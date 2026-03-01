Yamal, ilk yarıda iki gol, ikinci yarıda bir golatarak 21. yüzyılda İspanya birinci liginde ilk hat-trick'ini yapan en genç oyuncu oldu (18 yaş 230 gün). Bu başarıyla, 1967'den bu yana İspanya birinci liginde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu ve dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece iki oyuncu daha genç yaşta hat-trick kaydetmiştir, ancak bunları bulmak için neredeyse 100 yıl geriye gitmek gerekir: 1930'da 17 yaş 337 günlük José Iraragorri ve 1934'te 18 yaş 200 günlük Pablo Pombo.

Yamal'ın sezonundaki rakamlar, formunda bir düşüş olduğunu kabul etmesine rağmen, hala şaşırtıcıdır. Sarı Denizaltı'ya karşı attığı üç gol, tüm turnuvalarda 34 maçta attığı gol sayısını 18'e çıkardı. Dikkat çekici bir şekilde, bu rakam önceki sezonun toplam gol sayısına eşittir ve 21 maç daha azda elde edilmiştir. Bu dönüm noktası, onu neredeyse bir asır önceki efsanelerle birlikte tarih kitaplarına yazdırdı, çünkü La Liga'da daha genç yaşta hat-trick yapan sadece iki oyuncu var.