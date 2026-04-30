La Liga başkanı, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e olası dönüşü hakkında samimi bir değerlendirmede bulundu

Tebas, Mourinho'nun İspanya'nın en üst ligine geri dönmesini büyük bir memnuniyetle karşılayacağını itiraf etti. Efsanevi teknik direktörün Real Madrid'i yeni bir döneme taşıyacak isim olabileceğine dair haberler dolaşırken, Tebas böyle bir hamlenin ligin genel imajı açısından faydalı olacağını belirtti.

"Özel Adam"ın Madrid'e geri dönme olasılığı hakkında konuşan Tebas, "Real Madrid ve yönetimi böyle bir karar verirse, bu durumda Real Madrid için iyi olacaktır. Mourinho her zaman bir şov, bir gösteri ve bu da LaLiga için iyi bir şey" dedi.