Manchester United, Oliver Glasner'dan uzak durmalı: Çatışmacı Avusturyalı, Crystal Palace ile inanılmaz başarılara imza atmış olmasına rağmen, bir başka Ruben Amorim'in izlerini taşıyor

Ağustos ayında Community Shield'da Liverpool'u yenmiş ve geçen sezon FA Cup'ta Manchester City'yi şaşırtarak ilk büyük kupasını kazanan Palace, örnek bir kulüp ve üst düzey bir teknik direktörün kısıtlı kaynaklarla neler başarabileceğinin mükemmel bir örneği gibi görünüyordu. Glasner, Amorim'in uğraştığı 3-4-3 dizilişinin Premier League'de işe yaramayacağına dair yaygın kanıyı da çürütüyordu.

United, neredeyse bir yıl boyunca 3-4-3 formasyonu üzerinde çalışmış ve bu sistemde oynamak üzere tasarlanmış oyunculara 250 milyon sterlin (336 milyon dolar) harcamış, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony ve Jadon Sancho gibi geleneksel kanat oyuncularını kadrodan çıkarmıştı. Glasner, kulübün izlediği yolda devam etmek için mantıklı bir seçim gibi görünüyordu.

O, 3-4-3 sisteminin poster çocuğu gibiydi ve United'a karşı iki galibiyet elde etmişti: Erik ten Hag'ın görevde olduğu dönemde 4-0'lık bir galibiyet ve Old Trafford'da Amorim'e karşı 2-0'lık bir galibiyet.

Ancak son beş ayda çok şey değişti ve Glasner, bahisçiler tarafından Michael Carrick'in ardından gelecek sezonun başında United'ın teknik direktörü olacak ikinci isim olarak gösterilse de, Avusturyalı teknik adam Pazar günü Old Trafford'a, Palace taraftarlarından kazandığı iyi niyetin çoğunu tüketmiş olarak gidiyor. Ve Amorim'in en kötü yönlerine benzemeye başlıyor...