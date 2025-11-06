Leroy Sane Germany 2025Getty Images
Uğur Aktan

Leroy Sane ülkesinden gelen haberle havalara uçtu!

Leroy Sane, Lüksemburg ve Slovakya'ya karşı yapılacak son Dünya Kupası elemeleri için Almanya kadrosuna geri döndü.

  • Nagelsmann uyarısından sonra Sane geri dönüyor

    Nagelsmann, Lüksemburg ve Slovakya'ya karşı oynanacak olan 2026 Dünya Kupası eleme maçları için 25 kişilik kadrosunu açıkladı, bu seçimler hem anında rekabetçi ihtiyaçlara hem de uzun vadeli milli takım planlamalarına yönelik dikkate değer tercihler içeriyor.

    Yüksek profilli dönüş ise Galatasaray'ın kanat oyuncusu Sane. Sane, Bayern'den Galatasaray'a transferinden bu yana ilk kez kadroya çağrıldı. Galatasaray'da 14 maçta üç gol ve üç asist yapan Sane, en son Haziran ayında milli takımda oynamıştı ve Nagelsmann, Bundesliga'dan Süper Lig'e transfer yaptıktan sonra "daha kötü bir lig" olduğunu belirterek başarılı olması gerektiği konusunda uyarmıştı.

    Perşembe günü 29 yaşındaki oyuncunun dönüşünü doğruladıktan sonra, Nagelsmann basın toplantısında kararını açıkladı ve şöyle dedi: “Leroy Sane ile sürekli ve çok iyi bir iletişim halindeydim; Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki güçlü performanslarıyla burada olmayı hak etti.”

    • Reklam
  • Northern Ireland v Germany - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

    El Mala, Koln'un yükselişi sırasında onay alıyor.

    Nagelsmann'ın en dikkat çekici kararı, 19 yaşındaki Koln yıldızı El Mala'yı kadroya dahil etmesi oldu. Kanat oyuncusu, Köln'un terfi etmesinden bu yana meteorit bir yükseliş yaşadı ve dokuz Bundesliga maçında dört gol attı, bunların çoğu yedekten geldi ve maçlara belirleyici etkiler yaptı. Sadece iki lig başlangıcı olmasına rağmen, Nagelsmann El Mala'nın dinamizminin ve öngörülemezliğinin Almanya'nın hücum seçeneklerine yeni bir boyut katabileceğine inanıyor.

    "Said El Mala bizle birlikte gerçek renklerini göstermeli, tüm kaygısız ve neşeli stilini getirmeli," dedi antrenör. "U21 takımımızdaki yetenekleri gözlem ediyoruz ve [U21 antrenörü] Toni Di Salvo ile istişare ederek, onları zaman zaman A milli takımla yeteneklerini sergileme fırsatı vermek istiyoruz."

    Buna karşın, Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller ve Maximilian Beier gibi birkaç oyuncu kadroya alınmazken, Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rudiger, Jamal Musiala, Kai Havertz ve Niclas Fullkrug gibi birden fazla tanınmış birçok isim sakatlık nedeniyle müsait değil.

  • Sakatlıklar, seçim mücadeleleri ve 2026 öncesi pozisyonlar için rekabet

    Nagelsmann, yüksek riskli sonuçlar ve takım gelişimi arasında hassas bir denge yönetmeye devam ediyor. Musiala, Havertz, Fullkrug ve Rudiger'in yoklukları, her departmanda yaratıcılık, gol atma ve savunma liderliğinde taktiksel yeniden değerlendirmeyi zorunlu hale getirdi.

    Bu arada, kulüp seviyesinde ilerleme kaydeden oyuncular bile seçilmekten geri tutuldu, özellikle Bayern'in sansasyonu Lennart Karl. 

    Bu sezon ilk 11'e girdiğinden beri olgunluğu ve soğukkanlılığı nedeniyle geniş çapta övülen 17 yaşındaki harika çocuk, Bayern'in yenilenen orta saha düzeninde Kompany'nin yönetiminde düzenli olarak forma giydi ve geniş bir pas yelpazesi, taktiksel farkındalık ve baskı altında oyun oynama isteği sergiledi. Gelişimi, Bayern'in sezon başındaki parlak noktalarından biri olarak görülüyor ve en üst düzeyde de muhteşem goller attı.

    Ortaya çıkan bir diğer konu ise hücum rolleri için rekabet ve Florian Wirtz ile Nick Woltemade'ın ön hattın sorumluluğunu üstlenmeleri bekleniyor. Güçlü bir form sergileyen Jonathan Burkardt'ın daha uzun vadeli bir yer edinme fırsatı daha var.

  • Germany Training SessionGetty Images Sport

    Almanya hala Dünya Kupası için mücadele ediyor

    Almanya şu anda Slovakya ile aynı puanda olmak üzere A Grubu'na liderlik ediyor ve bu son maçlar, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan kimin katılacağını muhtemelen belirleyecek.

    Nagelsmann'ın takımı 14 Kasım'da Lüksemburg'a seyahat ediyor, ardından 17 Kasım'da grubun belirleyici maçı olması muhtemel olan karşılaşmada Leipzig'de Slovakya ile karşılaşıyor. İki galibiyet, 2026 Dünya Kupası'na otomatik katılımı garanti ederken, ikinci olmaları playoff yoluna gitmeleri anlamına gelecek, ancak Almanya zaten Uluslar Ligi aracılığıyla bir playoff yeri garantilemiş durumda.

    Sane için bu oyunlar, Euro'dan Dünya Kupası döngüsüne geçiş öncesi kendisini kritik bir başlangıç oyuncusu olarak yeniden kanıtlamak için bir fırsat temsil ediyor. El Mala için ise daha basit bir anlam taşırlar; ait olduğunu kanıtlamak için bir platform ve Nagelsmann, her pozisyonun kazanılması gerektiğini açıkça belirterek kapının açık olduğunu ifade etti.