Jose Mourinho, eski Chelsea öğrencisi Vinicius Junior'un 'beceriksiz' yorumlarıyla 'boku yedi' ve Benfica patronundan özür dilemesini istedi

Prestianni, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, Vinicius'a ırkçı bir hakaret değil, homofobik bir hakaret kullandığını belirtti. Mourinho ise Estadio da Luz'da yaşanan olaylı maçın ardından, Real'in süperstar kanat oyuncusunun düşmanca davrandığını iddia etti.

O sırada şöyle dedi: "Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız. Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler konusunda tarafsız olmak istiyorum. Bu konuda yorum yapmayacağım.

"Irkçılık hakkında tartışırken ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişinin siyahi [Eusebio] olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan en uzak kulüptür, bu yüzden eğer onun zihninde bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'dır. Her stadyumda olduğu için bir sorun var. Vinicius'un oynadığı her stadyumda bir şeyler oluyor. Her zaman."