Goal.com
Canlı
cm grafica bastoni barcellona deco

Çeviri:

İspanya'dan - Inter'den Bastoni, Barcelona'ya transfer olasılığını değerlendirdi

Inter
Barcelona
Transfers
A. Bastoni

Blaugrana kulübü, Nerazzurri'nin savunma oyuncusu için hamle hazırlıyor.

Barcelona, Alessandro Bastoni'yi istiyor. Blaugrana'nın gözünün Inter'in stoperine dikildiği artık bir sır değil. Marca'nın haberine göre, Katalanlar gelecek sezonun planlamasında bir stoper transferini öncelikli görüyor ve 1999 doğumlu Nerazzurri oyuncusu en güçlü aday konumunda.

Oyun stili, tecrübesi ve Inter'de sergilediği performans nedeniyle Bastoni, Barcelona'nın bir numaralı hedefi. Ve asıl görüşmelerin başlamasını beklerken, Dünya Kupası'na katılmak için playofflarda mücadele eden İtalyan stoperin isteğiyle ilgili yeni gelişmeler var.

  • ÇUBUK AÇILIŞI

    İspanyol gazetesi, Barcelona'nın Bastoni ile ön görüşmeler yaptığını doğruladı. Ayrıca, 1999 doğumlu oyuncunun da bu teklifi kabul ettiği ve gelecek sezon Katalan kulübüne katılıp Camp Nou'da oynamak istediğini belirttiği iddia ediliyor. İspanya'dan gelen bu önemli söylenti,Inter'in 95 numaralı oyuncunun transferi için görüşmeye hazır olduğu yönündeki haberlerle birlikte gündeme geldi.

    Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler henüz başlamadı.

    • Reklam

  • BASTONLARIN FİYATI NE KADAR?

    Inter ile Barcelona arasındaki görüşmeler henüz başlamadı ve Blaugrana için bir sorun, transfer bedeli olacak. Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon avro ve Nerazzurri'nin bu rakamın altına inmek istemesi pek olası değil. Görüşmeler henüz başlamadı, ancak Inter hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve özellikle de soyunma odasının liderlerinden birini, aynı zamanda bir Inter taraftarı ve takımın vazgeçilmezlerinden birini ucuza satmaya niyeti yok. Milano'dan gelen haberlere göre, şimdilik transfer konusunda temkinli davranılıyor, ancak Bastoni'nin kendi pozisyonunu anlamak çok önemli olacak.


  • FİNANSAL FAIR PLAY

    Ayrıca Barcelona, Finansal Fair Play konusunda hâlâ sorunlar yaşıyor ve bu nedenle şimdilik sadece ön görüşmelerle yetiniyor. Ancak Bastoni'den, önümüzdeki yaz için Inter ile görüşmeleri başlatıp sonuçlandırmak üzere şimdiden yeşil ışık almış durumda.

  • ALTERNATİFLER

    Barcelona sadece Bastoni'yi gözüne kestirmemiş. Blaugrana'nın sportif direktörü Deco, Tottenham'da forma giyen 2001 doğumlu stoper Van de Ven'i takip ediyor; özellikle de takımın küme düşmesi durumunda bu oyuncu çok uygun bir fiyata transfer edilebilir. Gözler ayrıca Borussia Dortmund'dan Schlotterbeck'e de çevrilmiş durumda.

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM