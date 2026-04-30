AFP
Çeviri:
La Liga başkanı, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e olası dönüşü hakkında samimi bir değerlendirmede bulundu
Tebas, Mourinho'nun 'gösterişli' oyun stilini destekliyor
Tebas, Mourinho'nun İspanya'nın en üst ligine geri dönmesini büyük bir memnuniyetle karşılayacağını itiraf etti. Efsanevi teknik direktörün Real Madrid'i yeni bir döneme taşıyacak isim olabileceğine dair haberler dolaşırken, Tebas böyle bir hamlenin ligin genel imajı açısından faydalı olacağını belirtti.
"Özel Adam"ın Madrid'e geri dönme olasılığı hakkında konuşan Tebas, "Real Madrid ve yönetimi böyle bir karar verirse, bu durumda Real Madrid için iyi olacaktır. Mourinho her zaman bir şov, bir gösteri ve bu da LaLiga için iyi bir şey" dedi.
- AFP
Perez yaz transfer dönemine göz dikti
Santiago Bernabeu yönetimi, takımın hayal kırıklığı yaratan performansının ardından teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. Kulübün Ocak ayında Xabi Alonso ile yollarını ayırmasının ardından göreve gelen mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın, Madrid’in üst üste ikinci kez önemli bir kupa kazanamama ihtimali karşısında sezon sonunda görevinden ayrılması bekleniyor.
Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, takımı rayına oturtmak için mevcut Benfica teknik direktörü Mourinho'yu öncelikli hedefi olarak gördüğü söyleniyor. Mourinho, 2013'teki ayrılışına rağmen Perez ile mükemmel ilişkilerini sürdürüyor ve baskı altında başarıya ulaşma konusundaki geçmişi, onu geçiş sürecindeki bir kulüp için cazip bir aday haline getiriyor.
Mourinho'nun Benfica'daki mevcut durumu
63 yaşındaki teknik adam, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 20 yılı aşkın bir süre antrenörlük yaptıktan sonra Eylül ayında yeniden katıldığı Benfica ile şu anda memleketine dönmüş durumda. Portekiz'in dev kulübüyle resmi olarak Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunsa da, İspanya'nın başkentine geri dönüşünü kolaylaştırabilecek önemli hukuki yollar mevcut.
Mourinho'nun Benfica ile yaptığı sözleşmede, mevcut sezonun sonunda hem teknik direktörün hem de kulübün sözleşmeyi feshedebileceğini belirten özel bir madde bulunduğu anlaşılıyor.
- AFP
Mourinho, Real Madrid'e dönüş söylentilerini yatıştırdı
2010 ile 2013 yılları arasında geçirdiği üç sezon boyunca Jose Mourinho, Barcelona'nın ligdeki hakimiyetini tarihe gömdüğü biliniyor; Real Madrid'i Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nın yanı sıra, 100 puanla kazanılan tarihi bir La Liga şampiyonluğuna taşıdı.
Ancak Mourinho, Arbeloa'nın yerine geçmek üzere Bernabeu'ya sansasyonel bir dönüş yapacağına dair artan spekülasyonları yatıştırmak için harekete geçti. Mourinho, Il Giornale'ye "Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmek" dedi.