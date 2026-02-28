Getty Images Sport
Lamine Yamal, Barcelona'nın Villarreal'i mağlup etmesinin ardından hat-trick yaptığı maçın topunu annesine hediye edeceğini açıkladı
Yamal isyan çıkarıyor
Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i domine etti ve Yamal tüm aksiyonun merkezindeydi. Genç oyuncu muhteşemdi ve rakip takımı perişan etti, sol ayağıyla uzak köşeye üç gol atarak kendine özgü bitirişini mükemmelleştirmeye devam etti.
Ev sahibi takım maça biraz sallantılı başladı, ancak Fermin Lopez orta sahada Pape Gueye'den topu çaldı ve Yamal'a pas verdiğinde, tek bir sonuç olacağı belliydi. Kanat oyuncusu vücudunu açtı ve üzerine gelen kaleciyi geçerek Hansi Flick'in takımına yarım saatten kısa bir sürede üstünlük sağladı.
Yamal'ın ikinci golü, sağ kanatta Lopez'in hatalı pasını takip ederek attığı gol, en güzel golüydü. İçeriye doğru ilerleyerek, Sergi Cardona'yı süslü ayak hareketleri ve step-over'larla oyuna getirip geçmeyi başardı. Alberto Moleiro daha sonra yolunu kesmeye çalıştı, ancak zeki ve becerikli Yamal, Moleiro'nun uzattığı ayağının üzerinden topu geçerek boş alana doğru sürdü. Top, Barcelona oyuncusu için güzel bir şekilde zıpladı ve o da sol üst köşeye sert bir şut gönderdi.
İkinci yarıda Villarreal bir kornerden bir gol geri aldı, ancak Yamal kısa süre sonra maçı kesinleştirdi. Pedri'nin pasıyla İspanyol forvet, sadece kaleciyle karşı karşıya kaldı ve alt köşeye doğru kıvrımlı bir vuruşla hata yapmadı. Daha sonra Roony Bardghji ile değiştirildi ve hayran kalabalığın ayakta alkışladı.
Winger maç topunu annesine verir
Maçın ardından kariyerinin ilk hat-trick'ini gerçekleştiren Yamal, maç topunu aldı. Arkadaşları ve ailesinin bulunduğu tribüne doğru ilerledi ve en yakınları tarafından kucaklandı. "Hat-trick topu kesinlikle anneme gidecek!" dedi.
Yamal yeniden mutlu
Maçtan sonra yaptığı açıklamada, zorlu bir dönemin ardından formuna kavuştuğunu belirtti. BeIN Sports aracılığıylaMovistar+'a şunları söyledi: "Her şeyin bir karışımıydı. Kendimi iyi hissetmiyordum, ayrıca pubalgia da vardı. Oynamaktan mutlu değildim ve bunu herkes görebiliyordu. Yaklaşık bir haftadır kendimi çok daha iyi hissediyorum. Uzun zamandır hissetmediğim bir şey olan, oynarken gülümsemek istiyorum. Artık oynamaktan mutluyum.
“İnsanlar 16 yaşımdan beri her sezon 100 gol atmamı bekliyor, ama bu zor.”
Şampiyonlar Ligi zaferine giden yol
Barcelona, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde avantajlı bir konumda yer aldı ve Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi takımlarla karşılaşmaktan kurtuldu. Katalan devi, sezonun başlarında mağlup ettiği Newcastle United ile eşleşti.
St James' Park'taki zorlu deplasmanı atlatırsa, Barcelona çeyrek finalde Atletico Madrid veya Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. Ardından, Premier League lideri Arsenal ile olası bir yarı final maçı bekliyor olabilir, ancak Gunners önce Bayer Leverkusen'i, ardından Bodo/Glimt veya Sporting CP'yi geçmek zorunda.
Yamal, kulübünün Avrupa futbolunun zirvesine dönmesine yardımcı olmak için kararlı olacak ve Villarreal'e karşı gösterdiği performansın Blaugrana'nın bu hedefe ulaşmasında büyük rol oynayabileceğini bilecektir. Ancak, onun sahada kalacağı süre ve beklentiler iyi yönetilmelidir.
