Lamine Yamal, Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynayacağı Copa del Rey maçı öncesinde meydan okuyan bir mesaj yayınladı

Bu mesaj, "Remontada" sihrine inanmak için bir neden arayan taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. 18 yaşındaki oyuncu, önündeki görevin büyüklüğünün tamamen farkında, ancak ev sahibi takımın desteğinin, farkı kapatmada belirleyici faktör olabileceğine inanıyor. Sarı Denizaltı'ya karşı attığı üç golün ardından basına konuşan Yamal, takımın mevcut ivmesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Salı gecesi, stadyumun atmosferini konuk takım Rojiblancos için bir baskı odasına dönüştürmek için sabırsızlanıyor.

Yamal, Barcelona taraftarlarını stadyuma akın etmeleri ve Diego Simeone'nin adamlarına karşı tarihi bir geri dönüşün mümkün olduğuna inanmaları için çağırdı. Maçtan sonra medyaya şunları söyledi: "Tepki gösterme ve zorlama zamanı gelmişti. Bunu yapıyoruz. Şimdi taraftarlarımıza şunu söyleyeyim... Atléti maçında stadyuma gelin, sihir gerçekleşebilir."