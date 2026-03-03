Getty/GOAL
Mason Greenwood, İngiltere'nin Jamaika ile Dünya Kupası'na katılma umutlarını sona erdirebilir, diyor eski Reggae Boyz yıldızı - kendisi de 1998'de aynı şeyi yapmıştı
Greenwood, İngiltere A Milli Takımı'nda tek maçını ne zaman oynadı?
Eski Manchester United kanat oyuncusu Greenwood, bir aşamada uluslararası geleceğini Jamaika'ya adamaya hazır görünüyordu ve FIFA'dan izin alınmaya çalışılıyordu. 24 yaşındaki oyuncu, 2020'de İzlanda ile oynanan Uluslar Ligi maçında İngiltere milli takımında tek kez forma giydi.
Three Lions'ın kadrosuna giremeyince, başka bir ülkeyi temsil etme fırsatlarını araştırdığı bildirildi. Resmi olarak herhangi bir değişiklik onaylanmadı ve kulüp seviyesinde gösterdiği etkileyici performansla Greenwood, doğduğu ülkede daha fazla tanınırlık kazanabileceğine inandığını belirtti.
Bu kapı şimdilik kapalı kalırken, Jamaika 27 Mart'ta Yeni Kaledonya ile Dünya Kupası elemeleri yarı final play-off maçına çıkacak ve 1998'den bu yana ilk kez dünya kupasına katılmayı hedefliyor.
Jamaika, Dünya Kupası elemelerini garantilerse Greenwood'u çağırmalı mı?
FIFA'nın en önemli etkinliği için biletler rezerve edildikten sonra Greenwood'un takıma katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda, Sinclair - bahis şirketi zonder cruks ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Bu, nasıl ele alındığına bağlı. Açıkçası Mason Greenwood, futbol dışında olan ve daha önce yaşananların yükünü her zaman taşıyacak. Nereye giderse gitsin, bu onu takip edecek, ama dürüst olmak gerekirse, bunun ayrıntılarını bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Her iki tarafın hikayelerini de hiç takip etmedim. Bu yüzden yorum yapabileceğim bir konu değil.
“Ancak 1998'de Jamaika Dünya Kupası'na katıldığında Jamaika için oynamaya karar verdiğim bir durum yaşadım. Ama o zaman oynamam istendi. Eleme maçlarında oynamam istenmedi. Bu tür bir durumda biraz fark var.
“Ama sonuçta Jamaika, Dünya Kupası'na katılırsa, en iyi performanslarını sergileyebilecekleri ve muhtemelen Dünya Kupası dışında Jamaika için oynamayacağını düşünen oyuncuları kadroya alabilecekleri bir karar verecektir. Oraya vardıklarında oyuncu alım fırsatı bulabilirler, ama oraya varmak için hala zorlu bir görevleri var ve yapacak çok işleri var.”
Greenwood'un taraf değiştirmesinin önünde aşılması gereken engeller
Jamaika milli takımında 28 kez forma giyen eski Chelsea savunmacısı Sinclair, GOAL'a Greenwood'un potansiyel transferi ve bunun gerçekleşmesi için aşılması gereken engeller hakkında şunları söylemişti: "Bu gerçekten zor bir konu. Futbol açısından bakıldığında, cevap kesinlikle evet. Bir futbolcu olarak getirdiği katkılarla Jamaika milli takımını çok daha güçlü hale getiriyor. Ancak mesele bundan daha derin. Onun kişiliği hakkında aynı şekilde düşünmeyen birçok insan var.
"Bu, Jamaika'nın uluslararası takımda bir kültür oluşturmak için ne yapmak istediğine bağlı. Cevaplaması zor bir soru. Futbol açısından, evet, tabii ki Mason Greenwood'u takımınızda istersiniz, çünkü size Dünya Kupası'na katılma şansını artırır.
Aynı zamanda, dünyada futboldan daha önemli şeyler var ve bu soruyu cevaplamak zor. Ulusun, oyuncuların, personelin onu kabul etmesi ve yüzde 100 desteklemesi gerekir, çünkü ona engel olmaya çalışan birçok insan olacaktır. Bu, "işte çift pasaportun, artık Jamaika için oynayabilirsin" gibi bir durum değildir. Jamaika'yı temsil etmekle ilgili çok daha fazlası var.
“Milli takıma katılan İngiltere'de oynayan ikinci grup oyunculardan biriydim ve benim için bu sadece futbolla ilgili değildi. Jamaika için oynamaya karar vermemin iki nedeni vardı. Birincisi, o zamanlar bulunduğum konum ve oynadığım futbol, kazandığım kupalar vb. nedeniyle İngiltere için oynama fırsatım olmayacağını düşünüyordum. İngiltere için oynayacaksam, bunun şimdi olması gerektiğini düşünüyordum.
İkincisi, oyuncuların ülkeden çıkıp Avrupa'nın her yerinde oynamasına yardımcı olmak için ülkeyi desteklemekti. Bu benim için çok önemliydi, çünkü Jamaika'da oynayan oyuncuların başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için milli takıma bu kadar maruz kalmamız gerekiyordu. Bu, takımın beklentisiydi ve aynı zamanda 1998 Dünya Kupası'na gidecek takımı geliştirmekti."
Greenwood, Fransa'da Marsilya takımında yıldız olmaya devam ediyor.
Jamaika, 2026'da daha büyük kararlarla karşı karşıya kalacak. Geçen sezon Ligue 1'in en golcü oyuncusu olan ve bu sezon kariyerinin en iyi performansı olan 23 golü kaydeden Marsilya yıldızı Greenwood, Reggae Boyz kadrosuna bariz bir kalite katacak olsa da, seçimi yapmadan önce onun bu davaya tamamen bağlı olduğunu bilmeleri gerekiyor.
