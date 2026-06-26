İspanya'dan haberler: Inter, Bastoni hâlâ Real Madrid'in gündeminde

Alessandro Bastoni-Real Madrid, yeniden gündeme gelen bir spekülasyon. Ve bu sefer, en azından İspanyol spor gazetesi Marca’ya göre, bu bir spekülasyondan daha somut bir gelişme olabilir.





Bastoni, 2025/26 sezonu sona ermeden önce de Barcelona ile anılmıştı. Ancak Marca'da yer alan habere göre, José Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğüne gelmesiyle birlikte durum değişti. O andan itibaren İspanyol kulübü, savunmasını güçlendirmek için Ibrahima Konaté'nin yanı sıra en az bir üst düzey stoper daha bulma çabalarını yoğunlaştırdı.





Nico Paz olayı, Como ile Real Madrid arasında yaşanan uzun süren çekişmeyle son günlerde transfer piyasasını kızıştırdı. Dün iki kulüp arasında gerçekleşen görüşme, genç İspanyol-Arjantinli yeteneğin Blancos tarafından geri satın alınmasıyla sonuçlandı. Madrid’de kalacak mı? En olası senaryo hayır: Como, yaklaşık 60 milyon avroluk bir yatırım karşılığında onu elinde tutmayı hedefliyor; bu rakam, orijinal anlaşmada da öngörüldüğü gibi, gelecekteki yeniden satışa ilişkin maddeleri de içeriyor.



