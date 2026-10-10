Getty Images Sport
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Juventus ve Inter'e, Cagliari'nin genç yıldızı Alessandro Romano'nun ocakta hiçbir yere gitmeyeceği söylendi
Cagliari'nin Romano'ya ilgi konusundaki tutumu
Cagliari, son dönemde İtalya Milli Takımı'yla gösterdiği performansın ardından manşetleri süsleyen en değerli oyuncusunun durumunun tamamen farkında. Kısa süre önce Roma'dan, satın alma zorunluluğu içeren ilk kiralık anlaşmayla Sardinya ekibine katılan Romano, son milli arada Belçika'ya karşı yaptığı ses getiren ilk maç da dahil olmak üzere İtalya formasıyla üç kez sahaya çıkmasının ardından değerini hızla artırdı. Ancak Torino ve Milano'dan yükselen seslere rağmen Cagliari direktörü Pietro Accardi, sezon ortasında bir ayrılığın gündemde olmadığını net şekilde ortaya koydu.
Accardi, kulübün sezonun geri kalanında kadroyu güçlü ve rekabetçi tutma konusunda taraftarlarına karşı bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Accardi, Tuttosport'a yaptığı açıklamada, "Onun çok fazla ilgi çekmeye başladığını çok iyi biliyoruz; 2006 doğumlu, bu özelliklere sahip ve gelişime bu kadar açık bir oyuncu için bu beklenen bir şey. Bu insanları temsil etmek, kendini geçici bir durak gibi hissetmemek anlamına da geliyor. Hiçbirimiz ocak ayında böylesine değerli bir oyuncuyu kaybetmeyi düşünmüyoruz. Taraftar kitlesi açısından İtalya'nın yedinci büyük takımıyız, bu yüzden hepimiz insanımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz" dedi.
- Getty Images Sport
Gözler gelecekte
Azzurri formasını giyme kararıyla ilgili olarak Accardi, Romano'nun kritik tercihleri açık fikirlilik ve bağımsız karakter arasında bir dengeyle yaptığını vurguladı. Tavsiyeleri dikkatle dinlese de, hem mevcut kariyerine hem de gelecekteki hedeflerine hizmet eden bir karar vermek için son tercihini kalbini dinleyerek kendisinin yaptığını belirtti.
Accardi, "Kendi kararlarını verdi çünkü o, dinleyen biri ama aynı zamanda kendi kişiliği, kendi karakteri var. Bu nedenle, anlattığı gibi, bu tercihi kalbiyle, bugünü ama aynı zamanda geleceği için yapması gerektiğini hissetti" dedi.
Gelişim ve zihinsel güç
Accardi'nin Romano'ya olan inancı, oyuncunun üst lige çıkmadan önce alt liglerde geçirdiği dönemde ortaya koyduğu kanıtlanmış dayanıklılığa dayanıyor. Yönetici, Romano'nun Spezia'daki döneminin, oyuncunun uzun vadeli potansiyeline olan inancının tetikleyicisi olduğunu belirtti. Genç orta saha oyuncusu, Ligurya kulübü için zorlu bir dönemde tüm maçlarda forma giydi ve yaş grubundaki oyuncular için nadir görülen bir olgunluk sergiledi.
"Geçen sezon Spezia'da zorlu bir duruma ne kadar hızlı uyum sağladığıyla beni etkiledi. Üst düzeydeki ilk deneyiminde kendini kabul ettirmeyi başaran ve tüm zorluklara rağmen 19 maçın tamamında oynayan genç bir oyuncu, nasıl bir mentaliteye sahip olduğunu gösterir. Bu yaz ona kesinlikle büyük talep vardı. Başka takımlar da ilgileniyordu ama bence Cagliari projesi ve hepsinden önemlisi teknik direktör fark yarattı" dedi Accardi.
- Getty Images Sport
Yükselişe rağmen mütevazı
Accardi, hızlı yükselişine rağmen Romano'nun Cagliari'deki ilk gününde olduğu kadar ayakları yere basan biri olarak kaldığını vurguladı. Milli takımda yer bulmasının gelişimine kuşkusuz katkı sağladığını belirten yönetici, genç yeteneğin kısa vadeli yolculuğunun ve gelişiminin kulübe sıkı sıkıya bağlı kaldığını anladığını söyledi.
"İlk gündekiyle aynı. Milli takımın ona kesinlikle bir şeyler kattığını biliyor ama aynı zamanda kendi yolunun burada, Cagliari'de olduğunu da biliyor," dedi Accardi.
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