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imago-sport-1080912961.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Karanlık bir tünel: Alvarez, asık suratlar arasında sıkışıp kaldı

Transfers
La Liga
J. Alvarez
D. Simeone
Barcelona
Atletico Madrid
İspanya
Arjantin

Günler geçiyor ancak Julián Álvarez'in geleceği meselesi hâlâ çözüme kavuşmadı. Arjantinli forvet, Barcelona'ya transfer olma hayalini gerçekleştirme isteğini vurgulamak amacıyla bu hafta Atlético Madrid antrenmanlarına döndü.

Cadena SER radyosuna göre, Arjantinli teknik direktör geçtiğimiz çarşamba günü kendisiyle yaptığı görüşmede, Madrid kulübünün tutumuna bağlı kaldığını ona bildirdi ve yeni sezonda kendisine güveneceğini teyit etti.

ESPN'in belirttiği gibi, oyuncunun çevresi Atlético Madrid tarafından "aldatılmış ve güveni ihanete uğramış" hissediyor. 

Kulüp, Julián'dan eğer ayrılmak istiyorsa bunu açıkça ilan etmesini istemiş; oyuncu bunu Dünya Kupası sırasında yapınca Madrid kulübünün tutumu daha da katılaşmıştı.

Miguel Ángel Gil Marín, Barcelona ile müzakere etmeyi reddetti ve şu ana kadar Katalan kulübüne, müzakerelerin başlangıç noktası olarak sunduğu 100 milyon euroluk teklife Atlético'dan herhangi bir yanıt ulaşmadı.

Álvarez, Atlético'ya bağlılığını sürdürüyor, herhangi bir isyana girişmedi ve bu hafta Simeone'nin antrenmanlarına katılan diğer millî oyuncular Baena, Llorente ve Musso gibi Olympique Marsilya karşısındaki hazırlık maçının kadrosuna çağrılmadı; ancak bugün cumartesi grup antrenmanına geri döndü.

"Sport" gazetesi, Álvarez'in profesyonelliğine rağmen "El Desmarque"nin çektiği fotoğraflardaki asık suratların ve takım arkadaşlarıyla samimiyet ile uyum belirtilerinin yokluğunun, oyuncunun hiç de iyi bir dönem geçirmediğini ortaya koyduğunu aktardı. 

Teknik direktör Diego Simeone ise sanki mesele kendisini ilgilendirmiyormuş gibi, durumu çözmekle özellikle ilgili görünmüyor.

  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Luis Enrique örneği Simeone'den farklı

    Simeone ve Atletico Madrid'in Julian'a yönelik tutumu, örneğin Luis Enrique'nin Bradley Barcola ile olan tutumundan çok farklı.

    İspanyol teknik direktöre Fransız kanat oyuncusunun geleceği soruldu ve verdiği cevap bundan daha net olamazdı. Basın toplantısında şunları söyledi: "Bir oyuncu burada oynamak istemediğinde ya da burada bulunduğu sırada yüzünde bir gülümseme göstermediğinde, başka bir çözüm aramak daha iyidir."

    Pep Guardiola gibi başka bir teknik direktörün başarılı kariyeri boyunca defalarca ortaya koyduğu ve Barcelona'nın yakın zamanda Ferran Torres ile uyguladığı bu düşünce biçimi, Atletico Madrid'in Julian'a yaklaşımından çok farklı.

    Metropolitano Stadı cephesinde ise, Arjantinli forvetin ayrılmasına izin verme isteği bulunmuyor ve kulüp bunu şimdiye kadar hem sözleriyle hem de tavırlarıyla açıkça ortaya koydu.

    Önümüzdeki günlerde bu meselenin senaryosunun beklenmedik şekilde değişip değişmeyeceğini göreceğiz.

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