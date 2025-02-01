Liverpool’un golcüsü Darwin Nunez Al-Nassr’ın yaptığı son transferin ardından öfkeden deliye döndü!

Liverpool forveti Darwin Nunez, Al-Nassr'ın kendisi için yaptığı teklif reddedilince büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Al-Nassr, Nunez'i transfer etmek istedi

Liverpool, satışını engelledi

Nunez yeni bir meydan okuma istiyordu GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱