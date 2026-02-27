Getty Images Sport
Çeviri:
Liam Rosenior, Wesley Fofana'ya yönelik ırkçı taciz olayının ardından Chelsea'nin takım toplantısı düzenlediğini açıkladı
- Getty Images Sport
Fofana, Instagram'da ırkçı tacize uğradı.
Kırmızı kart, Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'de aldığı altıncı kart oldu ve Zian Flemming'in son dakikada attığı golle Blues, ilk dört yarışında geriye düştü. Stamford Bridge'deki beraberlik, batı Londra ekibinin, yeni yükselen Leeds ve Burnley ile evinde berabere kalarak son iki lig maçını kazanamadığı anlamına geliyor.
Fofana'nın oyundan atılması, pazar günü rakipleri ve Premier League lideri Arsenal'e yapacakları deplasmana çıkamayacağı anlamına geliyor. Ne yazık ki, 25 yaşındaki oyuncu beraberliğin ardından Instagram hesabına ırkçı mesajlar aldı ve savunma oyuncusu kendisine gönderilen bazı iğrenç mesajların ekran görüntülerini paylaştı.
Fransız oyuncu daha sonra şu mesajı içeren bir paylaşım yaptı: "2026 yılındayız ve hala aynı şey devam ediyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bu insanlar asla cezalandırılmıyor. Irkçılığa karşı büyük kampanyalar düzenliyorsunuz, ama aslında kimse bir şey yapmıyor."
Burnley'nin orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri de maçın ardından taciz mesajları aldı ve 23 yaşındaki oyuncu, "2026 yılındayız ve hala böyle insanlar var. Lütfen kendinizi ve çocuklarınızı eğitin" dedi.
Clarets kulübü kendi açıklamasını yayınladı: "Kulüp, bu gönderiyi Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier Lig ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak."
"Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor – her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Hannibal, kulüpten ve Burnley taraftarlarından tam destek görecek. Taraftarlar, bu tacizi kınadıklarını zaten gösterdiler. Irkçılığa yer yok."
Chelsea ve Premier League açıklama yaptı
Chelsea ise kendi adına bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, Wesley Fofana'ya yönelik iğrenç çevrimiçi ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinmiştir. Wes'in bugün Burnley ile oynanan Premier Lig maçının ardından maruz kaldığı ırkçı taciz iğrençtir ve tolere edilemez. Bu tür davranışlar tamamen kabul edilemez ve futbolun değerlerine ve kulüp olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır.
Irkçılığa yer yoktur. Wes'in yanındayız. Ona tam destek veriyoruz, tıpkı sadece işlerini yaptıkları için bu nefreti sık sık katlanmak zorunda kalan tüm oyuncularımıza verdiğimiz destek gibi. İlgili makamlar ve platformlarla işbirliği yaparak failleri tespit edecek ve mümkün olan en sert önlemleri alacağız."
Premier League ise şu açıklamayı yaptı: "Wesley Fofana ve Chelsea'nin yanında duruyoruz ve sosyal medyada maruz kaldığı iğrenç ırkçı tacizi kınıyoruz. Irkçılığın oyunumuzda veya toplumun hiçbir yerinde yeri yoktur ve ayrımcı tacize maruz kalan oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Futbol herkes içindir."
- Getty Images Sport
Blues patronu oyunculara desteğini açıkladı
Rosenior, geçen yaz kulüp tarafından performans ve sağlık sorumlusu olarak işe alınan Dr. Michael Bennett'in Cuma günü oyuncularla bir araya geldiğini açıkladı. Fofana'ya gönderilen taciz mesajları konusunda Chelsea'nin ne tür bir yardımda bulunduğu sorulduğunda Rosenior, "Oyuncular hem saha içinde hem de saha dışında inanılmaz bir destek görüyorlar" dedi.
"Bugün Doktor Michael Bennett ile kulüpteki görevleri ve saha dışında nasıl yardımcı olabileceği konusunda bir toplantı yaptılar.
"Wes için zor bir gün olduğu açıktı, önce maçta olanlar, sonra da bunun ardından gelen, internette maruz kaldığı ırkçı taciz. Wes güçlü bir adam, iyi bir adam.
"Bu inanılmaz, geçen hafta basın toplantısında ırkçılıktan bahsettiniz ve bu sizi etkiliyor, ister internette ister yüz yüze olsun, ırkçılık olmamalı. Futbol bir yana, hayatımızdan tamamen ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ama Wes kesinlikle iyi, bu hafta iyi antrenman yaptı."
Rosenior'un 'mükemmel dünyası'
Fofana ve Mejbri, geçen hafta sonu sosyal medyada ırkçı tacize maruz kalan dört Premier Lig oyuncusundan ikisiydi. Rosenior, geçen haftaki olaylar ışığında oyuncularından sosyal medyayı tamamen bırakmalarını isteyip istemediği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Sosyal medya açısından, şimdiki nesil, genç neslin bir parçası, hayatlarının bir parçası.
"İdeal bir dünyada, oyuncular sosyal medyada yazılanlara aldırış etmezler, ancak gerçekte insan oldukları için aldırış ederler. Sosyal medyada istediğinizi yazmak ve bunun hiçbir sonucu olmaması çok kolaydır.
Sosyal medyada olan ve bu tür şeyleri içselleştiren oyuncuların, bunların sadece gürültü olduğunu, birçok insanın birçok farklı görüşü olduğunu anlamalarını umuyorum. Bazıları geçerli, bazıları ise muhtemelen iyi olmayan bir yerden geliyor."
Reklam