Lamine Yamal’ın transferiyle ilgili önemli gelişmeyi menajeri duyurdu

Getty Images SportUğur AktanLamine Yamal’ın transferiyle ilgili önemli gelişmeyi menajeri duyurduL. YamalBarcelonaLa LigaŞampiyonlar LigiJorge Mendes, Joan Laporta ve Deco ile yaptığı toplantı sonrasında Lamine Yamal'ın sözleşme durumu hakkında güncelleme yaptı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMendes, Yamal için sözleşme güncellemesi yaptıMevcut sözleşme 2026'da sona eriyorBarcelona için kilit bir oyuncu haline geldiGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱