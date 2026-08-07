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Maghnes Akliouche, Monaco'dan Paris Saint-Germain'e "hayalindeki" transferi tamamladı
PSG, gelecek vadeden Fransa milli oyuncusunu kadrosuna kattı
PSG, resmen Akliouche'ün AS Monaco'dan transfer edildiğini duyurdu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2031'e kadar Fransız başkentinde tutacak uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Çok yönlü oyun kurucu, yeni kulübünde 11 numaralı formayı giyecek.
Büyüdüğü Île-de-France bölgesine dönmek, hızla gelişen kariyerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Akliouche, transferin tamamlanmasının ardından duyduğu memnuniyeti hemen dile getirdi. Yeteneklerine güvendikleri için kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye, sportif danışman Luis Campos'a ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etti.
Başkente özel bir dönüş
Parc des Princes'e transfer olmak, Akliouche için derin bir kişisel anlam taşıyor. Tremblay-en-France doğumlu oyuncu, 2017'de Monaco'ya gitmeden önce çocukluk yıllarının ilk döneminde yerel takımlar Villemomble ve US Torcy'de oynadı.
Akliouche, "Öncelikle Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a ve elbette teknik direktör Luis Enrique'ye bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum" dedi. "Çok gururluyum. Ve tabii ki çok mutluyum! Benim için Paris Saint-Germain gibi prestijli bir kulübe katılmak bir onur.
"Paris Saint-Germain benimle ilgilendiğinde, benim için her şey açıktı! Ben Paris bölgesinde büyüdüğüm için bu kulüp benim için özel. Paris Saint-Germain'de oynamak büyük bir gurur kaynağı. Hedefim mi? Basit: çok çalışmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak.
"Hepsi bu! Bu benim için, aynı zamanda ailem için de harika bir hikâye. Ama şu anda gerçekten çok çalışmaya ve sahada bana duyulan o güvenin karşılığını vermeye odaklanmış durumdayım. Bugün burada olmak gerçekten harika. Bu gerçekten çok özel bir şey. Ayrıca bu takımı temsil etmek için gereken yüksek standartların da farkındayım. Bugün gerçekten sadece buna odaklanmış durumdayım."
Prenslikte öne çıkmak
Akliouche, transferini tamamlamadan önce Monaco'nun hücumdaki en kritik kozlarından birine dönüştü. Sol ayağını kullanan oyuncu, 2024-25 sezonunda 43 maçta yedi gol ve 12 asist üreterek yıldız bir sezon geçirdi.
2025-26 sezonunda da bu etkileyici istikrarını korudu ve tüm kulvarlarda yedi gol ile 11 asist daha yaptı. Yurt içi ve Avrupa sahnesindeki bu performanslar Fransa milli takımının dikkatini çekti. 2024'te Paris'te olimpiyat gümüş madalyası kazanan Akliouche, Eylül 2025'te A milli takım debutunu yaptı ve ardından Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda kendine yer buldu.
- AFP
Yeni bir döneme hazırlanıyor
Akliouche artık Enrique'nin zorlu taktik sistemine sorunsuz şekilde uyum sağlamak zorunda. Yaratıcı orta sahanın çok yönlülüğüne, PSG hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki birden fazla kulvarda mücadele ederken büyük ölçüde ihtiyaç duyulacak.
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