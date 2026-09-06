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Kâbus gibi bir ilk maç! Sofyan Amrabat, PSV karşısındaki felaket Ajax başlangıcının ardından konuştu
Amsterdam'da buruk tatlı bir ilk maç
ESPN NL'ye göre Sofyan Amrabat, bonservissiz olarak iki yıllık sözleşmeyle gelmesinin ardından 5 Eylül 2026'da Ajax formasıyla uzun süredir beklenen ilk maçına çıktı ve tıklım tıklım dolu Johan Cruijff ArenA'da görev yaptı. Ancak orta sahanın ilk maçı hayal kırıklığıyla sona erdi; ev sahibi ekip, ezeli rakibi PSV'ye 3-1 mağlup oldu. Olumsuz sonuca rağmen Amrabat, sahaya çıkıp taraftarların yarattığı atmosferi yaşadığı için gururlu olduğunu kabul etti.
"Dolu bir ArenA'da ilk maçına çıktığım için mutlu olsam da maçın sonucundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığımı dile getirdim" diyen Amrabat, kulüpteki ilk maçını değerlendirdi.
- Orange Pictures
Fiziksel durumun ve maç hazır olma seviyesinin değerlendirilmesi
Feyenoord, Manchester United ve Fenerbahçe dönemlerinin ardından kısa süre önce Eredivisie devine imza atan Amrabat, fiziksel durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Yaklaşık üç ay boyunca resmi bir maçta forma giymeyen Faslı milli oyuncu, kendisini doğrudan ilk 11'e atmanın gerçekçi olmayacağını kabul etti. Bunun yerine karşılaşmanın yüksek tempolu, gidip gelen yapısını övdü ve bu tür yüksek tempolu maçlarda en iyi performansını gösterdiğini vurguladı.
Amrabat, "Ara sırasında bireysel olarak çok sıkı çalışsam da, yaklaşık üç ay oynamadıktan sonra maça ilk 11'de başlamak gerçekçi olmazdı" dedi ve "heyecan verici, gidip gelen mücadeleden" keyif aldığını ekledi.
Kriz noktalarını ele almak ve takıma entegrasyon
Maçta ayrıca Van Bommel'in karıştığı tartışmalı bir kırmızı kart olayı da yaşandı, ancak Amrabat maç sonrası yorumlarında ölçülü kalmayı tercih etti. Olayın izleyen herkes için son derece net olduğunu belirten Amrabat, ardından dikkatini takımın birbirine uyum sağlamasına çevirdi. Gelişinin ardından sıcak bir şekilde karşılandığını, kardeşi Nordin üzerinden ailesinin Hollanda futboluyla güçlü bağlarının da buna katkı sağladığını söyleyen Amrabat, kadronun gelişmesi ve çok çalışması için zamana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
"Van Bommel ile ilgili olay izleyen herkes için netti ve kırmızı kartla sonuçlandı, ancak kendimi çok iyi karşılanmış hissediyorum ve takımın gelişmek için zamana ihtiyacı olduğunu biliyorum," diyen Amrabat, Amsterdam'daki ilk günlerini değerlendirdi.
- Orange Pictures
Şampiyonluk yarışına bakış
Skor tabelası PSV'nin 3-1'lik galibiyetini yansıtsa da Amrabat, Ajax'ın 1-1'lik eşitliği yakalamasının ardından oyuna daha fazla ortak olduğunu ve öne geçme fırsatlarını kaçırdığını belirterek karşılaşmanın büyük ölçüde dengede geçtiğini düşündüğünü söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, ileriye dönük olarak birincil hedefinin kolları sıvayıp kulübün Hollanda futbolunun zirvesine dönmesine yardımcı olmak olduğunu açıkça ifade etti.
"Burada çok çalışmak ve takımın şampiyon olma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için bulunuyorum" diyen Amrabat, odağını gelecek maçlara çevirdi.
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