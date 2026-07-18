Liverpool, Kolombiyalı dev kulüpten genç bir oyuncuyu transfer etmek üzere

Martinez transferi geleceğe odaklanırken, Liverpool son dönemde dünyanın dört bir yanından diğer genç yetenekleri kadrosuna katmak için aktif bir politika izliyor. Ocak ayında kulüp, Amitie FC’den Senegal genç milli takımında forma giyen savunma oyuncusu Mor Talla Ndiaye’yi 1 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca, Austria Viyana’dan bir başka stoper olan Ifeanyi Ndukwe’yi de 2,5 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna dahil etti.

Bu transferler, elit akademi yetenekleri için giderek daha rekabetçi hale gelen bu “silahlanma yarışında” kulübün önde kalma konusundaki net niyetini ortaya koyuyor. Martinez’i erken keşfederek Liverpool, ileride A takımda yer alabilecek bir oyuncuyu kadrosuna kattığını umuyor.