Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Benjamin Sesko of RB Leipzig looks on Getty Images
Uğur Aktan

Leipzig, Arsenal ve Chelsea'nin istediği golcüsünü yazın istemeyerek de olsa satmak zorunda kalabilir!

B. SeskoRB LeipzigTransfersChelseaArsenalPremier LigBundesliga I

RB Leipzig, Bundesliga'da ilk dörde giremezse Arsenal ve Chelsea'nin hedefi Benjamin Sesko'yu satmak zorunda kalacak.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • Leipzig, Sesko'yu satmak zorunda kalabilir
  • Arsenal, Ocak ayında forveti transfer etmek istemişti
  • Leipzig şu anda Bundesliga'da altıncı sırada
WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱