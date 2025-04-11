Manchester City Alman futbolunun son büyük yıldızı için ellerini ovuşturuyor!

Getty Images SportUğur AktanManchester City Alman futbolunun son büyük yıldızı için ellerini ovuşturuyor!F. WirtzM.CityTransfersBayer LeverkusenBayern MünihManchester City, Florian Wirtz'i imzalama girişimlerinde 'merak uyandıran' bir gelişme sonrası güçlendi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorFlorian Wirtz bir sonraki adımı en büyük merakla beklenen isimCity, Alman oyuncuyu almak istiyorPahalı satın alma için Bayern ile mücadele edecekGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱