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SAMUELE INACIO BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus ve Inter: Samuele Inacio için transfer piyasasında İtalya derbisi

Juventus
Inter
Dortmund
S. Inacio
Transfers
AC Milan
Atalanta
Serie A

Borussia Dortmund’un İtalyan yeteneği, iki kulübün geleceğe yönelik stratejileri için ideal takviye.

Inter ve Juventus, kendi gelecekleri için birbirine çok benzeyen iki strateji izlemeyi seçti ve bu da kaçınılmaz olarak onları transfer piyasasında açık bir rekabete sürükleyecek.

İki kulüp, kadrolarını güçlendirmek için önemli hamleler planlamanın yanı sıra, "made in Italy" oyuncu havuzunu genişletme gerekliliğini de şimdiden hesaba kattı ve geleceği temsil edebilecek bazı yetenekler konusunda şimdiden birbirlerine karşı birkaç hamle yapmaya, birkaç karşılıklı adım atmaya başladı. Bunların arasında ise kesinlikle Samuele Inacio da var.


  • Borussia Dortmund tarafından bırakılmıyor

    Samuele Inacio artık İtalyan futbolu için yeni bir isim değil. 2008 doğumlu genç yetenek, Inacio Pià'nın oğlu olarak - Napoli, Catania ve Atalanta geçmişi bulunan bir forvetin oğlu - son iki yılda büyük çıkış yaptı ve hatta geçici teknik direktör Silvio Baldini yönetimindeki artık herkesin bildiği hazırlık maçlarında İtalya A Milli Takımı'yla da ilk maçına çıktı.

    Atalanta altyapısında yetişen oyuncu, 16 yaşındayken Borussia Dortmund tarafından düşük bir bedelle kadroya katıldı ve hızlı, iddialı bir gelişim projesiyle Almanya'ya götürülerek A takıma hazırlandı. Geçen yıl A takımdaki ilk maçına çıktı ve Bundesliga'daki ilk golünü attı; bu gelişmeler Alman kulübünün onunla 30 Haziran 2029'a kadar yeni sözleşme imzalayarak geleceğini güvence altına almasını sağladı.

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  • JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ

    Samuele bu yıl sezona korkusuz ve süre ile tecrübesini artırma isteğiyle başladı. Ancak sezonun başlangıcı, Bundesliga’da sadece 3 dakika süre almasıyla onun adına öne çıkıyor ve yaz dönemindeki menajer değişikliği, ajansının onun için hiç durmayan İtalya’dan gelen söylentileri ve ilgiyi dinlemeye başlamasına yol açtı.

    Tuttosport’a göre bu günlerde somut adım atan taraf ise Juventus oldu. Randal Kolo Muani’yi yeniden Juventus’a getirmek için Edoardo Crnjar’ın yaptığı aracılıktan yararlanan kulüp, menajerden yeni futbolcusu Inacio için de bilgi istedi. Transfere açık bir yaklaşım ve net fikirler var, ancak henüz gerçek anlamda bir görüşme yok.

  • INTER DE VAR

    Her ne kadar bir yıl önce hamleyi yapmaya çalışan taraf Milan olsa da, bugün İtalyan forvet için en ciddi rakip her anlamda Inter. Dario Baccin’in çalışmalarıyla birlikte kulübün, kadroya eklenecek genç ve İtalyan oyuncular listesini uzatmaya çalışması gerekecek.

    Aslında yaz aylarında hamle yapmaya çalışan isim eski sportif direktör Piero Ausilio’ydu, ancak Dortmund, onun için transfer piyasasından gelen tüm talepleri geri çevirdi. Inter’in planı, transferde bire birde kaliteli, mümkünse genç ve İtalyan bir ikinci forveti kadroya katmak ve gelecek sezon öncesinde yaz dönemindeki o girişim, yeni sportif direktör tarafından da yakında tekrarlanacak.

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