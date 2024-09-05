GettyChris Burton ve Uğur AktanLiverpool'un süper yıldızı Mohamed Salah, eski takım arkadaşı Sadio Mane'yi Suudi Profesyonel Ligi'nde takip edip etmemeyi düşünürken geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdiM. SalahLiverpoolPremier LigPremier LigTransfersS. ManeLiverpool ile olan kontratının son senesine giren Mısırlı yıldızın geleceğine ilişkin spekülasyonlar devam ediyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMısırlı oyuncu sözleşmesinin son yılındaAnfield'da yeni sözleşme imzalamayı umuyorOrta Doğu'ya gitme arzusu yok