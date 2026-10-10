Cagliari, son dönemde İtalya Milli Takımı'yla gösterdiği performansın ardından manşetleri süsleyen en değerli oyuncusunun durumunun tamamen farkında. Kısa süre önce Roma'dan, satın alma zorunluluğu içeren ilk kiralık anlaşmayla Sardinya ekibine katılan Romano, son milli arada Belçika'ya karşı yaptığı ses getiren ilk maç da dahil olmak üzere İtalya formasıyla üç kez sahaya çıkmasının ardından değerini hızla artırdı. Ancak Torino ve Milano'dan yükselen seslere rağmen Cagliari direktörü Pietro Accardi, sezon ortasında bir ayrılığın gündemde olmadığını net şekilde ortaya koydu.

Accardi, kulübün sezonun geri kalanında kadroyu güçlü ve rekabetçi tutma konusunda taraftarlarına karşı bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Accardi, Tuttosport'a yaptığı açıklamada, "Onun çok fazla ilgi çekmeye başladığını çok iyi biliyoruz; 2006 doğumlu, bu özelliklere sahip ve gelişime bu kadar açık bir oyuncu için bu beklenen bir şey. Bu insanları temsil etmek, kendini geçici bir durak gibi hissetmemek anlamına da geliyor. Hiçbirimiz ocak ayında böylesine değerli bir oyuncuyu kaybetmeyi düşünmüyoruz. Taraftar kitlesi açısından İtalya'nın yedinci büyük takımıyız, bu yüzden hepimiz insanımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz" dedi.