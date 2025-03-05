FC Barcelona v Real Sociedad - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Uğur Aktan

Lamine Yamal’ın transferiyle ilgili önemli gelişmeyi menajeri duyurdu

L. YamalBarcelonaLa LigaŞampiyonlar Ligi

Jorge Mendes, Joan Laporta ve Deco ile yaptığı toplantı sonrasında Lamine Yamal'ın sözleşme durumu hakkında güncelleme yaptı.

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  • Mendes, Yamal için sözleşme güncellemesi yaptı
  • Mevcut sözleşme 2026'da sona eriyor
  • Barcelona için kilit bir oyuncu haline geldi
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