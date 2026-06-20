Marmuş bir dönüm noktasında… Ve bir Avrupa devi bekliyor

İtalyan TotoSport gazetesine göre, “Juventus’un radarında sadece Pepe yok; kulüp başka bir seçeneği de takip ediyor: Manchester City’nin forveti Omar Marmoush.
Gazete, Mısırlı yıldızın yaz transfer döneminde ciddi bir fırsat haline gelme olasılığı nedeniyle Juventus’un onu planlarına dahil ettiğini vurguladı.
Eintracht Frankfurt formasıyla Alman liginin en göze çarpan yıldızlarından biri olan Marmoush, teknik direktör Pep Guardiola’nın ısrarı üzerine geçtiğimiz Ocak ayında yaklaşık 75 milyon euro karşılığında Manchester City’ye transfer olmuştu. Ancak Mısırlı forvet için İngiltere'deki başlangıç kolay olmadı; Erling Haaland başta olmak üzere büyük isimlerin yer aldığı kadroda yoğun bir rekabetle karşı karşıya kaldı ve Etihad Stadyumu'na transferinden bu yana 61 maçta 16 gol attı; bu rakamlar, transferin yarattığı büyük beklentileri karşılayamadı.
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City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca’nın Marmoush’un takımdaki geleceğine ilişkin değerlendirmesini beklerken, oyuncunun etkisini yeniden kazanması için kiralık transfer seçeneği gündeme gelebilir. Juventus, kaliteyi ve uluslararası tecrübeyi bir araya getiren bu senaryoyu yakından takip ediyor.