Kroos'tan Lewandowski'ye: Bayern Münih oyuncu satışlarından nasıl 500 milyon euro'dan fazla gelir elde etti?

Alman devinin son yıllarda elde ettiği yüksek gelirler dikkat çekiyor.

Bayern Münih genel hatlarıyla yüksek bonservis harcamalarıyla dikkat çeken bir kulüp olabilir ancak son yıllarda önemli gelirler de elde ettiler.

Alman devi elbette ki sattığı oyuncularla ünlü olan bir kulüp değil. Sportif hırsları ve kupalarla dolu müzeleri daha çok bir satın alıcı kulüp oldukları anlamına geliyor.

Ancak bu, büyük oyuncuların yeni maceralar için Bayern'den ayrılmadıkları anlamına gelmiyor. Bazıları yeni zorluklar ararken, bazıları da sportif veya ekonomik nedenlerden ötürü Bayern'den ayrılmayı seçti.

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Çok yakın bir zamanda Robert Lewandowski, 45 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Lewandowski ve Kroos gibi oyuncular satılırken, David Alaba ve Niklas Süle gibi bazı isimler ise kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı.

Ancak yine de Bayern Münih yüzyılın başından bu yana transfer satışlarından 560 milyon euro'nun üzerinde gelir elde etti.

Sezon Büyük satış Bonservis Toplam satış 2022/23 Robert Lewandowski €45m €79.9m 2021/22 Michael Cuisance €4m €4m 2020/21 Thiago €22m €22.25m 2019/20 Mats Hummels €30.5m €54m 2018/19 Douglas Costa €40m €84m 2017/18 Medhi Benatia €16.7m €32.25m 2016/17 Mario Gotze €22m €52.3m 2015/16 Xherdan Shaqiri €15m €33m 2014/15 Toni Kroos €25m €48.7m 2013/14 Luiz Gustavo €16m €40m 2012/13 Nils Petersen (Loan) €0.5m €0.5m 2011/12 Mehmet Ekici €5m €5m 2010/11 Martin Demichelis €3m €6m 2009/10 Lukas Podolski €10m €22.95m 2008/09 Marcell Jansen €8m €10.9m 2007/08 Owen Hargreaves €25m €36.15m 2006/07 Paolo Guerrero €2.5m €2.5m 2005/06 Torsten Frings €5m €7.05m 2004/05 Piotr Trochowski €1m €1.03m 2003/04 Giovane Elber €4.2m €4.5m 2002/03 Carsten Jancker €2.5m €3.5m 2001/02 Patrik Andersson €8m €9.35m 2000/01 David Jarolim €0.2m €0.275m Total €560.105m

*Aksi belirtilmedikçe tüm bedeller Transfermarkt'tan alınmıştır

Bayern'in en pahalı 10 satışı