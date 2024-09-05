Liverpool ile olan kontratının son senesine giren Mısırlı yıldızın geleceğine ilişkin spekülasyonlar devam ediyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Mısırlı oyuncu sözleşmesinin son yılında

Anfield'da yeni sözleşme imzalamayı umuyor

Orta Doğu'ya gitme arzusu yok