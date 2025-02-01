Liverpool’un golcüsü Darwin Nunez Al-Nassr’ın yaptığı son transferin ardından öfkeden deliye döndü!

GettyUğur AktanLiverpool’un golcüsü Darwin Nunez Al-Nassr’ın yaptığı son transferin ardından öfkeden deliye döndü!D. NunezLiverpoolTransfersPremier LigAl Nassr FCPremier LigAston VillaJ. DuranLiverpool forveti Darwin Nunez, Al-Nassr'ın kendisi için yaptığı teklif reddedilince büyük bir hayal kırıklığına uğradı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorAl-Nassr, Nunez'i transfer etmek istediLiverpool, satışını engellediNunez yeni bir meydan okuma istiyorduGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱