Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Patrick Dorgu Man Utd GFXGetty/GOAL
Uğur Aktan

Manchester United 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 30 milyon euroluk teklif yaptı

P. DorguM. UnitedTransfersPremier LigLecceSerie A

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United kariyerini Lecce'de sürdüren genç kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Makaleye devam etmek için

Makaleye devam etmek için

Makaleye devam etmek için

  • United, Dorgu için adımlarını sıklaştırdı
  • Kanat beki için €30m teklif sundu
  • Kırmızı Şeytanlar, bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutlu
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱

Gelecek maçlar