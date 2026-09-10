Juventus ve Inter: Samuele Inacio için transfer piyasasında İtalya derbisi

Inter ve Juventus, kendi gelecekleri için birbirine çok benzeyen iki strateji izlemeyi seçti ve bu da kaçınılmaz olarak onları transfer piyasasında açık bir rekabete sürükleyecek.

İki kulüp, kadrolarını güçlendirmek için önemli hamleler planlamanın yanı sıra, "made in Italy" oyuncu havuzunu genişletme gerekliliğini de şimdiden hesaba kattı ve geleceği temsil edebilecek bazı yetenekler konusunda şimdiden birbirlerine karşı birkaç hamle yapmaya, birkaç karşılıklı adım atmaya başladı. Bunların arasında ise kesinlikle Samuele Inacio da var.



