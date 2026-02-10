Getty Images Sport
İspanya, 20 gol atan forvetinin ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle Dünya Kupası'nda büyük darbe aldı.
Aghehowa için yıkıcı darbe
Aghehowa, Pazartesi gecesi Portekiz Ligi'nde Sporting CP ile oynanan ve 1-1 berabere biten zirve mücadelesinde ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Porto, ertesi gün yaptığı açıklamada, forvet oyuncusunun dizini burktuğunu ve ön çapraz bağında yaralanma olduğunu duyurdu. Ayrıca, bağının yırtıldığı ve bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Porto sakatlık sorunu
Porto'nun açıklaması şöyle: "Sporting (1-1) maçında ilk yarıda oyundan çıkan Samu, sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanmasıyla birlikte burkulma yaşadı. İspanyol milli oyuncu, önümüzdeki günlerde FC Porto'nun sağlık departmanı tarafından yeniden değerlendirilecek."
Samu'nun Dünya Kupası hayali suya düştü
Samu'nun 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde iyileşme ihtimali çok düşük olsa da, yaklaşık bir yıl boyunca sahalardan uzak kalması daha olası görünüyor ve bu durumda İspanya'nın yaz turnuvası planlarında yer almayacağı aşikar. 21 yaşındaki oyuncu, Porto formasıyla 77 maçta 47 gol attı ve ilk 11'de yer almamış olsa da, Kuzey Amerika'da La Roja için değerli bir oyuncu olacaktı.
İspanya alternatif planlar yapmak zorunda kaldı
Avrupa şampiyonu takım, yedek forvet pozisyonu için alternatif planlar yapmak zorunda kalacak. Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dünya Kupası elemeleri ve 2025 Uluslar Ligi kampanyası boyunca takımın ilk 9 numarası olarak görev yaptı. De la Fuente'nin elinde çok fazla formda seçenek yok. Tecrübeli Alvaro Morata, Celta Vigo'dan Borja Iglesias ve Rayo Vallecanos'tan Jorge de Frutos, onun kullanabileceği seçenekler arasında yer alıyor.
