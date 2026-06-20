Marmuş bir dönüm noktasında… Ve bir Avrupa devi bekliyor

Juventus, daha önce Napoli’de görev yaparken Bianconeri’nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli’nin ilgisini çekmiş olan Ricardo Pepe’nin dosyasını henüz kapatmadı; Amerikalı oyuncu, PSV Eindhoven’daki deneyimi sırasında yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Pepe, Hollanda liginde 16 gol ve Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol atarak olağanüstü bir sezon geçirdi ve hem forvet pozisyonunda oynayabilen hem de en üst seviyede rekabet edebilmek için gerekli fiziksel güce sahip bir forvet olarak gelişimini kanıtladı.

Juventus, 23 yaşındaki oyuncunun, özellikle Dusan Vlahovic, Jonathan David ve Luiz Obenda başta olmak üzere bazı forvetlerin ayrılma ihtimali karşısında takımın hücum hattını yeniden şekillendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, uzun vadeli bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

Bebe’nin transfer bedeli büyük bir engel olarak görünmüyor; tahminlere göre, Hollandalı kulüpten 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel karşılığında ayrılması mümkün görünüyor ve bu rakam, akıllı transferler peşinde olan Juventus’un mevcut politikasına uygun.

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