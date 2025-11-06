Leroy Sane ülkesinden gelen haberle havalara uçtu!

Nagelsmann, Lüksemburg ve Slovakya'ya karşı oynanacak olan 2026 Dünya Kupası eleme maçları için 25 kişilik kadrosunu açıkladı, bu seçimler hem anında rekabetçi ihtiyaçlara hem de uzun vadeli milli takım planlamalarına yönelik dikkate değer tercihler içeriyor.

Yüksek profilli dönüş ise Galatasaray'ın kanat oyuncusu Sane. Sane, Bayern'den Galatasaray'a transferinden bu yana ilk kez kadroya çağrıldı. Galatasaray'da 14 maçta üç gol ve üç asist yapan Sane, en son Haziran ayında milli takımda oynamıştı ve Nagelsmann, Bundesliga'dan Süper Lig'e transfer yaptıktan sonra "daha kötü bir lig" olduğunu belirterek başarılı olması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Perşembe günü 29 yaşındaki oyuncunun dönüşünü doğruladıktan sonra, Nagelsmann basın toplantısında kararını açıkladı ve şöyle dedi: “Leroy Sane ile sürekli ve çok iyi bir iletişim halindeydim; Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki güçlü performanslarıyla burada olmayı hak etti.”