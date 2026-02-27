Liam Rosenior, Wesley Fofana'ya yönelik ırkçı taciz olayının ardından Chelsea'nin takım toplantısı düzenlediğini açıkladı

Kırmızı kart, Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'de aldığı altıncı kart oldu ve Zian Flemming'in son dakikada attığı golle Blues, ilk dört yarışında geriye düştü. Stamford Bridge'deki beraberlik, batı Londra ekibinin, yeni yükselen Leeds ve Burnley ile evinde berabere kalarak son iki lig maçını kazanamadığı anlamına geliyor.

Fofana'nın oyundan atılması, pazar günü rakipleri ve Premier League lideri Arsenal'e yapacakları deplasmana çıkamayacağı anlamına geliyor. Ne yazık ki, 25 yaşındaki oyuncu beraberliğin ardından Instagram hesabına ırkçı mesajlar aldı ve savunma oyuncusu kendisine gönderilen bazı iğrenç mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

Fransız oyuncu daha sonra şu mesajı içeren bir paylaşım yaptı: "2026 yılındayız ve hala aynı şey devam ediyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bu insanlar asla cezalandırılmıyor. Irkçılığa karşı büyük kampanyalar düzenliyorsunuz, ama aslında kimse bir şey yapmıyor."

Burnley'nin orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri de maçın ardından taciz mesajları aldı ve 23 yaşındaki oyuncu, "2026 yılındayız ve hala böyle insanlar var. Lütfen kendinizi ve çocuklarınızı eğitin" dedi.

Clarets kulübü kendi açıklamasını yayınladı: "Kulüp, bu gönderiyi Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier Lig ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak."

"Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor – her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Hannibal, kulüpten ve Burnley taraftarlarından tam destek görecek. Taraftarlar, bu tacizi kınadıklarını zaten gösterdiler. Irkçılığa yer yok."