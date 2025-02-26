Leipzig, Arsenal ve Chelsea'nin istediği golcüsünü yazın istemeyerek de olsa satmak zorunda kalabilir!

Getty ImagesUğur AktanLeipzig, Arsenal ve Chelsea'nin istediği golcüsünü yazın istemeyerek de olsa satmak zorunda kalabilir!B. SeskoRB LeipzigTransfersChelseaArsenalPremier LigBundesliga IRB Leipzig, Bundesliga'da ilk dörde giremezse Arsenal ve Chelsea'nin hedefi Benjamin Sesko'yu satmak zorunda kalacak.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLeipzig, Sesko'yu satmak zorunda kalabilirArsenal, Ocak ayında forveti transfer etmek istemiştiLeipzig şu anda Bundesliga'da altıncı sıradaWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱