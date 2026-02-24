Lothar Matthaus, Bayern Münih'in forveti Harry Kane'i transfer söylentilerine sert tepki göstererek "ikinci David Beckham" olarak nitelendirdi

Kane, büyük kupaları kazanmak için Tottenham'dan ayrıldı ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti. Bayern formasıyla 132 maçta 128 gol atarak bu hedefine ulaşırken, bireysel performansını da yüksek seviyede tutmayı başardı.

Bu sezon, yurt içinde ve yurt dışında daha fazla kupa kazanmak için mücadele ediyor ve bu yaz, İngiltere'nin kaptanı olarak ülkesini Dünya Kupası'na taşıyacak ve Three Lions ile daha fazla tarih yazacak.

Kane'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddelerinin süresinin dolduğu ve 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) karşılığında transfer edilebileceği iddia ediliyor. Bavyera'da sözleşme görüşmeleri yapılıyor.