Lionel Messi’nin Inter Miami’deki yeni teknik direktörü, Beşiktaş’ın eski yıldızı oluyor

Inter Miami Lionel Messi ve arkadaşları için yeni bir teknik direktör arıyor.

Tata Martino'nun "kişisel nedenlerle" Inter Miami'den ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte, South Beach'te büyük talep gören bir iş fırsatı ortaya çıktı. MLS'nin en yıldız dolu takımını yönetecek olan bir sonraki menajer, Lionel Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba etrafında kurulu bir kadroya liderlik etmekle görevlendirilecek ve aynı zamanda Luis Suarez'e yeni bir sözleşme verilip verilmeyeceğine karar vermede önemli bir rol oynayacak.

Normal bir MLS senaryosunda, bir iş açığı genellikle ligde yerli deneyime sahip biri tarafından doldurulurdu. Ancak, Inter Miami'nin durumu normal olmaktan çok uzak.

Messi'nin kadroyu yönlendirmesiyle Martino'nun halefinin, Arjantinlinin süperstarlık baskılarına dayanabilecek ve sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu etrafındaki gruptan en iyi verimi alabilecek biri olması gerekecek. Sonuç olarak, David Beckham'ın da ortak sahibi olduğu bu kulüp için gösterişli bir atama mümkün gibi görünüyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL rol için mantıklı olabilecek birkaç adaya göz atıyor...