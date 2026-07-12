Memleketine geri dönmeyi "kolayca hayal edebiliyor": BVB'de sürpriz bir ayrılık mı?

Serie A’dan birden fazla kulübün bu genç oyuncuya göz diktiği ve önümüzdeki sezon için transferi “yoğun bir şekilde” değerlendirdiği söyleniyor. Reggiani ise memleketine geri dönmeyi “kolaylıkla hayal edebiliyor”. 2024 yılında US Sassuolo’nun altyapısından Siyah-Sarılar’a transfer olan Reggiani, bu takımla aralarında Almanya B Gençler Şampiyonası’nın da bulunduğu birçok başarıya imza attı.

Ancak, birkaç ay önce ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış olmasına rağmen, Reggiani’nin takımda kalacağı kesin değil. Haberde, cazip bir teklif gelmesi halinde, spor direktörü Ole Book (40) önderliğindeki BVB yöneticilerinin “tereddüt edebileceği” belirtiliyor.

İlgilenen kulüplerin isimleri açıklanmıyor. Haziran ayında Tuttosport, Reggiani’nin Scudetto şampiyonu Inter Milano’da savunmada beklenen kadro değişikliği kapsamında bir aday olduğunu bildirmişti.