Liam Rosenior, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Blues oyuncusu tarafından Chelsea'de yakında kovulacağını acımasızca söyledi

Bu güçlü başlangıca rağmen, eski Chelsea oyuncusu Emmanuel Petit, kulübün öngörülemez yönetim tarzının uzun vadeli başarının garanti edilemeyeceği anlamına geldiğini düşünüyor. "Liam Rosenior, Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanabilir mi? Her yıl oyuncuları değiştiriyorlar. Bir şey kazanmak istiyorsanız tutarlılık ve istikrar çok önemlidir" dedi.

"Oyuncularınıza sadık kalmalı, bir vizyonunuz olmalı ve ona bağlı kalmalısınız. Karanlık tünellerden geçseniz bile, buna sadık kalmalısınız. Buna inanmak zorundasınız. Soyunma odasına bir mesaj göndermek zorundasınız, sahada ne olursa olsun, kötü sonuçlar alsak bile, fikirlerimize sadık kalırız. Liverpool bunu yaptı ve kupalar kazandı. City bunu yaptı ve kupalar kazandı. Arsenal yıllardır bunu yapıyor ve kazanmaya çok yakın. Sezon sonunda göreceğiz."