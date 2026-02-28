Goal.com
Manchester United, Oliver Glasner'dan uzak durmalı: Çatışmacı Avusturyalı, Crystal Palace ile inanılmaz başarılara imza atmış olmasına rağmen, bir başka Ruben Amorim'in izlerini taşıyor

Sadece beş ay önce Oliver Glasner, Manchester United'ın bir sonraki teknik direktörü olmak için ciddi bir aday gibi görünüyordu. Eylül ayı sonlarında Brentford'da alınan zayıf yenilginin ardından Ruben Amorim'in geleceği hakkında ciddi şüpheler ortaya çıkmaya başladığı gün, Glasner'in Crystal Palace takımı Liverpool'u yendi, Reds'in yedi maçlık galibiyet serisini durdurdu ve Eagles'ı Premier League'de yenilgisiz tek takım olarak bıraktı.

Ağustos ayında Community Shield'da Liverpool'u yenmiş ve geçen sezon FA Cup'ta Manchester City'yi şaşırtarak ilk büyük kupasını kazanan Palace, örnek bir kulüp ve üst düzey bir teknik direktörün kısıtlı kaynaklarla neler başarabileceğinin mükemmel bir örneği gibi görünüyordu. Glasner, Amorim'in uğraştığı 3-4-3 dizilişinin Premier League'de işe yaramayacağına dair yaygın kanıyı da çürütüyordu. 

United, neredeyse bir yıl boyunca 3-4-3 formasyonu üzerinde çalışmış ve bu sistemde oynamak üzere tasarlanmış oyunculara 250 milyon sterlin (336 milyon dolar) harcamış, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony ve Jadon Sancho gibi geleneksel kanat oyuncularını kadrodan çıkarmıştı. Glasner, kulübün izlediği yolda devam etmek için mantıklı bir seçim gibi görünüyordu. 

O, 3-4-3 sisteminin poster çocuğu gibiydi ve United'a karşı iki galibiyet elde etmişti: Erik ten Hag'ın görevde olduğu dönemde 4-0'lık bir galibiyet ve Old Trafford'da Amorim'e karşı 2-0'lık bir galibiyet.

Ancak son beş ayda çok şey değişti ve Glasner, bahisçiler tarafından Michael Carrick'in ardından gelecek sezonun başında United'ın teknik direktörü olacak ikinci isim olarak gösterilse de, Avusturyalı teknik adam Pazar günü Old Trafford'a, Palace taraftarlarından kazandığı iyi niyetin çoğunu tüketmiş olarak gidiyor. Ve Amorim'in en kötü yönlerine benzemeye başlıyor...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    17 maçta 3 galibiyet

    Glasner'ın Palace taraftarları arasındaki itibarı, son 17 maçta 3 galibiyet ve 12 maçlık galibiyetsiz serinin ardından zedelendi. Bu yenilgiler arasında, FA Cup'ta lig dışı Macclesfield'a karşı şok edici bir eleme, FA Cup tarihinin en büyük sürprizi, Leeds'e karşı 4-1'lik ağır bir yenilgi ve 19. sıradaki Burnley'e karşı evinde alınan yenilgi yer alıyor. 

    Aralık ayı başında Premier League tablosunda dördüncü sırada yer alan Palace, Old Trafford'a 13. sırada gidiyor. Son üç maçında Brighton ve Wolves'u yenerek küme düşme endişelerini hafifletmiş olsa da, Ocak ayında sezon sonunda Selhurst Park'tanayrılacağını açıklayan Glasner'ın arzu ettiği elit seviyedeki işi alma şansı kesinlikle zarar gördü.

    Glasner, Ekim ayında Palace başkanı Steve Parish'e "yeni bir meydan okuma istediği" için ayrılacağını söyledi. Eberechi Eze'yi sattıkları, 20 milyon sterlin kar elde ettikleri ve yerine bir savunma oyuncusu transfer edemedikleri için Marc Guehi'yi Liverpool'a satmaktan vazgeçmek zorunda kaldıkları Palace'ın hayal kırıklığı yaratan yaz transfer döneminin, onun bıktığı neden olmadığını ısrarla vurguladı.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    Amorim tarzı patlamalar

    Ancak sadece bir gün sonra, Sunderland'da yenilginin ardından, Guehi'nin Manchester City'ye satılmasına sert tepki göstererek yönetim kuruluna karşı, kendi iddiasıyla tamamen çelişen bir tiradda bulundu. O şöyle dedi: "Tamamen terk edildiğimizi hissediyorum. Hiçbir oyuncuyu suçlayamam. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bu durum haftalarca, aylarca devam etti. Kadromuzda 12, 13 oyuncu var ve hiçbir destek görmüyoruz. En kötüsü, Premier Lig maçından bir gün önce kaptanımızı satmak.

    Hazırlanıyoruz, Eylül ayından bu yana ilk (tam) hafta antrenman yapıyoruz ve sonra maçtan bir gün önce kaptanımızı satıyoruz. Bu yüzden bunu anlayamıyorum. Her zaman ağzımı kapalı tuttum, ama bugün 35. maç olduğu için bu oyuncuları savunmak zorundayım, bu yüzden susamıyorum. Evet, burada baskı altındayız ve şanssızız. Ama yine de tepki gösteremezsiniz, onlara yardım edemeyiz, bu gerçekten zor bir durum." 

    Onun patlaması, sadece iki hafta önce Elland Road'da Amorim'in sözlü saldırısını hatırlattı ve bu, United yönetim kurulu için bardağı taşıran son damla oldu ve onun kovulmasını kesinleştirdi. Portekizli, iki gün önce futbol direktörü Jason Wilcox ile, kadrosu sorgulandıktan sonra anlaşmazlığa düşmüştü ve ayrıca Ocak transfer döneminde hiçbir destek almayacağı söylendiği de bildirildi. 

    Amorim'in "buraya teknik direktör olarak geldim, koç olarak değil" şeklindeki tekrarlanan sözleri, Emi Martinez yerine Senne Lammens'i transfer etmek gibi kulübün transfer kararlarına da karşı çıktığını ima ediyordu.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hayranlara saygısızlık etmek

    Amorim, transfer piyasasında Glasner'dan çok daha fazla destek gördü. Glasner, önceki yaz Michael Olise'yi kaybetmiş ve Eze ile Guehi'yi kaybetmenin "bu sezon iki kez kalbinin parçalanması" gibi olduğunu söylemişti. Ancak, istediği olmazsa yönetim kuruluna öfkeyle tepki gösterme eğilimini sürdürmesi, Red Devils'ın transferler konusunda teknik direktörlerin çok az söz hakkı olduğu bir yapı kurmuş olması nedeniyle, şu anda United'da çalışması için pek de avantajlı bir durum değil.

    Glasner, manşetlere taşınan röportajlar ve basın toplantıları düzenleyerek Amorim'i taklit etmeye devam etti ve bu da kendisi, yönetim kurulu, taraftarlar ve potansiyel olarak oyuncular arasında daha fazla bölünmeye yol açtı. 

    Taraftarlar, Avrupa Konferans Ligi'nde Zrinjski Mostar ile 1-1 berabere kaldıkları maçta "sabah kovulacaksın" tezahüratı yaptıktan sonra, Glasner "Alçakgönüllü olun. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bu durumda çok eleştirel olan bazılarının artık alçakgönüllü olmadığını düşünüyorum. Nereden geldiğinizi unutursanız, genellikle hayatta bunun cezasını çekersiniz" diyerek karşılık verdi.

    Palace'ın sesli taraftar grubu Holmesdale Fanatics, Wolves ile oynanan bir sonraki maçta "Taraftarlara saygısızlık - Glasner bitti" yazılı bir pankart açtı. 

  • Brighton & Hove Albion v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Onun itibarını zedeledi'

    Kulübün ilk kupasını kazandıran ve son iki yılda pek çok etkileyici galibiyete imza atan adamın taraftarlar arasında bir kötü adam haline gelmesi, United'ın Glasner'dan uzak durması için bir başka uyarı olmalı.

    Eski Palace teknik direktörü Sam Allardyce'ın No Tippy Tappy Football podcast'inde söylediği gibi: "Biraz daha alçakgönüllü olması gerekiyor. Gururunu biraz bastırmalı ve bu hikayeyi yaratmayı bırakmalı. Eminim ki, kendini kovdurup tazminatını almak için bunu yaratıyor. Bence teknik direktör tamamen çizgiyi aşmış durumda. En iyi oyuncularınızın satılması hepimizi sinirlendirir, ama eğer oradaysanız, bu hayatın gerçeğidir. Crystal Palace'ta çok az şeyle başardıklarıyla itibarını gerçekten mahvetti ve bunun muhtemelen biraz acı bir şekilde sona erecek olması üzücü."

    Bir de Glasner'in taktikleri meselesi var. Glasner, Amorim'den farklı olarak kariyeri boyunca çeşitli dizilişler kullanmış ve sistem uğruna kare çivileri yuvarlak deliklere zorla sokmak yerine, elindeki oyuncuların niteliklerine göre bir diziliş seçtiğini ısrarla belirtmiştir. Ancak geçen sezonun başarılarını devam ettiremedi ve takım hala reaktif futbol oynuyor, maçları domine edemediği için altındaki birçok takımı yenemiyor.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Underdog tarzı işe yaramaz'

    Tony Cascarino, The Times gazetesinde şöyle yazdı: "Eagles'ın kendilerinden beş kademe altındaki bir takımı [Macclesfield] yenememesi ve yaratıcılık yükümlülüğünün kendilerinde olması, Glasner'ı işe almak isteyen takımlar için endişe verici. Elit kulüplerde baskın bir futbol tarzı beklenir ve Palace ve Eintracht Frankfurt'ta başarıya ulaştığı, zayıf takımlara yakın tarzı en üst düzeyde işe yaramayacaktır."

    Glasner'ın United'ı çalıştırma şansı ile ilgili olarak Cascarino, saha dışındaki kontrol arzusuyla ilgili endişelerini dile getirdi. "Bir kulüpte uygulamak istediği şeylere kararlı ve çok şey talep eden birinin kibirine sahip" diye yazdı. Ayrıca, daha küçük kulüplerde başarılı olan menajerlerin daha büyük görevlere geldiklerinde ikna edici olmayan performanslarını da örnek gösterdi: "Graham Potter, Chelsea'de medyanın merceği altında mücadele ediyor, David Moyes ise United'ın baskı altında". 

  • Leeds United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Onu aramadan çıkarın

    Michael Carrick, Amorim'in yerine geçtikten sonra elde ettiği inanılmaz sonuçları Palace karşısında da sürdürür ve sonunda takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürürse, United'ın ona bu görevi vermemesi giderek zorlaşacaktır. Ancak Ole Gunnar Solskjaer'e olanlar göz önüne alındığında, United'ın piyasayı taramak ve diğer tüm üst düzey adayları incelemek istemesi anlaşılabilir bir durumdur. 

    Luis Enrique, uzun vadede cazip bir seçimdir, Julian Nagelsmann da öyle, ancak o 2028 yılına kadar Almanya'ya bağlılık sözü vermiştir, Thomas Tuchel de İngiltere'ye.

    Ancak, taktiksel olarak esnek olmayan, transferler üzerinde daha fazla kontrol isteyen ve dilini tutamayan bir teknik direktörle yaşadıkları son deneyim göz önüne alındığında, Glasner'i arayışlarından çıkarmak akıllıca olacaktır.

