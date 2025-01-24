Manchester United 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 30 milyon euroluk teklif yaptı

Getty/GOALUğur AktanManchester United 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 30 milyon euroluk teklif yaptıP. DorguM. UnitedTransfersPremier LigLecceSerie AKadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United kariyerini Lecce'de sürdüren genç kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.Makaleye devam etmek içinMakaleye devam etmek içinMakaleye devam etmek içinUnited, Dorgu için adımlarını sıklaştırdı Kanat beki için €30m teklif sunduKırmızı Şeytanlar, bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutluGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱