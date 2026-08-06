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Gianluca Minchiotti

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Kostic’in PSV’ye gitmesi, Inter’de Perisic ihtimalini yeniden gündeme getirdi: Son durum

Inter
Transfers
I. Perisic
PSV Eindhoven

Inter için Hırvat hücum kanat oyuncusuna uzanan seçenek yeniden gündeme geldi.

Filip Kostić yeni başlangıcını Hollanda’da yapıyor. PSV Eindhoven, sözleşmesinin Juventus ile sona ermesinin ardından 1 Temmuz’dan bu yana bonservissiz durumda olan Sırp kanat oyuncusunu resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Otuz üç yaşındaki oyuncu, Hollanda şampiyonu kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı ve 18 numaralı formayı giyecek. Ancak takımla birlikte çalışmaya başlamadan önce, PSV’nin resmi kanalları aracılığıyla duyurduğu üzere çalışma iznini alması gerekecek.


Kostić’in Eindhoven’a gelişi, İtalya’daki transfer piyasasında da yankı yaratabilir. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, onun gelişi Ivan Perišić’in olası ayrılığına zemin hazırlayabilir ve buna bağlı olarak Hırvat oyuncunun Inter’e dönüş ihtimalini yeniden gündeme getirebilir.

  • 2027’ye kadar sözleşme altında

    Perišić’in Inter’e dönüşüyle ilgili ihtimal zaten geçen ocak ayında da gündeme gelmişti, şimdi ise yeniden güncellik kazanıyor. 1989 doğumlu hücum kanat oyuncusunun PSV ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve 2024’ten bu yana Hollanda kulübünde forma giyiyor. O tarihten bu yana 78 maça çıkıp 26 gol kaydeden Perišić, Eindhoven ekibinin en önemli referans noktalarından biri olmayı sürdürdü.


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  • Inter ve Hırvatistan Milli Takımı ile

    Inter, kariyerinde önemli bir durak oldu. Perišić, 2015'ten 2019'a kadar ve ardından 2020'den 2022'ye kadar Inter forması giydi; toplamda 254 maça çıkıp 55 gol attı. Kulüpteki kariyerine bir Serie A şampiyonluğu, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası sığdırdı.


    Hırvatistan Milli Takımı'nda da performansı son derece üst düzeydi: Perišić, 158 maça çıkıp 39 gol kaydetti. Sonuncusu ise son Dünya Kupası'nın son 16 turunda, Portekiz'e 2-1 kaybedilen maçta geldi.


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