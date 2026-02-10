İspanya, 20 gol atan forvetinin ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle Dünya Kupası'nda büyük darbe aldı.

Samu'nun 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde iyileşme ihtimali çok düşük olsa da, yaklaşık bir yıl boyunca sahalardan uzak kalması daha olası görünüyor ve bu durumda İspanya'nın yaz turnuvası planlarında yer almayacağı aşikar. 21 yaşındaki oyuncu, Porto formasıyla 77 maçta 47 gol attı ve ilk 11'de yer almamış olsa da, Kuzey Amerika'da La Roja için değerli bir oyuncu olacaktı.