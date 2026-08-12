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Lautaro-Barcelona: Deco ile menajeri görüştü, Inter'in tutumu

Barcelona
Inter

Barcelona, Julian Alvarez’a ulaşamaması halinde Toro’yu düşünüyor, ancak Milano cephesinden olası satışa ilişkin yalanlamalar geliyor.

Inter taraftarları endişeli. Son saatlerde İspanya'dan, Barcelona'nın Lautaro Martinez için olası bir girişimde bulunabileceği haberi geldi; özellikle de birkaç haftadır süren ve bonservis çıkış maddesinin ödenmesini isteyen Atletico Madrid tarafından her seferinde geri çevrilen Julian Alvarez hamlesi somutlaşmazsa.

  • DECO İLE CAMANO ARASINDAKİ GÖRÜŞME, INTER'İN POZİSYONU

    Fabrizio Romano'nun YouTube'da aktardığına göre, ancak Inter cephesinde ve oyuncuya yakın isimlerde büyük bir sakinlik hakim.Yine de Deco ile Lautaro'nun menajeri arasında bir görüşme gerçekleşti, zira Alejandro Camano başka futbolcular için de menajerlik ve aracılık yapıyor.

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  • BARÇA'NIN FİKRİ

    Şu an için somut bir sonuç doğurmayan bir fikir alışverişi var; bunun başlıca nedeni de Inter'in ağustos ayının ortasında kaptanından vazgeçmesinin zor görünmesi. Ancak Barcelona, geçmişte de ilgilendiği Toro için bir hamle yapma ihtimalini değerlendiriyor. Julian Alvarez konusunda durumun tıkanmış olması nedeniyle, Hansi Flick'e, Lewandowski'nin MLS'e gitmesiyle kayıp yaşayan ve PSG'ye bir adım uzaklıktaki Ferran Torres'i de kaybetmek üzere olan hücum hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.



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