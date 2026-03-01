Getty Images Sport
"Kendimi iyi hissetmiyordum" - Lamine Yamal, Villarreal'e karşı ilk hat-trick'ini yaptıktan sonra Barcelona'da neden tekrar gülümsediğini açıklıyor
Barselona'nın genç yıldızı bir rekor daha kırdı
Yamal, ilk yarıda iki gol, ikinci yarıda bir golatarak 21. yüzyılda İspanya birinci liginde ilk hat-trick'ini yapan en genç oyuncu oldu (18 yaş 230 gün). Bu başarıyla, 1967'den bu yana İspanya birinci liginde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu ve dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece iki oyuncu daha genç yaşta hat-trick kaydetmiştir, ancak bunları bulmak için neredeyse 100 yıl geriye gitmek gerekir: 1930'da 17 yaş 337 günlük José Iraragorri ve 1934'te 18 yaş 200 günlük Pablo Pombo.
Yamal'ın sezonundaki rakamlar, formunda bir düşüş olduğunu kabul etmesine rağmen, hala şaşırtıcıdır. Sarı Denizaltı'ya karşı attığı üç gol, tüm turnuvalarda 34 maçta attığı gol sayısını 18'e çıkardı. Dikkat çekici bir şekilde, bu rakam önceki sezonun toplam gol sayısına eşittir ve 21 maç daha azda elde edilmiştir. Bu dönüm noktası, onu neredeyse bir asır önceki efsanelerle birlikte tarih kitaplarına yazdırdı, çünkü La Liga'da daha genç yaşta hat-trick yapan sadece iki oyuncu var.
Yamal, son zamanlarda yaşadığı zorlukları ve ritmini bulma sürecini anlatıyor
Galibiyetin ardından Movistar'a konuşan kanat oyuncusu, mevcut sezonda oyundan keyif almasını engelleyen kişisel ve fiziksel zorlukları anlattı. Yamal, Movistar'a "Sezonun başında kendimi iyi hissetmiyordum" dedi. "Kasık problemim vardı ve genel olarak mutlu değildim. Birçok faktörün birleşimi vardı. Bu belliydi. Bir haftadır kendimi çok daha iyi hissediyorum. Oynarken gülümsüyorum, ki bir süredir böyle değildi, ve sahada mutluyum. Sürekli daha fazla gol atıyorum. 16 yaşında insanlar senden şimdiden 100 gol atmanı istiyor ve bu zor. ... Ben de daha fazla gol atmak istiyorum, ama bu her zaman mümkün olmuyor."
Hansi Flick taktiksel engelleri belirliyor
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, genç yıldızının yılın başlarında neden keyif kaybı yaşadığına dair bir açıklama yaptı. Yamal'ın bu sezon futbolun tadını çıkaramamasının nedenleri sorulduğunda, Barça teknik direktörü Hansi Flick, savunma oyuncularının onu markalama şekillerinde bir değişiklik olduğunu belirtti.
Flick, "Rakip bazen ona karşı iki veya üç oyuncu oynatıyor" dedi. "Bazen kendine güveninin olmadığını, bire bir durumlarda dinamik olmadığını hissedebiliyordunuz. Bugün için mutluyum, bu ona güven vermeli ve oynamaktan keyif aldığında, bu hem onun hem de bizim için mükemmel."
Copa del Rey'de tırmanılacak bir dağ
Bu galibiyet, Barcelona'ya önemli bir ivme kazandırdı ve Los Blancos'un Getafe ile oynayacağı maç öncesinde, ligin zirvesinde rakibi Real Madrid'in dört puan önüne geçmesini sağladı. Ancak Blaugrana, Copa del Rey'de zorlu bir göreve hazırlanırken kutlamalar kısa sürecek. Flick'in takımı, yarı finalin ikinci ayağında Atletico Madrid'e karşı 4-0'lık büyük bir farkı telafi etmek zorunda. Teknik direktör, Salı gecesi olası bir "Remontada"nın anahtarının formda olan Yamal olduğuna inanıyor.
Yaklaşan maç ve Yamal'ın etkisi hakkında konuşan Flick, kanat oyuncusunun etkisine övgüler yağdırdı. "Bence herkes bugün onun performansını gördü" diye ekledi. "Maça girmesi için ilk [gol] gerekiyordu ve ondan sonra olanlar olağanüstüydü. Lamine bu seviyede bizim için harika. Salı günü ona bu seviyede ihtiyacımız var. Benim görmek istediğim şey bu."
