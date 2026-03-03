Mason Greenwood, İngiltere'nin Jamaika ile Dünya Kupası'na katılma umutlarını sona erdirebilir, diyor eski Reggae Boyz yıldızı - kendisi de 1998'de aynı şeyi yapmıştı

Jamaika milli takımında 28 kez forma giyen eski Chelsea savunmacısı Sinclair, GOAL'a Greenwood'un potansiyel transferi ve bunun gerçekleşmesi için aşılması gereken engeller hakkında şunları söylemişti: "Bu gerçekten zor bir konu. Futbol açısından bakıldığında, cevap kesinlikle evet. Bir futbolcu olarak getirdiği katkılarla Jamaika milli takımını çok daha güçlü hale getiriyor. Ancak mesele bundan daha derin. Onun kişiliği hakkında aynı şekilde düşünmeyen birçok insan var.

"Bu, Jamaika'nın uluslararası takımda bir kültür oluşturmak için ne yapmak istediğine bağlı. Cevaplaması zor bir soru. Futbol açısından, evet, tabii ki Mason Greenwood'u takımınızda istersiniz, çünkü size Dünya Kupası'na katılma şansını artırır.

Aynı zamanda, dünyada futboldan daha önemli şeyler var ve bu soruyu cevaplamak zor. Ulusun, oyuncuların, personelin onu kabul etmesi ve yüzde 100 desteklemesi gerekir, çünkü ona engel olmaya çalışan birçok insan olacaktır. Bu, "işte çift pasaportun, artık Jamaika için oynayabilirsin" gibi bir durum değildir. Jamaika'yı temsil etmekle ilgili çok daha fazlası var.

“Milli takıma katılan İngiltere'de oynayan ikinci grup oyunculardan biriydim ve benim için bu sadece futbolla ilgili değildi. Jamaika için oynamaya karar vermemin iki nedeni vardı. Birincisi, o zamanlar bulunduğum konum ve oynadığım futbol, kazandığım kupalar vb. nedeniyle İngiltere için oynama fırsatım olmayacağını düşünüyordum. İngiltere için oynayacaksam, bunun şimdi olması gerektiğini düşünüyordum.

İkincisi, oyuncuların ülkeden çıkıp Avrupa'nın her yerinde oynamasına yardımcı olmak için ülkeyi desteklemekti. Bu benim için çok önemliydi, çünkü Jamaika'da oynayan oyuncuların başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için milli takıma bu kadar maruz kalmamız gerekiyordu. Bu, takımın beklentisiydi ve aynı zamanda 1998 Dünya Kupası'na gidecek takımı geliştirmekti."