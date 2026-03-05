adidas
Çeviri:
Lamine Yamal, "Kalp Kırıcı"! Adidas'ın yeni imza ayakkabılarını piyasaya sürmesiyle, Barcelona'nın genç yeteneği için aşk havası esiyor
adidas, St George Günü'nü kutluyor
Yeni F50 'Heartbreaker', bölgenin 23 Nisan'da kutlanan Dia de Sant Jordi (İngiltere'de St. George Günü) adlı, romantizm, kültür ve edebiyatı kutlayan Katalan bayramından ilham almıştır. Bölge genelinde, bu günü kutlamak için sevgililer arasında gül ve kitap alışverişi yapılır. Geleneksel olarak erkekler kadınlara gül, kadınlar ise erkeklere kitap hediye eder.
- adidas
Yamal'ın F50 'Kalp Kırıcı'
Ulusal bayramı kutlamak için adidas, Barcelona ve İspanya'nın yıldızı Yamal için yeni bir F50 serisi çıkardı. Yamal, modern çağın en tanınmış sporcularından biri ve tabii ki Katalan asıllı.
Ayakkabılar, canlı beyaz renk üzerine çiçek açan karmaşık bir gül grafiği ile dikkat çekiyor ve topuk kısmında özel olarak tasarlanmış "Football's Heartbreaker" logosu bulunuyor. Alman spor giyim devi, bu logoyu "Yamal'ın heyecan verici oyun stiline eğlenceli bir gönderme: savunmacıların kalbini kırıyor ve sahada her belirleyici anın ardından ardında bir gül bırakıyor" olarak tanımlıyor.
Bu, forvetin adidas tarafından kendisine sunulan üçüncü özel ayakkabı çifti ve o henüz 18 yaşında. İşte o zaman onun gerçek bir yetenek olduğunu anlıyorsunuz.
Yamal gerçekten kalp kırıcı mı?
Genç yaşına rağmen Yamal, aşk hayatı nedeniyle manşetlere çıkmış durumda. 25 yaşındaki Arjantinli rapçi Nicki Nicole ile çok kamuoyuna açık bir ilişki yaşadıktan sonra, Kasım 2025'te ayrıldılar. Nicole, Yamal'ı izlemek için sık sık Barselona'ya uçuyordu. Ayrılıkları, genç oyuncuya yönelik aldatma iddialarının arka planında gerçekleşti.
- AFP
Performans için tasarlanmıştır
Yamal, adidas ile birlikte yeni kramponlarını tasarladı. Bu kramponlar, kullanıcının sadece oyuna odaklanabilmesi için "dikkat dağıtan unsurlar içermeyen, ikinci bir cilt gibi oturan" bir yapıya sahiptir. Bağcıksız tasarım, oyunculara temiz bir vuruş yüzeyi sunarken, özel olarak tasarlanmış "Primeknit" yaka, rahatlık ve güvenlik için ayağın şekline uyum sağlıyor. Hafif "Fibretouch" üst kısım destek ve yumuşak bir his sağlarken, "Sprintweb" teknolojisi, özellikle Yamal'ın uzmanlık alanı olan yüksek hızda dripling yaparken top ile teması iyileştirmek için dokulu bir yüzey sunuyor.
Kanat oyuncusu, hafta ortasında Copa del Rey'de Atletico Madrid'e karşı yeni görünümdeki F50'leri ilk kez giydi ve Barça'nın yarı final ikinci maçında muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına az kalırken bir asist yaptı. Bu kramponların kendisine daha fazla başarı getireceğini umuyor.
adidas F50 'Heartbreaker' şu anda adidas.com'da satışta.
Reklam