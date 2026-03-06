Getty Images Sport
Marcus Rashford, Barcelona'da "kimsenin onu umursamadığını" söyledi - ve bu yüzden Man Utd'deki "cehennem"den sonra başarılı oluyor
Deeney, Rashford'un Barça'daki gelişimini övüyor
The Sun gazetesindeki köşesinde yazan eski Premier Lig forveti Deeney, Rashford'un Premier Lig'den La Liga'ya geçmesinden bu yana gösterdiği performanstaki belirgin farka dikkat çekerek, Camp Nou ortamının onun profesyonel bakış açısında çok ihtiyaç duyulan bir değişimi zorladığını belirtti. Rashford, İspanya'da şu ana kadar başarılı bir performans sergiledi ve Katalan ekibine kiralık olarak transfer olduğundan bu yana tüm turnuvalarda Barça formasıyla 10 gol attı.
Katalonya'da gerçeklik kontrolü
Deeney'e göre, zor günler geçiren Manchester United'ın poster çocuğu olmaktan Barcelona'da kalabalığın içindeki sıradan bir oyuncuya dönüşmesi, Rashford'un yeniden yükselişinin katalizörü oldu. Eski Birmingham forveti, bu değişimin çok önemli olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: "Büyük bir figür olduğu kulüpten ayrılınca, Barcelona'daki mesaj çok net oldu: 'Marcus Rashford umurumuzda değil, kısa bir süre önce Lionel Messi vardı.' Onun ne düşündüğü, ne giydiği veya ne yaptığı umurlarında değil - o, o kulüpte oynamaya layık olduğunu kanıtlamak için orada."
Ünlü statüsü üzerinde disiplin
Barcelona'nın teknik ekibi, Rashford'a kolektif standartlara uymayanlara taviz verilmeyeceğini açıkça gösterdi. Deeney, bu değişimin İngiltere'nin forvetini nasıl uyum sağlamaya zorladığını vurguladı: "Bu, kendi istediğin gibi davranamayacağını gösteriyor... Ya Barcelona'ya uyarsın ya da oynamazsın. Barcelona, Rashford'a 'burada işler böyle yürür' mesajını verdi. Eğer kurallara uyarsan, ödülünü alırsın - Barcelona'da oynar, gol atar ve İngiltere ile Dünya Kupası'na gidersin."
İngiltere milli takımına girmek için verilen mücadele
Dünya Kupası yaklaşırken, Rashford'un performansları onu Thomas Tuchel'in Three Lions takımının ilk on birinde yeniden gündeme getirdi. Onu Newcastle'ın Anthony Gordon ile karşılaştıran Deeney, "Ve İngiltere gelecek hafta Dünya Kupası kampanyasına başlasaydı, onu sol kanatta ilk on birde oynatırdım. Sadece istatistiklere bakarsak, Gordon başlar. Ama futbolu izleyip her iki oyuncunun tutumunu görürseniz, Rashford'un başlaması gerekir."
