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Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Liverpool, Kolombiyalı dev kulüpten genç bir oyuncuyu transfer etmek üzere

Transfers
Liverpool
S. Martinez
Premier Lig
Atletico Nacional

Liverpool, Atlético Nacional’dan büyük beğeni toplayan Kolombiyalı genç oyuncu Samuel Martinez’i kadrosuna katmak üzere anlaşmaya yaklaşıyor. Premier Lig’in dev kulübü, Güney Amerika’nın en umut vaat eden genç yeteneklerinden birini uygun bir bedel karşılığında kadrosuna katmak için hızlı bir hamle yaptı.

  • Liverpool, 750.000 sterlinlik transferi sonuçlandırmaya hazırlanıyor

    The Athletic’in haberine göre, Liverpool, Kolombiya genç milli takımı oyuncusu Martinez’i yaklaşık 750.000 sterlin karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, transferin son formalitelerini tamamlamak üzere Merseyside’a gitti; ancak kulübün kadrosuna resmi olarak önümüzdeki yaz katılacak.

    Liverpool, Martinez’in alışık olduğu ortamda gelişimini sürdürmesini istediği için, oyuncu önümüzdeki sezon Atlético Nacional’da kalacak. Bu 12 aylık süre boyunca, Anfield kulübü oyuncunun antrenmanlarına ve gelişimine doğrudan katkı sağlayacak. Bu sabırlı yaklaşım, genç oyuncunun İngiliz futboluna kalıcı olarak geçiş yapmadan önce değerli bir deneyim kazanmasını sağlayacak.

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    Kolombiya’daki keşif görevi meyvesini verdi

    Genç oyuncu, Nisan ayında düzenlenen Güney Amerika U-17 Şampiyonası’nda Kolombiya formasıyla sergilediği olağanüstü performanslarla kulübün oyuncu izleme ekibinin dikkatini çekti. Martinez, Kolombiya’nın finalde Arjantin’i yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdığı turnuva boyunca en göze çarpan isimlerden biriydi.

    Bu başarılı transfer, Liverpool’un teknik kadrosundaki birkaç kilit ismin ortak çabasıyla gerçekleşti. Uzun süredir görev yapan Güney Amerika scouting sorumlusu Fernando Troiani ve akademi transfer sorumlusu Chris Dowling de sürece katkıda bulundu. En önemlisi, Liverpool’un küresel yetenek direktörü Matt Newberry de bu süreçte aktif rol oynadı.

  • Uzun vadeli bir gelecek için yatırım yapmak

    Martinez transferi geleceğe odaklanırken, Liverpool son dönemde dünyanın dört bir yanından diğer genç yetenekleri kadrosuna katmak için aktif bir politika izliyor. Ocak ayında kulüp, Amitie FC’den Senegal genç milli takımında forma giyen savunma oyuncusu Mor Talla Ndiaye’yi 1 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca, Austria Viyana’dan bir başka stoper olan Ifeanyi Ndukwe’yi de 2,5 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna dahil etti.

    Bu transferler, elit akademi yetenekleri için giderek daha rekabetçi hale gelen bu “silahlanma yarışında” kulübün önde kalma konusundaki net niyetini ortaya koyuyor. Martinez’i erken keşfederek Liverpool, ileride A takımda yer alabilecek bir oyuncuyu kadrosuna kattığını umuyor.

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  • New Liverpool Manager Andoni Iraola PhotocallGetty Images Sport

    Iraola, yaz transfer döneminde daha fazla takviye istiyor

    Liverpool’un agresif transfer faaliyetlerinde herhangi bir yavaşlama belirtisi görülmüyor; baş antrenör Andoni Iraola, kulübün transfer ekibinin daha fazla yüksek profilli transferleri gerçekleştirmek için “sıkı çalıştığını” kamuoyuna doğruladı. Takımın sezon öncesi hazırlıkları öncesinde basına konuşan İspanyol teknik adam, dinamik kanat oyuncusu Víctor Munoz ve yetenekli savunma oyuncusu Jeremy Jacquet ile yapılan erken transferlerin takımın temelini güçlendirdiğini, ancak kulübün yaz transfer döneminin henüz bitmediğini vurguladı.

    Iraola, kadrosunun yapısı hakkında gazetecilere açık sözlü bir şekilde, “Şu ana kadar iki oyuncu ile sözleşme imzaladık, ancak daha fazlasına ihtiyacımız var – bunun farkındayız,” dedi. “Bir teknik direktör olarak, bencilce de olsa oyuncuların ilk günden itibaren burada olmasını istiyorum, ancak transfer piyasasının böyle işlemediğini biliyoruz. Bu transferler için inanılmaz derecede sıkı çalışıyoruz.”

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