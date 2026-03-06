Kylian Mbappe'nin Paris sokaklarıyla olan derin bağı, Real Madrid yıldızının yeni Nike Mercurial kramponlarının tasarımına nasıl ilham verdi?

Dünyanın en iyi futbolcularından biri, Paris'in kuzeydoğusundaki bu banliyöde futbol kariyerine başladı. 2004 yılında, beş yaşındayken yerel kulüp AS Bondy'ye katıldı. Bu, onu Fransa ile Dünya Kupası zaferine ve PSG ile eşi görülmemiş bir başarıya ulaştırarak Real Madrid'e götüren yolun ilk adımı oldu.

Ancak Mbappe köklerini hiç unutmadı ve yeni Nike Mercurial imzalı kramponları, forvet ile memleketi arasındaki kalıcı bağı yansıtıyor ve sokak ile saha arasındaki boşluğu doldurmak için ikonik bir spor ayakkabısından ilham alıyor.