Parc des Princes'e transfer olmak, Akliouche için derin bir kişisel anlam taşıyor. Tremblay-en-France doğumlu oyuncu, 2017'de Monaco'ya gitmeden önce çocukluk yıllarının ilk döneminde yerel takımlar Villemomble ve US Torcy'de oynadı.

Akliouche, "Öncelikle Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a ve elbette teknik direktör Luis Enrique'ye bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum" dedi. "Çok gururluyum. Ve tabii ki çok mutluyum! Benim için Paris Saint-Germain gibi prestijli bir kulübe katılmak bir onur.

"Paris Saint-Germain benimle ilgilendiğinde, benim için her şey açıktı! Ben Paris bölgesinde büyüdüğüm için bu kulüp benim için özel. Paris Saint-Germain'de oynamak büyük bir gurur kaynağı. Hedefim mi? Basit: çok çalışmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak.

"Hepsi bu! Bu benim için, aynı zamanda ailem için de harika bir hikâye. Ama şu anda gerçekten çok çalışmaya ve sahada bana duyulan o güvenin karşılığını vermeye odaklanmış durumdayım. Bugün burada olmak gerçekten harika. Bu gerçekten çok özel bir şey. Ayrıca bu takımı temsil etmek için gereken yüksek standartların da farkındayım. Bugün gerçekten sadece buna odaklanmış durumdayım."



