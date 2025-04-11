Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Uğur Aktan

Manchester City Alman futbolunun son büyük yıldızı için ellerini ovuşturuyor!

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Manchester City, Florian Wirtz'i imzalama girişimlerinde 'merak uyandıran' bir gelişme sonrası güçlendi.

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  • Florian Wirtz bir sonraki adımı en büyük merakla beklenen isim
  • City, Alman oyuncuyu almak istiyor
  • Pahalı satın alma için Bayern ile mücadele edecek
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