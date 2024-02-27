Getty ImagesRitabrata Banerjee ve Uğur AktanKevin De Bruyne Man City'den ayrılıyor mu? Pep Guardiola, MLS ve Suudi Profesyonel Ligi tarafından istenen yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu Kevin De BruyneKevin De BruyneManchester CityPremier LeagueTransfersPep GuardiolaABD 1Saudi Pro LeaguePep Guardiola, Kevin De Bruyne'ün MLS ve Suudi Profesyonel Ligi'nin ilgisi nedeniyle Manchester City'den ayrılabileceği iddialarını yanıtladı.Guardiola De Bruyne'ün geleceği hakkında konuştuSuudi kulüpleri ve MLS takımları onunla ilgileniyorManchester City ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor