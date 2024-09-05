Mohamed Salah Liverpool 2024-25Getty
Chris Burton ve Uğur Aktan

Liverpool'un süper yıldızı Mohamed Salah, eski takım arkadaşı Sadio Mane'yi Suudi Profesyonel Ligi'nde takip edip etmemeyi düşünürken geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdi

M. SalahLiverpoolPremier LigPremier LigTransfersS. Mane

Liverpool ile olan kontratının son senesine giren Mısırlı yıldızın geleceğine ilişkin spekülasyonlar devam ediyor.

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  • Mısırlı oyuncu sözleşmesinin son yılında
  • Anfield'da yeni sözleşme imzalamayı umuyor
  • Orta Doğu'ya gitme arzusu yok