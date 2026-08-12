Şu an için somut bir sonuç doğurmayan bir fikir alışverişi var; bunun başlıca nedeni de Inter'in ağustos ayının ortasında kaptanından vazgeçmesinin zor görünmesi. Ancak Barcelona, geçmişte de ilgilendiği Toro için bir hamle yapma ihtimalini değerlendiriyor. Julian Alvarez konusunda durumun tıkanmış olması nedeniyle, Hansi Flick'e, Lewandowski'nin MLS'e gitmesiyle kayıp yaşayan ve PSG'ye bir adım uzaklıktaki Ferran Torres'i de kaybetmek üzere olan hücum hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.







