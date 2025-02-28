Victor Osimhen Rasmus HojlundGOAL/Getty
Uğur Aktan

Manchester United Victor Osimhen için hem 40 milyon euro hem de dünyaca ünlü santrforunu önerecek

M. UnitedV. OsimhenTransfersR. HoejlundSSC Napoli

Manchester United, Victor Osimhen'i transfer etmek için Rasmus Hojlund'u bir takas anlaşmasına dahil etmeye istekli.

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  • Man Utd, Osimhen için hamle yapmayı düşünüyor
  • Yazın Hojlund'u elden çıkarmaya hazır
  • Kırmızı Şeytanlar, Osimhen'in serbest kalma maddesini tetikleme olasılığı düşük
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