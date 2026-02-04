Liverpool’un 41 milyon euro ödediği golcü oyuncu hapis cezasından kurtulma mücadelesi veriyor

Caroll, Mart ayında meydana gelen bir olayın ardından Nisan 2025'te tutuklandı ve daha sonra taciz yasağını ihlal etmekle suçlandı.

Bu emir, genellikle bir kişinin başka bir kişiyle iletişim kurmasını engellemek için verilen bir mahkeme kararıdır. Ayrıca, bir kişinin belirli bir adrese gitmesini yasaklamayı da içerebilir.

Carroll, Mucklow'u "tekrar tekrar aradığı" suçlamasıyla yargılanıyor, ancak Çarşamba günü Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu iddia etti. Forvet, yakın zamanda geçirdiği bacak ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle mahkemeye geldi.