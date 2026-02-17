Goal.com
Krishan Davis

Liam Rosenior, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Blues oyuncusu tarafından Chelsea'de yakında kovulacağını acımasızca söyledi

Liam Rosenior, "üç veya dört" kötü sonucun Chelsea'deki görevinin sonunu getirebileceği konusunda uyarıldı. Bu hazırlık ve değişiklik yapma isteği, Stamford Bridge'de uzun vadeli bir başarı elde etmekte zorlanmasının nedeni. Rosenior, kulübün baş antrenörü olarak güçlü bir başlangıç yaptı, ilk beş lig maçında yenilmedi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi, ancak eski bir Blue oyuncusu, durumun çok hızlı bir şekilde değişebileceğine inanıyor.

    En üst düzeyde nispeten kanıtlanmamış olmasına rağmen, 41 yaşındaki teknik adam, kovulan Enzo Maresca'nın yerine sorunsuz bir geçiş sürecini yönetti. Premier Lig'de 15 puanlık maksimum puanın 13'ünü topladı ve Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında beklenmedik bir galibiyet elde ederek lig aşamasında çok önemli olan ilk sekiz sırayı garantiledi. Şu ana kadar kariyerindeki tek leke, Carabao Cup yarı finalinde favori Arsenal'e iki maçta da yenilmesi ve Chelsea'nin son lig maçında iki gol üstünlüğünü koruyamayıp Leeds ile berabere kalmasıdır. Ancak Batı Londralılar, Cuma gecesi Rosenior'un eski kulübü Hull'u rahat bir galibiyetle mağlup ederek bu aksilikten kurtuldu ve FA Cup'ın beşinci turuna yükseldi.

    Eski Blue tutarlılık çağrısı yaptı

    Bu güçlü başlangıca rağmen, eski Chelsea oyuncusu Emmanuel Petit, kulübün öngörülemez yönetim tarzının uzun vadeli başarının garanti edilemeyeceği anlamına geldiğini düşünüyor. "Liam Rosenior, Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanabilir mi? Her yıl oyuncuları değiştiriyorlar. Bir şey kazanmak istiyorsanız tutarlılık ve istikrar çok önemlidir" dedi.

    "Oyuncularınıza sadık kalmalı, bir vizyonunuz olmalı ve ona bağlı kalmalısınız. Karanlık tünellerden geçseniz bile, buna sadık kalmalısınız. Buna inanmak zorundasınız. Soyunma odasına bir mesaj göndermek zorundasınız, sahada ne olursa olsun, kötü sonuçlar alsak bile, fikirlerimize sadık kalırız. Liverpool bunu yaptı ve kupalar kazandı. City bunu yaptı ve kupalar kazandı. Arsenal yıllardır bunu yapıyor ve kazanmaya çok yakın. Sezon sonunda göreceğiz."

    Arsenal'de de forma giymiş olan Dünya Kupası şampiyonu eski orta saha oyuncusu, Rosenior'a Chelsea'nin doğası gereği sadece "üç veya dört" olumsuz sonuçtan sonra kovulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

    "Manchester United'a bakın, Spurs'a bakın, Chelsea'ye bakın, tüm bu kulüplere bakın," diye devam etti Fransız oyuncu. "O kadar çok kez oyuncu ve teknik direktör değiştirdiler ki. Ve sonra birdenbire onlardan şampiyonluk kazanmalarını mı istiyorsunuz? Ve bana Liam Rosenior'un Chelsea ile şampiyonluk kazanabilecek mi diye soruyorsunuz? 10 ay sonra hala teknik direktör olup olmayacağından emin değilim. Üst üste üç veya dört kötü sonuç alırsa, yönetim kurulu onu kovarsa şaşırmam."

    Baskıyı azaltmanın bir yolu

    Chelsea'nin BlueCo sahiplerinin ne kadar isteyerek karar verdiklerini düşünürsek, Petit'nin görüşüne karşı çıkmak zor. Rosenior, 2022'deki devralımdan bu yana kulübün beşinci kalıcı baş antrenörü ve iki kupa, öncülü Maresca'nın görevde kalması için yeterli olmadı, ancak perde arkasında çok daha fazlası vardı.

    İngiliz teknik adam, maçları kazanmanın baskı altında kalmaktan kurtulmanın tek yolu olduğunu çok iyi biliyor gibi görünüyor. Son zamanlarda yapılan eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Benim motivasyonum, bu kulübü olabildiğince başarılı kılmak ve bir sonraki maçı kazanmak. Tüm enerjim ve zamanım oyuncularıma, takıma, takım toplantılarını yapma şeklimize ve antrenman yapma şeklimize odaklanmış durumda. Diğer şeyler sadece gürültü ve ben bunları etkileyemem - futbol maçlarını kazanmak dışında." Rosenior, Cumartesi günü Blues'un zor günler geçiren Burnley'i ağırlayacağı maçta iyi başlangıcını sürdürmeyi umuyor.

