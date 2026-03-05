Lamine Yamal, "Kalp Kırıcı"! Adidas'ın yeni imza ayakkabılarını piyasaya sürmesiyle, Barcelona'nın genç yeteneği için aşk havası esiyor

Ulusal bayramı kutlamak için adidas, Barcelona ve İspanya'nın yıldızı Yamal için yeni bir F50 serisi çıkardı. Yamal, modern çağın en tanınmış sporcularından biri ve tabii ki Katalan asıllı.

Ayakkabılar, canlı beyaz renk üzerine çiçek açan karmaşık bir gül grafiği ile dikkat çekiyor ve topuk kısmında özel olarak tasarlanmış "Football's Heartbreaker" logosu bulunuyor. Alman spor giyim devi, bu logoyu "Yamal'ın heyecan verici oyun stiline eğlenceli bir gönderme: savunmacıların kalbini kırıyor ve sahada her belirleyici anın ardından ardında bir gül bırakıyor" olarak tanımlıyor.

Bu, forvetin adidas tarafından kendisine sunulan üçüncü özel ayakkabı çifti ve o henüz 18 yaşında. İşte o zaman onun gerçek bir yetenek olduğunu anlıyorsunuz.