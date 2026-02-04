Liverpool’un 41 milyon euro ödediği golcü oyuncu hapis cezasından kurtulma mücadelesi veriyor
Carroll, taciz yasağını ihlal ettiği için yargılanıyor
Caroll, Mart ayında meydana gelen bir olayın ardından Nisan 2025'te tutuklandı ve daha sonra taciz yasağını ihlal etmekle suçlandı.
Bu emir, genellikle bir kişinin başka bir kişiyle iletişim kurmasını engellemek için verilen bir mahkeme kararıdır. Ayrıca, bir kişinin belirli bir adrese gitmesini yasaklamayı da içerebilir.
Carroll, Mucklow'u "tekrar tekrar aradığı" suçlamasıyla yargılanıyor, ancak Çarşamba günü Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu iddia etti. Forvet, yakın zamanda geçirdiği bacak ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle mahkemeye geldi.
Carroll şartlı kefaletle serbest bırakıldı
Carroll, BBC Sport'a göre, bölge yargıç yardımcısı Roy Brown tarafından kefaletle serbest bırakıldı, ancak eski eşi Mucklow ile iletişime geçmemesi emredildi. Brown, "Bunu ihlal ederseniz, elbette tutuklanıp gözaltına alınabilirsiniz" dedi.
Forvet oyuncusu 4 Mart'ta Chelmsford Crown Mahkemesi'nde yargılanacak. Taciz yasağını ihlal etmekten suçlu bulunursa, para cezasından beş yıla kadar hapis cezasına kadar çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Golcü oyuncunun bugüne kadarki kariyeri
Carroll kariyerine Newcastle'da başladı ve 2010 yılında takımın Premier League'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Ertesi sezon da golcü formunu sürdürdü ve ardından Liverpool'a yüksek bir transfer ücretiyle transfer oldu. Ancak Carroll, Anfield'da zorluklar yaşadı ve Reds formasıyla 44 maçta sadece 6 gol attıktan sonra West Ham'a kiralandı.
Forvet, 2013 yılında Hammers ile kalıcı bir sözleşme imzaladıktan sonra Newcastle'a geri döndü. Carroll daha sonra Reading ve West Brom'da forma giydikten sonra Amiens ve ardından Bordeaux ile Fransa'ya gitti.
Kariyeri boyunca İngiltere milli takımında 9 kez forma giyen Carroll, 2025 yılında İngiltere'ye geri dönerek altıncı lig ekibi Dagenham and Redbridge ile bedelsiz sözleşme imzalayarak şaşkınlık yarattı. Bu sezon şu ana kadar kulüp için 13 lig maçında forma giydi.
Sırada ne var?
Carroll, yakın zamanda geçirdiği ameliyatın ardından şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Mümkün olan en kısa sürede geri döneceğim. Kırık ve bağlarımın ameliyatı, bu alanda en iyi isim olan Rhys Thomas tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Teşekkürler."
Carroll, 4 Mart'ta Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'nde savunma ve duruşma hazırlık duruşması için tekrar mahkemeye çıkacak.