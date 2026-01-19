VfB Stuttgart v RB Leipzig - DFB Cup: Semi FinalGetty Images Sport
Peter McVitie ve Uğur Aktan

Jürgen Klopp Real Madrid iddiası hakkında çok net konuştu

Jurgen Klopp, Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından kendisini Real Madrid işiyle ilişkilendiren spekülasyonları kesin bir şekilde reddetti.

  • Klopp, Bernabeu boşluğu ortasında spekülasyonları yalanladı

    Klopp, Madrid'deki boşta olan teknik direktörlük pozisyonu için aday olmayı kesin bir dille reddetti ve saha kenarındaki günlerinin artık geride kaldığını ısrarla belirtti. 58 yaşındaki teknik direktör, İspanyol devlerinin Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararının ardından yoğun spekülasyonların konusu oldu ve birçok kişi Alman teknik direktörü Santiago Bernabeu'da gemiyi sağlam tutacak ideal aday olarak gördü.

    Ancak, şu anda Red Bull'da birinci yıl dönümünü kutlayan Klopp, Madrid'in cazibesinin onu günlük yönetime geri döndürme ihtimalini hızla reddetti. RB Leipzig'in merkezinden konuşan eski Liverpool teknik direktörü, söylentilere karşı kendine özgü açıklığıyla yanıt vererek Alonso'nun ayrılışının "Benimle hiçbir ilgisi yok ve bende herhangi bir şey tetiklemedi" dedi.

    Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho gibi yaşıtlarından daha genç olmasına rağmen, Klopp saha kenarından uzakta yeni bir ritim yakalamış gibi görünüyor.

    "Bir futbol takımını çalıştırabileceğimi biliyorum, ama bu son günümüze kadar bunu yapmam gerektiği anlamına gelmiyor" diye açıkladı. "Farklı bir şey yapmak istedim. Red Bull bana, birlikte adım adım tanımladığımız bir rol bulma fırsatı verdi. Kişi olarak bulunduğum yerle tamamen huzurlu olduğum bir yerdeyim. Başka bir yerde olmak istemiyorum."

  • F1 Grand Prix of AustriaGetty Images Sport

    Yanlış anlaşılan bir rolü tanımlamak: 'Güç sahibi danışman'

    2025'in başlarında, Anfield'den duygusal ayrılışından bu yana, Klopp'un yeni pozisyonunun aslında neyi kapsadığı konusunda yaygın bir kafa karışıklığı olmuştur. RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino ve RB Omiya Ardija'yı içeren geniş bir ağı denetleyen görevi geniştir, ancak kendisi bunun net bir şekilde tanımlandığını ısrarla belirtmektedir. 

    "Bu, sahip olmak isteyeceğim son unvan" diye belirtti Klopp. "Bu bir danışmanlık rolü, ama yetkili bir rol. Ancak ben uzaktan emir veren biri değilim. Bu da demek oluyor ki, kulüplerdeki insanları dinliyor ve onlara güveniyorum. Bazı anlarda işleri sakinleştiriyorum ve diğer anlarda kararlar alıyorum."

    Etkisi, karizmasının güçlü bir silah olmaya devam ettiği işe alım toplantılarında şimdiden hissediliyor. Leipzig'in spor direktörü Marcel Schaefer, Klopp'u "İnsanları sadece birkaç dakika içinde yakalama yeteneği Tanrı vergisi" olarak tanımladı. Bu, PSV'den kanat oyuncusu Johan Bakayoko'nun transferinde de belirgindi; katı bir satış konuşmasından değil, ama Klopp ile futbol felsefesi ve kişisel gelişim üzerine yapılan bir konuşmadan etkilenmişti.

  • Bir sonraki nesil taktikçilere mentorluk yapmak

    Klopp'un görev alanının önemli bir kısmı artık Red Bull şemsiyesi altında çalışan menajerlere odaklanmış durumda. Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'da onlarca yıl teknik alanın yalnızlığını deneyimledikten sonra, Klopp kendi antrenörlük kariyeri boyunca sahip olamadığı destek sistemini oluşturmaya kararlı. Rolünü, genellikle tüm cevaplara sahip olmaları gerektiğini düşünen koçlar için bir danışma noktası olarak görüyor.

    "Koçlarımızla ilgili düşüncem, benim hiç sahip olmadığım adam olmak" diye açıkladı Klopp. "[Bir koç olarak] Çok sık ofisimde oturur ve çok yalnız olurdum... Kararlara varmak her zaman yalnız olmak demektir. Bu yüzden, koçların yalnız hissettiği anlarda orada olmak istiyorum. Benimle konuş, yargılamayacağım."

    Bu mentorluk, saha kenarındaki geleceğin yeteneklerini belirlemeye olduğu kadar sahadaki yetenekleri belirlemeye de uzanıyor. Klopp, Red Bull modelindeki başarının geçici doğasına vurgu yaptı; eğer koçları aşırı performans sergilerse, büyük kulüpler tarafından kapılma olasılıklarının yüksek olduğunu belirtti. Sonuç olarak, organizasyon artık oyuncularını arar gibi dünyadaki koçları da "izliyor". "2035'in en iyi sportif direktörü zaten bir yerlerde" dedi. "En iyi gelecek vadeden koçlar da orada bir yerlerde."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-KLOPPAFP

    Taktiksel değişimler ve akademi yolunun güçlendirilmesi

    Klopp'un izleri sahada da görünür hale geliyor. Tarihsel olarak, Red Bull takımları katı bir 4-2-2-2 sistemine bağlı kalmıştı, ancak Klopp'un rehberliğinde Liverpool'da ona büyük başarı getiren 4-3-3 sistemine doğru belirgin bir kayma yaşandı. Bu evrim, Antonio Nusa ve Yan Diomande gibi dinamik kanat oyuncularının yararına oldu ve ağın tarzını Klopp'un yüksek tempolu 'heavy metal' futboluna daha yakın hale getirdi.

    Ayrıca, gruptaki personelin yeniden yapılandırılmasında da önemli rol oynadı. Eski sağdıç ve yakın arkadaşı David Wagner, Manuel Baum'un yerine Haziran ayında akademinin başına getirildi. Bu hamle, Leipzig'in tarihsel zayıflıklarından biri olan kendi A takımına yerli Bundesliga yetenekleri kazandıramama sorununu çözmek için yapılan bilinçli bir çabanın sinyalini veriyor. 

    Akademi ile kuruluşun üst kademeleri arasında doğrudan bir hat oluşturarak, Klopp, gelecekteki yıldız neslinin iç kaynaklarla yetiştiğinden emin olmayı ve ağın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor, bu sırada kendisi mutlu bir şekilde kenarda kalmayı seçiyor.

