'Küçülen' Micky van de Ven sert eleştirilere maruz kaldı ve Tottenham'ın kötü formunun yaz transfer döneminde ona pahalıya mal olabileceğini söyledi
Spurs'un küme düşme endişeleri derinleşirken kol bandı yükü
24 yaşındaki oyuncu, cezalı Cristian Romero'nun yokluğunda kaptanlık pazubandını taktı, ancak Igor Tudor'un takımı Pazar günü Fulham'a 2-1 yenilirken takımı dengede tutamadı. Bu mağlubiyet, kuzey Londralıların kötü gidişatını sürdürdü ve onları 16. sırada bırakarak Avrupa kupalarına katılma şansından çok daha fazla küme düşme potasına yaklaştırdı.
Van de Ven'in liderliği sorgulanıyor
Eski Chelsea forveti Tony Cascarino, defans oyuncusunun son performansları hakkında özellikle sert eleştirilerde bulunarak, deneyimsiz bir savunma hattını yönetme sorumluluğundan "kaçtığını" ve "birinci viteste takılıp kaldığını" öne sürdü. Craven Cottage'da Van de Ven'in yanında genç Archie Gray ve yedek stoper Radu Dragusin vardı, ancak Cottagers'ın atağını durdurmak için gerekli organizasyonu sağlayamadı.
Cascarino, The Times gazetesindeki köşe yazısında, "Romero, kaptan olarak pervasız ve düşüncesiz davranışları nedeniyle bu sezon Tottenham Hotspur'un zayıf savunmasının en çok eleştirilen ismi oldu, ancak onun cezası, aynı derecede suçlu olan Micky van de Ven'i ortaya çıkardı" dedi. Cascarino, "Arjantinli stoper, Manchester United maçında sezonun ikinci kırmızı kartını gördükten sonra cezalandırıldı ve onun yokluğunda kaptanlık pazubandını Van de Ven aldı. Arsenal maçında Bukayo Saka, onu birçok kez çok kolay bir şekilde geçti ve Pazar günü Spurs'un Fulham'a yenildiği Craven Cottage'da onu izlerken, bir kaptanın performansını izlediğime inanamadım" diye ekledi.
Van Dijk karşılaştırması
Eleştirmenler, Van de Ven ile Southampton'daki son günlerinde vatandaşı Virgil van Dijk arasında paralellikler kurdu. Van de Ven, Spurs'un savunmasında zorlanıyor gibi görünürken, yaz aylarında takımdan ayrılmayı planladığına dair endişeler var. Cascarino, bu tavrın, savunma oyuncularının doğal liderler olmasını bekleyen dünyanın en büyük kulüpleri için bir tehlike işareti olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Durumu değerlendiren Cascarino, "Bu durum bana, Van de Ven'in vatandaşı Virgil van Dijk'in Liverpool'a transfer olmadan önce maruz kaldığı eleştirileri hatırlatıyor. Southampton'da açıkça üst düzey bir savunma oyuncusuydu, ancak daha zayıf bir takımda otomatik pilotta oynadığı ve yeterince test edilmediği yönünde suçlamalar vardı. Van Dijk transferinden sonra daha fazlasını verebileceğini gösterdi, ancak Van de Ven'in şimdi, Spurs'un kötü formda ve savunmasında açıklar olduğu bir dönemde kendini kanıtlaması gerekiyor."
Transfer hayalleri risk altında mı?
Eleştirilere rağmen, bazıları hala eski Wolfsburg oyuncusunun tam potansiyeline ulaşması için bir değişiklik yapması gerektiğine inanıyor. Eski Hollanda milli takım oyuncusu Eljero Elia, yaklaşan Dünya Kupası'ndan sonra "Tottenham'dan büyük takımlara transfer olmak kariyerine uygun" olduğunu iddia etti. Ancak, formu düzelmezse, Cascarino bu "büyük takımların" savunma güçlendirmesi için başka yerlere bakabileceği konusunda uyarıyor.
Şu an için odak noktası, özgüvenini kaybetmiş gibi görünen Spurs takımı. Fulham yenilgisinin ardından geçici teknik direktör Igor Tudor, takımının durumu hakkında acımasızca dürüst konuştu. Tudor, Sky Sports'a şunları söyledi: "Burada büyük sorunlar var. Her şeyden yoksunduk. Bu sadece bir gol veya bir hata meselesi değil. Bu kulüpte oynadığınızda, bugün hiçbir yerde görülmeyen bir mücadele ve kalite seviyesi beklersiniz. Zor bir dönemden geçiyoruz ve kendimize bakmamız gerekiyor."
