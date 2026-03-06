Marcus Rashford, Barcelona'da "kimsenin onu umursamadığını" söyledi - ve bu yüzden Man Utd'deki "cehennem"den sonra başarılı oluyor

Deeney'e göre, zor günler geçiren Manchester United'ın poster çocuğu olmaktan Barcelona'da kalabalığın içindeki sıradan bir oyuncuya dönüşmesi, Rashford'un yeniden yükselişinin katalizörü oldu. Eski Birmingham forveti, bu değişimin çok önemli olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: "Büyük bir figür olduğu kulüpten ayrılınca, Barcelona'daki mesaj çok net oldu: 'Marcus Rashford umurumuzda değil, kısa bir süre önce Lionel Messi vardı.' Onun ne düşündüğü, ne giydiği veya ne yaptığı umurlarında değil - o, o kulüpte oynamaya layık olduğunu kanıtlamak için orada."