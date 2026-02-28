Lamine Yamal, Barcelona'nın Villarreal'i mağlup etmesinin ardından hat-trick yaptığı maçın topunu annesine hediye edeceğini açıkladı

Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i domine etti ve Yamal tüm aksiyonun merkezindeydi. Genç oyuncu muhteşemdi ve rakip takımı perişan etti, sol ayağıyla uzak köşeye üç gol atarak kendine özgü bitirişini mükemmelleştirmeye devam etti.

Ev sahibi takım maça biraz sallantılı başladı, ancak Fermin Lopez orta sahada Pape Gueye'den topu çaldı ve Yamal'a pas verdiğinde, tek bir sonuç olacağı belliydi. Kanat oyuncusu vücudunu açtı ve üzerine gelen kaleciyi geçerek Hansi Flick'in takımına yarım saatten kısa bir sürede üstünlük sağladı.

Yamal'ın ikinci golü, sağ kanatta Lopez'in hatalı pasını takip ederek attığı gol, en güzel golüydü. İçeriye doğru ilerleyerek, Sergi Cardona'yı süslü ayak hareketleri ve step-over'larla oyuna getirip geçmeyi başardı. Alberto Moleiro daha sonra yolunu kesmeye çalıştı, ancak zeki ve becerikli Yamal, Moleiro'nun uzattığı ayağının üzerinden topu geçerek boş alana doğru sürdü. Top, Barcelona oyuncusu için güzel bir şekilde zıpladı ve o da sol üst köşeye sert bir şut gönderdi.

İkinci yarıda Villarreal bir kornerden bir gol geri aldı, ancak Yamal kısa süre sonra maçı kesinleştirdi. Pedri'nin pasıyla İspanyol forvet, sadece kaleciyle karşı karşıya kaldı ve alt köşeye doğru kıvrımlı bir vuruşla hata yapmadı. Daha sonra Roony Bardghji ile değiştirildi ve hayran kalabalığın ayakta alkışladı.