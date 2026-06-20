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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Materazzi: "Bastoni o kadar ciddi bir şey yapmadı"

Inter
Serie A
M. Materazzi
A. Bastoni

Eski Inter ve Milli Takım savunma oyuncusu konuşuyor

Corriere dello Sport’a röportaj veren Inter ve İtalya Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu Marco Materazzi, Nerazzurri’den ve... Milan’dan bahsediyor.


Chivu hakkında: "Oyuncu olarak sürekli taktiklerden bahsetmezdi, ama belli ki içinde bu yetenek vardı. Kampın ardından gençlerle yapılan çalışmalara çok aktif bir şekilde katıldığını gördüm. Herkes Cristian’ı çok severdi. Ben, o ve Stankovic’in hâlâ ortak bir sohbet grubumuz var. Kafasından yaralandığı gün endişelendiğimiz için hepimiz hastaneye gittik, sonra da onu ziyaret etmek için birkaç kez daha oraya döndük: Bu, aramızdaki ilişkinin ne kadar iyi olduğunu iyi anlatıyor.”


  • Palestra hakkında: "Bence hazır. Kişiliğini ve cesaretini zaten kanıtladı. Hâlâ en güçlü olduğunu düşündüğüm bir takıma çok iyi uyum sağlayabilir."


    Bastoni hakkında: "O kadar da ciddi bir şey yapmadı. Kendimi biraz onda gördüm. Medya açısından olay aşırı derecede abartıldı. Ancak kişisel açıdan bakıldığında, bu tür durumlar insanı güçlendirir. Benim için de olduğu gibi, onun şansı da arkasında onu seven bir çevrenin olması."


    Milan hakkında: “Neler yolunda gitmiyor? Çözümü bilsem bile, bir Inter taraftarı olarak sana söylemezdim.”


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