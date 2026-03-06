Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Kylian Mbappe Nike Bondy bootsNike/Getty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Kylian Mbappe'nin Paris sokaklarıyla olan derin bağı, Real Madrid yıldızının yeni Nike Mercurial kramponlarının tasarımına nasıl ilham verdi?

Kylian Mbappe, 2024 yılında Parc des Princes'ten acı bir şekilde ayrılması nedeniyle Paris Saint-Germain ile gergin bir ilişki içinde olabilir, ancak Fransız başkenti - ve özellikle Bondy mahallesi - her zaman kalbinde özel bir yere sahip olacak. Nike, Mbappe'nin en son imzalı kramponlarını piyasaya sürerek, Mbappe ile büyüdüğü sokakları arasındaki derin bağı kabul etti.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri, Paris'in kuzeydoğusundaki bu banliyöde futbol kariyerine başladı. 2004 yılında, beş yaşındayken yerel kulüp AS Bondy'ye katıldı. Bu, onu Fransa ile Dünya Kupası zaferine ve PSG ile eşi görülmemiş bir başarıya ulaştırarak Real Madrid'e götüren yolun ilk adımı oldu.

Ancak Mbappe köklerini hiç unutmadı ve yeni Nike Mercurial imzalı kramponları, forvet ile memleketi arasındaki kalıcı bağı yansıtıyor ve sokak ile saha arasındaki boşluğu doldurmak için ikonik bir spor ayakkabısından ilham alıyor.

Nike'ta Kylian Mbappe Mercurial'ı satın alınŞimdi satın alın

  • TOPSHOT-FBL-FRA-MBAPPE-BONDYAFP

    Bondy hayalleri

    Mbappe'nin benzerliği artık memleketinde büyük bir yer kaplıyor. Kıyafet tedarikçisi Nike, onun çocukluk hayalinin gerçekleşmesini bir apartmanın yan tarafına 20 metre yüksekliğinde dev bir duvar resmiyle kutluyor. Resimde, genç Mbappe bir topu yastık olarak kullanırken, sırtında 10 numaralı forma ile Fransa milli takımının renklerini giydiği hayallerini kuruyor. Yanında ise "Hayalini sev, o da seni sevecek" yazıyor.

    Artık gerçek bir süperstar olan Mbappe, geldiği yeri asla unutmadı, düzenli olarak Bondy'ye geri döndü, mahalle için yeni bir futbol sahası yapımında işbirliği yaptı ve önyargılarla dolu Fransa'nın büyük şehirlerinin banliyölerini damgalayan olumsuz basına ve stereotiplere karşı banliyö yaşamını savundu.

    Elbette geçmişte birçok imza ayakkabısı vardı ve 2019'da Nike tarafından "Bondy Dreams" olarak adlandırılan ayakkabısı, büyüdüğü sokaklara saygı duruşunda bulunuyordu.

    • Reklam
  • FBL-FRA-MBAPPE-BONDYAFP

    'İnanılmaz bir eritme potası'

    2020 yılında Mbappe, The Players' Tribune için hem "Bondy'deki çocuklar" hem de Fransa'nın "banlieue'sindeki çocuklar"a duygusal bir açık mektup yazdı ve köklerine ne kadar değer verdiğini ve geldiği bölgenin imajını değiştirme konusundaki kararlılığını gösterdi.

    "Mahallemiz, Fransız, Afrika, Asya, Arap ve dünyanın her yerinden gelen farklı kültürlerin inanılmaz bir karışımıdır" diye yazdı. "Fransa dışından gelen insanlar banlieues'leri her zaman kötü bir şekilde anlatır, ancak buradan değilseniz, buranın nasıl bir yer olduğunu gerçekten anlayamazsınız.

    "İnsanlar 'haydutlar'dan sanki buradan çıkmışlar gibi bahsederler. Ama haydutlar dünyanın her yerinde vardır. Dünyanın her yerinde mücadele eden insanlar vardır... Çocukken mahalledeki en sert adamların büyükannem için market alışverişi yaptığını görürdüm. Haberlerde kültürümüzün bu yönlerini asla görmezsiniz. Sadece kötü yanlarını duyarsınız, iyi yanlarını asla."

    Nike'ta Kylian Mbappe Mercurial'ı satın alınŞimdi satın alın

  • Kylian Mbappe Nike Mercurial bootsNike Football

    Sokak giyimi ilhamı

    Mbappe'nin en son imzalı Mercurial'ları bir kez daha köklerine dönüyor ve bu kez, süperstarın parlak kariyerinin ilk adımlarını attığı dönemde Fransız başkentinin hayal gücünü ele geçiren bir çift spor ayakkabısından ilham alıyor.

    Yeni tasarım, 2004 yılında piyasaya sürülen ve Batı Avrupa'da, özellikle de Paris'te ikonik hale gelen kült klasik TN7 olarak da bilinen Air Max Plus 7 spor ayakkabısından esinleniyor. Orijinal ayakkabının benzersiz görünümü, ön camda bozulan su damlacıklarından esinlenerek tasarlanmıştı ve bu tasarım Mbappe'nin yeni kramponlarında da yeniden kullanıldı.

    Çarpıcı erik, gümüş ve limon yeşili renkleriyle gelen yeni Mercurial'lar, Nike'ın "yeniden işlenmiş TN ikonografisi" olarak tanımladığı, Mbappe'nin "KM" logosunu da içeren bir tasarıma sahip ve sokak giyimi estetiğini sahaya taşıyor.

    Teknik özellikler açısından, ön ayak kısmında "enerji geri dönüşü" için "Zoom Air" bulunurken, örme üst kısım Mbappe ile özdeşleşmiş özellikler olan hassas dokunuş ve kontrol sağlıyor.

  • Kylian Mbappe Nike Mercurial bootsNike Football

    Çift lansman

    Bunu bir futbol x sokak giyimi lansmanı olarak gerçekten sağlamlaştırmak için Nike, bu olayı kutlamak için yeni bir Air Max Plus VII modeli de piyasaya sürdü.

    Ayakkabı, aynı göz alıcı renklerle süslenmiş, başka bir dünyadan gelmiş gibi görünen yağmur damlası deseniyle, ikonik silüetiyle futbol sahasını ve sokakları birbirine bağlıyor.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Kültür herkesle konuşur'

    Son yayın hakkında konuşan Mbappe, insanların kendi hikayelerini onun deneyimlerinde görmelerini istediğini, belki de hayallerinin gerçekleşmesinden ilham aldığını vurguladı.

    "Kültür, herkese hitap eden bir şeydir" dedi. "Bu hikaye, insanların benim futbol ayakkabılarımın ötesinde kendilerini tanımalarını sağlayacak."

    Kylian Mbappe Player Edition Mercurial, Mercurial Zoom Superfly 10 ve Zoom Vapor 16 modelleri nike.com adresinden satın alınabilir.

    Nike'tan Kylian Mbappe Mercurial'ı satın alınŞimdisatınalın

0