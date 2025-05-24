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1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Uğur Aktan

Liverpool, Florian Wirtz transferini tamamlayarak, yaz transfer döneminin en büyük imzasını attırmak üzere

F. WirtzLiverpoolTransfersBayer LeverkusenPremier LigBundesliga I

Liverpool, Alman yetenek Florian Wirtz'ın transferini tamamlama aşamasında. Wirtz, Bayer Leverkusen'e ayrılık isteğini bildirdi.

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  • Liverpool, Wirtz’i transfer etmek üzere
  • Alman oyuncu, Leverkusen’e Kırmızılara katılma isteğini bildirdi
  • Liverpool’un antrenman tesislerini ziyaret etmişti
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