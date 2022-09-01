Kroos'tan Lewandowski'ye: Bayern Münih oyuncu satışlarından nasıl 500 milyon euro'dan fazla gelir elde etti?

Bayern Münih genel hatlarıyla yüksek bonservis harcamalarıyla dikkat çeken bir kulüp olabilir ancak son yıllarda önemli gelirler de elde ettiler.
Alman devi elbette ki sattığı oyuncularla ünlü olan bir kulüp değil. Sportif hırsları ve kupalarla dolu müzeleri daha çok bir satın alıcı kulüp oldukları anlamına geliyor.
Ancak bu, büyük oyuncuların yeni maceralar için Bayern'den ayrılmadıkları anlamına gelmiyor. Bazıları yeni zorluklar ararken, bazıları da sportif veya ekonomik nedenlerden ötürü Bayern'den ayrılmayı seçti.
Çok yakın bir zamanda Robert Lewandowski, 45 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.
Lewandowski ve Kroos gibi oyuncular satılırken, David Alaba ve Niklas Süle gibi bazı isimler ise kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı.
Ancak yine de Bayern Münih yüzyılın başından bu yana transfer satışlarından 560 milyon euro'nun üzerinde gelir elde etti.
Sezon
Büyük satış
Bonservis
Toplam satış
2022/23
Robert Lewandowski
€45m
€79.9m
2021/22
Michael Cuisance
€4m
€4m
2020/21
Thiago
€22m
€22.25m
2019/20
Mats Hummels
€30.5m
€54m
2018/19
Douglas Costa
€40m
€84m
2017/18
Medhi Benatia
€16.7m
€32.25m
2016/17
Mario Gotze
€22m
€52.3m
2015/16
Xherdan Shaqiri
€15m
€33m
2014/15
Toni Kroos
€25m
€48.7m
2013/14
Luiz Gustavo
€16m
€40m
2012/13
Nils Petersen (Loan)
€0.5m
€0.5m
2011/12
Mehmet Ekici
€5m
€5m
2010/11
Martin Demichelis
€3m
€6m
2009/10
Lukas Podolski
€10m
€22.95m
2008/09
Marcell Jansen
€8m
€10.9m
2007/08
Owen Hargreaves
€25m
€36.15m
2006/07
Paolo Guerrero
€2.5m
€2.5m
2005/06
Torsten Frings
€5m
€7.05m
2004/05
Piotr Trochowski
€1m
€1.03m
2003/04
Giovane Elber
€4.2m
€4.5m
2002/03
Carsten Jancker
€2.5m
€3.5m
2001/02
Patrik Andersson
€8m
€9.35m
2000/01
David Jarolim
€0.2m
€0.275m
Total
€560.105m
*Aksi belirtilmedikçe tüm bedeller Transfermarkt'tan alınmıştır