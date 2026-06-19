Inter ve İtalya Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu, 2006 Dünya Şampiyonu Marco Materazzi, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, şu anda Milan’ın sahibi olan RedBird fonunun kıdemli danışmanı olan Zlatan Ibrahimovic hakkında şunları söyledi: “Ibra ile rekabet mi? Benim için bunlar sadece saha içindeki meselelerdi, ama ona hiçbir şey söyleyemem çünkü şu anda yaptıklarıyla tarihin en büyük Interli’si.” İsveçli futbolcu Juventus ve Milan forması giydiği dönemde sahada rakip olan Ibrahimovic ve Materazzi, 2006 ile 2009 yılları arasında Inter’de birlikte de forma giymişlerdi.
Çeviri:
Materazzi: "Ibrahimovic, şu anda sergilediği performansla tarihin en büyük Inter oyuncusu"
INTER'İN TEKNİK DİREKTÖRLERİ
Mourinho hakkında: "O geldiğinde menajerime benim istenip istenmediğimi sordurdum ve bana kesinlikle evet dedi. Bu, Avrupa Şampiyonası’nda penaltılarda kaybettikten sonra aldığım ilk mesajdı. Bana şöyle yazmıştı: ‘Futbol budur, kendine gel, 25 gün sonra görüşürüz.’ Ben de ona şöyle dedim: ‘Hayır, 21 gün sonra görüşürüz çünkü daha erken döneceğim, senin tarafından çalıştırılmak istiyorum.’
Mancini hakkında: “İnişler ve çıkışlar yaşadık, bir ara beni pek görmüyordu. En azından ara sıra birkaç maçta oynamayı bekliyordum ama beni oynatmıyordu, bunu bana söylüyordu… Bir keresinde otelden ayrıldım. Sonra Dünya Kupası’nı kazandım ve her şey değişti, topallarken bile oynuyordum. Milli takımdayken dikkate alınmamaktan hoşlanmıyordum.”
Chivu hakkında: “Oyuncu rolünün tadını sonuna kadar çıkardı. Gençlerden başlamak için fırsat bulduğunda kendi yolunu izledi, sonra Parma’daki şansı değerlendirdi; birkaç B ve C takımı da vardı. Inter’de yaptıklarına devamlılık kazandırdı; Mourinho’dan sonra o gelseydi, yine şampiyonluklar kazanırdık (gülüyor, ed.).”