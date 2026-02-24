Getty
Çeviri:
Jose Mourinho, eski Chelsea öğrencisi Vinicius Junior'un 'beceriksiz' yorumlarıyla 'boku yedi' ve Benfica patronundan özür dilemesini istedi
Prestianni, Vinicius ile çatışmasının ardından geçici olarak men edildi
Söz konusu Avrupa maçı, Blancos forveti Vini'nin muhteşem bir şekilde skoru açmasından kısa bir süre sonra 10 dakika süreyle durduruldu. Vini, heyecanlı ev sahibi taraftarların önünde köşe bayrağı yanında gol sevincini yaşadıktan sonra orta sahaya doğru geri dönerken sarı kart gördü.
Maçın yeniden başlamasından önce Vinicius, şikayette bulunmak için hakeme doğru koştu. Gömleğini ağzını kapatmak için yukarı çeken Prestianni'nin ırkçı yorumlarda bulunduğu iddia ediliyor. UEFA, soruşturma devam ederken Arjantinli oyuncunun bir maçlık geçici olarak men edileceğini ve Santiago Bernabeu'da oynanacak eleme turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
- Getty Images
Mourinho'nun Estadio da Luz'daki olay hakkında söyledikleri
Prestianni, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, Vinicius'a ırkçı bir hakaret değil, homofobik bir hakaret kullandığını belirtti. Mourinho ise Estadio da Luz'da yaşanan olaylı maçın ardından, Real'in süperstar kanat oyuncusunun düşmanca davrandığını iddia etti.
O sırada şöyle dedi: "Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız. Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler konusunda tarafsız olmak istiyorum. Bu konuda yorum yapmayacağım.
"Irkçılık hakkında tartışırken ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişinin siyahi [Eusebio] olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan en uzak kulüptür, bu yüzden eğer onun zihninde bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'dır. Her stadyumda olduğu için bir sorun var. Vinicius'un oynadığı her stadyumda bir şeyler oluyor. Her zaman."
Eski Chelsea yıldızı Mikel, Mourinho'nun yorumlarına tepki gösterdi
Premier Lig devi Chelsea'de Mourinho'nun altında oynayan eski Nijerya milli futbolcu Mikel, Obi One Podcast'te şunları söyledi: "Eski patronumdan, teknik direktörümden duymayı beklediğim şey şuydu: 'Evet, soruşturma devam ediyor, ama orada ırkçılığa yer yok, böyle bir şeye yer yok, ama soruşturma sonuçlanana kadar bekleyelim, buna yer yok'.
"Bu yüzden, ortaya çıkıp 'Evet, Vinicius Jr. öyle kutlama yapmamalıydı' demesi, Jose Mourinho'dan çok beceriksiz, çok beceriksiz bir yorumdu. O ilk olacak, biliyor, 'Burada batırdım' diyen ilk kişi o olacak. O akıllı, zeki bir adam, çok zeki bir adam, biliyor."
Mikel ekledi: "Neden özür dilemediğini bilmiyorum, ama bir noktada ortaya çıkıp bir açıklama yapmasını bekliyorum. Jose Mourinho ile oynamış ve onun hakkında kötü bir şey söyleyen kimse yok, özellikle ırkçılık konusunda, kesinlikle kimse yok.
"O, 'Ben batırdım, maçtan sonraydı, duygular çok yoğundu, söylediklerimi düşünmedim, ne söyleyeceğimi düşünmedim' diyen ilk kişi olacaktır. O deneyimli bir menajer, akıllı bir adam, ne söylemesi gerektiğini biliyor. Yaptığı açıklama çok, çok, çok büyük bir hata."
- Getty/GOAL
Prestianni, UEFA'dan uzun süreli men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya
Mourinho, maç sonrası röportajlarına gelen tepkiler sorulduğunda, "Yorum yapmak istemiyorum. Herkes için zor bir dönem olduğunu tekrarlıyorum, zorluk derecesini belirtmeyeceğim. Bugün hepimiz profesyonelce davranıp işimizi yapabildik" diyerek olay hakkında konuşmayı reddetti.
Lizbon'da kırmızı kart gördüğü için saha kenarında maç izleme yasağı aldığı için, Benfica'nın Madrid'e yapacağı seyahat öncesinde bu hafta maç öncesi basın toplantısı düzenlemeyecek. Prestianni de bu maçta yer almayacak ve suçlu bulunursa, 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından 10 maçlık bir ceza alabilir.
Reklam