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Darwin Nunez appeal Liverpool RB Leipzig Champions League 2024-25Getty
Uğur Aktan

Liverpool’un golcüsü Darwin Nunez Al-Nassr’ın yaptığı son transferin ardından öfkeden deliye döndü!

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Liverpool forveti Darwin Nunez, Al-Nassr'ın kendisi için yaptığı teklif reddedilince büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

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  • Al-Nassr, Nunez'i transfer etmek istedi
  • Liverpool, satışını engelledi
  • Nunez yeni bir meydan okuma istiyordu
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