Manchester United Victor Osimhen için hem 40 milyon euro hem de dünyaca ünlü santrforunu önerecek

GOAL/GettyUğur AktanManchester United Victor Osimhen için hem 40 milyon euro hem de dünyaca ünlü santrforunu önerecekM. UnitedV. OsimhenTransfersR. HoejlundSSC NapoliManchester United, Victor Osimhen'i transfer etmek için Rasmus Hojlund'u bir takas anlaşmasına dahil etmeye istekli.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMan Utd, Osimhen için hamle yapmayı düşünüyorYazın Hojlund'u elden çıkarmaya hazırKırmızı Şeytanlar, Osimhen'in serbest kalma maddesini tetikleme olasılığı düşükWhatsApp üzerinden GOAL'u takip edin! 🟢📱