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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Marmuş bir dönüm noktasında… Ve bir Avrupa devi bekliyor

Transfers
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
Dünya Kupası
M.City
O. Marmoush
Juventus
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada
İngiltere
İtalya

Mariska'nın kararı, Firavunlar'ın yıldızının geleceğini yeniden şekillendirecek

Juventus, transfer piyasasının hem hemen fark yaratabilecek isimler hem de geleceğe yönelik bir yatırım olabilecek oyuncuların bir karışımını gerektirdiği bir ortamda, hücum hattını yeniden yapılandırma sürecinde yeni bir aşamaya giriyor.

Bazı büyük hedeflerin elde edilmesinin zorluğu karşısında, İtalyan kulübünün yönetimi yaz aylarında ortaya çıkabilecek diğer fırsatları takip etmeye başladı.

  • Juventus’un hesaplarına dayanan eski bir isim

    Juventus, daha önce Napoli’de görev yaparken Bianconeri’nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli’nin ilgisini çekmiş olan Ricardo Pepe’nin dosyasını henüz kapatmadı; Amerikalı oyuncu, PSV Eindhoven’daki deneyimi sırasında yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

    Pepe, Hollanda liginde 16 gol ve Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol atarak olağanüstü bir sezon geçirdi ve hem forvet pozisyonunda oynayabilen hem de en üst seviyede rekabet edebilmek için gerekli fiziksel güce sahip bir forvet olarak gelişimini kanıtladı.

    Juventus, 23 yaşındaki oyuncunun, özellikle Dusan Vlahovic, Jonathan David ve Luiz Obenda başta olmak üzere bazı forvetlerin ayrılma ihtimali karşısında takımın hücum hattını yeniden şekillendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, uzun vadeli bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

    Bebe’nin transfer bedeli büyük bir engel olarak görünmüyor; tahminlere göre, Hollandalı kulüpten 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel karşılığında ayrılması mümkün görünüyor ve bu rakam, akıllı transferler peşinde olan Juventus’un mevcut politikasına uygun.

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  • Ömer Marmuş… Farklı bir fırsat

    İtalyan TotoSport gazetesine göre, “Juventus’un radarında sadece Pepe yok; kulüp başka bir seçeneği de takip ediyor: Manchester City’nin forveti Omar Marmoush.

    Gazete, Mısırlı yıldızın yaz transfer döneminde ciddi bir fırsat haline gelme olasılığı nedeniyle Juventus’un onu planlarına dahil ettiğini vurguladı.

    Eintracht Frankfurt formasıyla Alman liginin en göze çarpan yıldızlarından biri olan Marmoush, teknik direktör Pep Guardiola’nın ısrarı üzerine geçtiğimiz Ocak ayında yaklaşık 75 milyon euro karşılığında Manchester City’ye transfer olmuştu. Ancak Mısırlı forvet için İngiltere'deki başlangıç kolay olmadı; Erling Haaland başta olmak üzere büyük isimlerin yer aldığı kadroda yoğun bir rekabetle karşı karşıya kaldı ve Etihad Stadyumu'na transferinden bu yana 61 maçta 16 gol attı; bu rakamlar, transferin yarattığı büyük beklentileri karşılayamadı.

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    City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca’nın Marmoush’un takımdaki geleceğine ilişkin değerlendirmesini beklerken, oyuncunun etkisini yeniden kazanması için kiralık transfer seçeneği gündeme gelebilir. Juventus, kaliteyi ve uluslararası tecrübeyi bir araya getiren bu senaryoyu yakından takip ediyor.

  • Juventus’un stratejisi… İmkansız transferler yerine akıllı çözümler

    Aynı gazete, Juventus’un önümüzdeki transfer piyasasındaki stratejisini de ortaya koydu ve Bianconeri yönetiminin, birinci sınıf yıldızlar için rekabetin giderek zorlaştığının farkında olduğunu, bu nedenle bütçeyi zorlamadan takıma anında katkı sağlayabilecek isimlere odaklandığını vurguladı.

    Kolo Muani’nin geri dönüşü İtalyan kulübü için hâlâ bir öncelik olmaya devam ediyor; ayrıca, Atlético Madrid ile yapılan görüşmelerin karmaşıklığına rağmen Alexander Sorloth da ilgiyi çekiyor, ancak Torino yönetimi herhangi bir aksilik ihtimaline karşı alternatif planlar hazırlıyor.

    Bu bağlamda, Pepe ve Marmoush farklı seçenekler olarak öne çıkıyor: İlki, Hollanda’daki gelişiminden sonra geleceğe yönelik bir yatırım olarak görülürken, ikincisi ise Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip, hemen forma giyebilecek bir oyuncu.

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