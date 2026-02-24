Getty/GOAL
Lothar Matthaus, Bayern Münih'in forveti Harry Kane'i transfer söylentilerine sert tepki göstererek "ikinci David Beckham" olarak nitelendirdi
Kane'in sözleşmesindeki serbest kalma maddeleri sona erdi.
Kane, büyük kupaları kazanmak için Tottenham'dan ayrıldı ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti. Bayern formasıyla 132 maçta 128 gol atarak bu hedefine ulaşırken, bireysel performansını da yüksek seviyede tutmayı başardı.
Bu sezon, yurt içinde ve yurt dışında daha fazla kupa kazanmak için mücadele ediyor ve bu yaz, İngiltere'nin kaptanı olarak ülkesini Dünya Kupası'na taşıyacak ve Three Lions ile daha fazla tarih yazacak.
Kane'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddelerinin süresinin dolduğu ve 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) karşılığında transfer edilebileceği iddia ediliyor. Bavyera'da sözleşme görüşmeleri yapılıyor.
Yeni Beckham: Kane'in Bayern ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor
Bayern efsanesi Matthaus, Sky90 – die Fußballdebatte programında bir anlaşmaya varılacağından emin olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şu anda İngiltere'de daha önce başaramadığı şekilde arka arkaya şampiyonluklar kazanıyor. Bu yüzden Harry Kane'in bu kulüpten veya çevresinden ayrılması için bir neden görmüyorum. Sözleşmesi uzatılacak. Bundan eminim.”
Matthaus, Kane'e "çim her zaman daha yeşil değildir" uyarısında bulunarak şöyle devam etti: "Koçunda (Vincent Kompany) neye sahip olduğunu biliyor; koçunun kendisine verdiği güveni karşılıksız bırakmıyor. İşleyen bir takımda oynuyor. Başka bir yerde parlayıp parlamayacağını kim bilebilir? Başka bir yerde Kompany'nin altında olduğu kadar iyi oynayabileceğini kim bilebilir?"
Bayern'e, Kane'in ayrılmasını engellemek için ellerinden geleni yapmaları tavsiye edildi, çünkü Kane, şimdiki ve çok da uzak olmayan geçmişteki İngiltere kaptanlarıyla karşılaştırılan, pazarlama açısından rüya gibi bir isim haline geldi.
Matthaus, Kane'in Manchester United ve Three Lions efsanesine benzerlikleri hakkında şunları ekledi: "O küresel bir marka, ikinci Beckham çünkü dünyadaki herkes onu tanıyor. Onu sevmeyen kimse yok - ne Frankfurt'ta, ne Dortmund'da."
Kane, Barcelona transfer söylentilerine nasıl tepki gösterdi?
Matthaus'un görüşü, Dünya Kupası şampiyonu eski Almanya milli futbolcu Sami Khedira tarafından da destekleniyor. Khedira, futbolcu olarak Stuttgart ve Hertha Berlin takımlarında forma giymişti. Eski Real Madrid orta saha oyuncusu, Enterprise Rent-A-Car'ın Real Club Legends kampanyası kapsamında şunları söyledi: "O artık sadece bir forvet değil, aynı zamanda bir 10 numara ve bazen ekstra bir stoper gibi bile oynuyor.
"En genç oyuncu değil, en hızlı oyuncu da değil, ama [Bayern Münih] takımının en önemli oyuncusu. Olağanüstü bir oyuncu ve ne yazık ki... İngiliz."
Kane, Barcelona'nın başkan adayı, Camp Nou yönetim kurulunda bir değişiklik olursa La Liga devlerinin onu transfer etmek için harekete geçeceğini öne sürdü. Ancak 32 yaşındaki forvet, Katalonya'dan gelen ilgiden haberi olmadığını iddia etti.
Kane bu şaşırtıcı yorumlara şöyle yanıt verdi: "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezona ve Bayern'deki zamanıma odaklandım. Bunu bir iltifat olarak alıyorum."
Kane, Bayern ile kupaları ve rekorları kovalıyor
Kane'nin sözleşmesiyle ilgili görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek, ancak Bayern, gelecekteki görüşmelerin dikkatleri dağıtmaması için istekli. Kompany'nin takımı Bundesliga şampiyonluğunu başarıyla savunmak istiyor, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna da olumlu bir ilerleme kaydetti.
Yurtiçinde Kane, Almanya'nın en üst liginde 28 gole ulaştı. Robert Lewandowski'nin tek sezonda attığı 41 gol rekorunukırmak için 11 maçı kaldı. Allianz Arena'daki bu korkutucu 9 numara, bu pozisyondaki ikonik öncülünün başarılarını gölgede bırakmak istiyor.
