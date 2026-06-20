Materazzi: "Bastoni o kadar ciddi bir şey yapmadı"

Palestra hakkında: "Bence hazır. Kişiliğini ve cesaretini zaten kanıtladı. Hâlâ en güçlü olduğunu düşündüğüm bir takıma çok iyi uyum sağlayabilir."





Bastoni hakkında: "O kadar da ciddi bir şey yapmadı. Kendimi biraz onda gördüm. Medya açısından olay aşırı derecede abartıldı. Ancak kişisel açıdan bakıldığında, bu tür durumlar insanı güçlendirir. Benim için de olduğu gibi, onun şansı da arkasında onu seven bir çevrenin olması."





Milan hakkında: “Neler yolunda gitmiyor? Çözümü bilsem bile, bir Inter taraftarı olarak sana söylemezdim.”



