Getty Images SportUğur AktanLiverpool, Florian Wirtz transferini tamamlayarak, yaz transfer döneminin en büyük imzasını attırmak üzereF. WirtzLiverpoolTransfersBayer LeverkusenPremier LigBundesliga ILiverpool, Alman yetenek Florian Wirtz'ın transferini tamamlama aşamasında. Wirtz, Bayer Leverkusen'e ayrılık isteğini bildirdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLiverpool, Wirtz’i transfer etmek üzereAlman oyuncu, Leverkusen’e Kırmızılara katılma isteğini bildirdiLiverpool’un antrenman tesislerini ziyaret etmiştiGOAL'u WhatsApp'tan takip edin! 🟢📱