Lamine Yamal’ın transferiyle ilgili önemli gelişmeyi menajeri duyurdu

Jorge Mendes, Joan Laporta ve Deco ile yaptığı toplantı sonrasında Lamine Yamal'ın sözleşme durumu hakkında güncelleme yaptı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Mendes, Yamal için sözleşme güncellemesi yaptı

Mevcut sözleşme 2026'da sona eriyor

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