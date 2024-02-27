Kevin De Bruyne Man City 2023-24Getty Images
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Kevin De Bruyne Man City'den ayrılıyor mu? Pep Guardiola, MLS ve Suudi Profesyonel Ligi tarafından istenen yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu Kevin De Bruyne

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Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'ün MLS ve Suudi Profesyonel Ligi'nin ilgisi nedeniyle Manchester City'den ayrılabileceği iddialarını yanıtladı.

  • Guardiola De Bruyne'ün geleceği hakkında konuştu
  • Suudi kulüpleri ve MLS takımları onunla ilgileniyor
  • Manchester City ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor

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