Filip Kostić yeni başlangıcını Hollanda’da yapıyor. PSV Eindhoven, sözleşmesinin Juventus ile sona ermesinin ardından 1 Temmuz’dan bu yana bonservissiz durumda olan Sırp kanat oyuncusunu resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Otuz üç yaşındaki oyuncu, Hollanda şampiyonu kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı ve 18 numaralı formayı giyecek. Ancak takımla birlikte çalışmaya başlamadan önce, PSV’nin resmi kanalları aracılığıyla duyurduğu üzere çalışma iznini alması gerekecek.





Kostić’in Eindhoven’a gelişi, İtalya’daki transfer piyasasında da yankı yaratabilir. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, onun gelişi Ivan Perišić’in olası ayrılığına zemin hazırlayabilir ve buna bağlı olarak Hırvat oyuncunun Inter’e dönüş ihtimalini yeniden gündeme getirebilir.