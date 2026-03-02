'Küçülen' Micky van de Ven sert eleştirilere maruz kaldı ve Tottenham'ın kötü formunun yaz transfer döneminde ona pahalıya mal olabileceğini söyledi

Eski Chelsea forveti Tony Cascarino, defans oyuncusunun son performansları hakkında özellikle sert eleştirilerde bulunarak, deneyimsiz bir savunma hattını yönetme sorumluluğundan "kaçtığını" ve "birinci viteste takılıp kaldığını" öne sürdü. Craven Cottage'da Van de Ven'in yanında genç Archie Gray ve yedek stoper Radu Dragusin vardı, ancak Cottagers'ın atağını durdurmak için gerekli organizasyonu sağlayamadı.

Cascarino, The Times gazetesindeki köşe yazısında, "Romero, kaptan olarak pervasız ve düşüncesiz davranışları nedeniyle bu sezon Tottenham Hotspur'un zayıf savunmasının en çok eleştirilen ismi oldu, ancak onun cezası, aynı derecede suçlu olan Micky van de Ven'i ortaya çıkardı" dedi. Cascarino, "Arjantinli stoper, Manchester United maçında sezonun ikinci kırmızı kartını gördükten sonra cezalandırıldı ve onun yokluğunda kaptanlık pazubandını Van de Ven aldı. Arsenal maçında Bukayo Saka, onu birçok kez çok kolay bir şekilde geçti ve Pazar günü Spurs'un Fulham'a yenildiği Craven Cottage'da onu izlerken, bir kaptanın performansını izlediğime inanamadım" diye ekledi.