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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İspanya'dan: Inter için Bastoni, Nico Paz'ı kadroya katmanın anahtarı olabilir

Inter
A. Bastoni
Real Madrid
Transfers
N. Paz

Inter'in Nico Paz'ı kadrosuna katma niyeti, Real Madrid'in Bastoni'ye olan ilgisini de yeniden gündeme getiriyor

Alessandro Bastoni-Real Madrid, yeniden gündeme gelen bir spekülasyon. Ve bu sefer, en azından İspanyol spor gazetesi Marca’ya göre, bu bir spekülasyondan daha somut bir gelişme olabilir.


Bastoni, 2025/26 sezonu sona ermeden önce de Barcelona ile anılmıştı. Ancak Marca'da yer alan habere göre, José Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğüne gelmesiyle birlikte durum değişti. O andan itibaren İspanyol kulübü, savunmasını güçlendirmek için Ibrahima Konaté'nin yanı sıra en az bir üst düzey stoper daha bulma çabalarını yoğunlaştırdı.


Nico Paz olayı, Como ile Real Madrid arasında yaşanan uzun süren çekişmeyle son günlerde transfer piyasasını kızıştırdı. Dün iki kulüp arasında gerçekleşen görüşme, genç İspanyol-Arjantinli yeteneğin Blancos tarafından geri satın alınmasıyla sonuçlandı. Madrid’de kalacak mı? En olası senaryo hayır: Como, yaklaşık 60 milyon avroluk bir yatırım karşılığında onu elinde tutmayı hedefliyor; bu rakam, orijinal anlaşmada da öngörüldüğü gibi, gelecekteki yeniden satışa ilişkin maddeleri de içeriyor.


  • INTER-PAZ: ÇUBUK KARTI

    Ancak Marca, tüm bu olaylar içinde Real Madrid ile son derece iyi ilişkilere sahipolan Inter’i de unutmamak gerektiğini ekliyor; bu ilişkiler, iki kulübün efsaneleri arasında oynanan son maçın ardından düzenlenen yönetimler arası akşam yemeğinde de pekiştirilmişti. Inter, geçen sezon da Nico Paz’a büyük ilgi göstermişti ve şimdi, özellikle Marco Palestra transferinin gerçekleşmemesinden elde ettiği bütçe fazlasıyla, Nerazzurri Paz için de yeniden harekete geçiyor.


    İşte bu nedenle Alessandro Bastoni’nin adı, Nico Paz ve Inter’i ilgilendiren bu transfer sürecine dahil olabilir. Marca, bu ihtimalin kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.



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