Materazzi: "Ibrahimovic, şu anda sergilediği performansla tarihin en büyük Inter oyuncusu"

Mourinho hakkında: "O geldiğinde menajerime benim istenip istenmediğimi sordurdum ve bana kesinlikle evet dedi. Bu, Avrupa Şampiyonası’nda penaltılarda kaybettikten sonra aldığım ilk mesajdı. Bana şöyle yazmıştı: ‘Futbol budur, kendine gel, 25 gün sonra görüşürüz.’ Ben de ona şöyle dedim: ‘Hayır, 21 gün sonra görüşürüz çünkü daha erken döneceğim, senin tarafından çalıştırılmak istiyorum.’





Mancini hakkında: “İnişler ve çıkışlar yaşadık, bir ara beni pek görmüyordu. En azından ara sıra birkaç maçta oynamayı bekliyordum ama beni oynatmıyordu, bunu bana söylüyordu… Bir keresinde otelden ayrıldım. Sonra Dünya Kupası’nı kazandım ve her şey değişti, topallarken bile oynuyordum. Milli takımdayken dikkate alınmamaktan hoşlanmıyordum.”





Chivu hakkında: “Oyuncu rolünün tadını sonuna kadar çıkardı. Gençlerden başlamak için fırsat bulduğunda kendi yolunu izledi, sonra Parma’daki şansı değerlendirdi; birkaç B ve C takımı da vardı. Inter’de yaptıklarına devamlılık kazandırdı; Mourinho’dan sonra o gelseydi, yine şampiyonluklar kazanırdık (gülüyor, ed.).”