Jürgen Klopp Real Madrid iddiası hakkında çok net konuştu

Klopp, Madrid'deki boşta olan teknik direktörlük pozisyonu için aday olmayı kesin bir dille reddetti ve saha kenarındaki günlerinin artık geride kaldığını ısrarla belirtti. 58 yaşındaki teknik direktör, İspanyol devlerinin Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararının ardından yoğun spekülasyonların konusu oldu ve birçok kişi Alman teknik direktörü Santiago Bernabeu'da gemiyi sağlam tutacak ideal aday olarak gördü.

Ancak, şu anda Red Bull'da birinci yıl dönümünü kutlayan Klopp, Madrid'in cazibesinin onu günlük yönetime geri döndürme ihtimalini hızla reddetti. RB Leipzig'in merkezinden konuşan eski Liverpool teknik direktörü, söylentilere karşı kendine özgü açıklığıyla yanıt vererek Alonso'nun ayrılışının "Benimle hiçbir ilgisi yok ve bende herhangi bir şey tetiklemedi" dedi.

Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho gibi yaşıtlarından daha genç olmasına rağmen, Klopp saha kenarından uzakta yeni bir ritim yakalamış gibi görünüyor.

"Bir futbol takımını çalıştırabileceğimi biliyorum, ama bu son günümüze kadar bunu yapmam gerektiği anlamına gelmiyor" diye açıkladı. "Farklı bir şey yapmak istedim. Red Bull bana, birlikte adım adım tanımladığımız bir rol bulma fırsatı verdi. Kişi olarak bulunduğum yerle tamamen huzurlu olduğum bir yerdeyim. Başka bir yerde olmak istemiyorum."