Materazzi: "Bastoni o kadar ciddi bir şey yapmadı"

Corriere dello Sport’a röportaj veren Inter ve İtalya Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu Marco Materazzi, Nerazzurri’den ve... Milan’dan bahsediyor.
Chivu hakkında: "Oyuncu olarak sürekli taktiklerden bahsetmezdi, ama belli ki içinde bu yetenek vardı. Kampın ardından gençlerle yapılan çalışmalara çok aktif bir şekilde katıldığını gördüm. Herkes Cristian’ı çok severdi. Ben, o ve Stankovic’in hâlâ ortak bir sohbet grubumuz var. Kafasından yaralandığı gün endişelendiğimiz için hepimiz hastaneye gittik, sonra da onu ziyaret etmek için birkaç kez daha oraya döndük: Bu, aramızdaki ilişkinin ne kadar iyi olduğunu iyi anlatıyor.”