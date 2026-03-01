Getty Images
Lamine Yamal, Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynayacağı Copa del Rey maçı öncesinde meydan okuyan bir mesaj yayınladı
Yamal geri dönüş umudunu kaybetmeyi reddediyor
Villarreal'e karşı kazanılan zafer tatlı olsa da, Atletico Madrid ile oynanacak Copa del Rey yarı final ikinci maçının gölgesi hâlâ devam ediyor. Barcelona, ilk maçta 4-0 geride kaldığı ve finale çıkmak için bir mucizeye ihtiyaç duyduğu için çaresiz bir durumda bulunuyor. Ancak Yamal bu senaryoyu kabul etmiyor. Hat-trick kahramanlığının ardından sosyal medyaya başvuran genç forvet, Blaugrana taraftarlarına meydan okuyan bir mesaj yayınladı: "%1 şans, %99 inanç."
Yamal, Camp Nou'da büyülü bir gece çağrısı yapıyor
Bu mesaj, "Remontada" sihrine inanmak için bir neden arayan taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. 18 yaşındaki oyuncu, önündeki görevin büyüklüğünün tamamen farkında, ancak ev sahibi takımın desteğinin, farkı kapatmada belirleyici faktör olabileceğine inanıyor. Sarı Denizaltı'ya karşı attığı üç golün ardından basına konuşan Yamal, takımın mevcut ivmesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Salı gecesi, stadyumun atmosferini konuk takım Rojiblancos için bir baskı odasına dönüştürmek için sabırsızlanıyor.
Yamal, Barcelona taraftarlarını stadyuma akın etmeleri ve Diego Simeone'nin adamlarına karşı tarihi bir geri dönüşün mümkün olduğuna inanmaları için çağırdı. Maçtan sonra medyaya şunları söyledi: "Tepki gösterme ve zorlama zamanı gelmişti. Bunu yapıyoruz. Şimdi taraftarlarımıza şunu söyleyeyim... Atléti maçında stadyuma gelin, sihir gerçekleşebilir."
Barça soyunma odasından destek
Optimizme kapılanlar sadece taraftarlar değil; Yamal'ın takım arkadaşları da en önemli anlarda özel şeyler yapabileceğine aynı derecede inanıyor. Defans oyuncusu Eric Garcia, Yamal'ın Villarreal savunmasını parçaladığını gördükten sonra kanat oyuncusuna övgüler yağdırdı. Garcia, Yamal'ın şu anki formunun onu herhangi bir rakip için kabusa dönüştürdüğüne inanıyor, hatta Atletico Madrid gibi disiplinli ve savunmada kararlı bir takım bile baskı altında kaldığında.
Garcia, Yamal'ın kendi takımında olmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi ve genç oyuncunun hafta ortası maçında daha fazla gol atabileceğini öne sürdü. Yıldız oyuncunun etkisine ilişkin düşüncelerini ekleyen savunma oyuncusu, "O bizim takımımızda oynadığı için şanslıyız. Lamine'nin performansı inanılmazdı, Salı günü bir veya iki golü bile kurtarabilirdi" dedi. Genç oyuncunun ikinci maç için bitiricilik yeteneğinin bir kısmını sakladığı umudu devam ediyor.
Tırmanılacak dağ
Atletico Madrid gibi deneyimli bir takıma karşı dört gol farkını telafi etmek, Avrupa futbolunda en zor görevlerden biri olarak kabul ediliyor. Flick'in oyuncuları, tur atlamak için sahanın her iki tarafında da mükemmel oynamak zorunda. Şansları çok az olsa da, Yamal'ın hat-trick'iyle gelen yeni enerji, ilk maçtaki felaketin ardından sadece hayal kırıklığı olan duruma bir umut ışığı getirdi.
