedeniyle hâlâ birkaç soru işareti olsa da, Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (30), Ramy Bensebaini (31), Emre Can (32), Filippo Mane (20) ve 19,5 milyon avroya transfer edilen Joane Gadou (19) olmak üzere altı stoper daha bulunuyor.
BVB’nin rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldığı Takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet FC Barcelona 2017 148 milyon avro Jude Bellingham Orta saha Real Madrid 2023 127 milyon avro Jadon Sancho Forvet Manchester United 2022 85 milyon avro Christian Pulisic Forvet Chelsea FC 2019 64 milyon avro Pierre-Emerick Aubameyang Forvet Arsenal FC 2018 63,75 milyon avro
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