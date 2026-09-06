ESPN NL'ye göre Sofyan Amrabat, bonservissiz olarak iki yıllık sözleşmeyle gelmesinin ardından 5 Eylül 2026'da Ajax formasıyla uzun süredir beklenen ilk maçına çıktı ve tıklım tıklım dolu Johan Cruijff ArenA'da görev yaptı. Ancak orta sahanın ilk maçı hayal kırıklığıyla sona erdi; ev sahibi ekip, ezeli rakibi PSV'ye 3-1 mağlup oldu. Olumsuz sonuca rağmen Amrabat, sahaya çıkıp taraftarların yarattığı atmosferi yaşadığı için gururlu olduğunu kabul etti.

"Dolu bir ArenA'da ilk maçına çıktığım için mutlu olsam da maçın sonucundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığımı dile getirdim" diyen Amrabat, kulüpteki ilk maçını değerlendirdi.



