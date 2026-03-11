Inter'in geleceği hakkında büyük bir merak var. Chivu'nun elindeki mevcut kadroya bakıldığında, "Biscione" doğal bir dönüşüm sürecine girmişken, büyümesini sağlayacak bir değişim sürecine girmişken, işlerin nasıl gelişeceğini anlamak isteyen bir dürtü kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve aslında bu grup, ileriye bakmaya, yenilenmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyan bir grup. Yönetim ve sahipler, çeşitli nedenlerle bu süreci ertelediler; bir yandan soyunma odasında kademeli bir dönüşümün gerçekleşmesine izin vermek, diğer yandan da fon eksikliği nedeniyle. Çünkü oyuncu değiştirmek maliyetlidir. Bu nedenle, zamanın dolduğu anlaşılsa da Darmian ve Acerbi gibi oyuncularla devam etme kararı alındı. Ancak artık marj kalmadı ve az önce bahsedilen iki oyuncuya Sommer, de Vrij ve Mkhitaryan da kesin olarak ayrılacaklar listesine eklendi, böylece kesin olarak ayrılacaklar listesi beş kişiye çıktı. Ayrıca Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Dumfries, Luis Henrique ve Carlos Augusto'nun durumları da değerlendirilmelidir. Kısacası, toplam rakam oldukça yüksek olabilir ve sonuç olarak kadro önemli bir dönüşüm geçirebilir. Peki, önümüzdeki transfer dönemi gerçekten nasıl geçecek?
Inter, yazın devrim mi olacak? Ayrılabilecek tüm oyuncular
İSTİYORUM AMA BAŞARAMIYORUM
Çünkü bir şeyleri yapmayı planlamak başka bir şey, bunları gerçekten hayata geçirmek ise başka bir şey. Ve birkaç sezondur Inter'in transfer pazarı "istiyorum ama yapamıyorum" durumundadır: Lookman'ı istiyorum ama onu alamıyorum, onun yerine başka kimse gelmiyor. Koné'yi istiyorum ama Diouf'u alıyorum, Jones'u istiyorum ama Liverpool geri çekiliyor, Diaby'yi istiyorum ama son anda vazgeçiyor. Aynı durum transferler için de geçerli. Bu durum karşısında, Inter'de önümüzdeki yaz transfer döneminde neler olacağını tahmin etmek zor, ancak bazı kılavuz ilkelerden hareket edileceği kesin, bunlar hayali olsa da, elinde olanlarla yetinmek zorunda olmayan bir yönetimin ideallerinde var olan ilkeler. Çünkü Oaktree'nin sağladığı kaynaklar sınırlı ve bu durumda, her departmanı ayrı ayrı düşünerek, hayal gücünü de kullanmak gerekiyor.
KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ
Sommer'in sözleşmesi yenilenmeyecek, yönetim uzun süredir Tottenham'dan ayrılıp İtalya'ya dönmek isteyen kaleci Guglielmo Vicario ile görüşüyor. Londra'da yaşadığı zorluklara rağmen, onu Spurs'tan koparmak için yine de yüklü bir çek sunmak gerekecek. Sommer ve Vicario arasındaki değişim, Chivu'nun deneyimli bir kaleci istediği için de çok olası bir çözüm gibi görünüyor.
SAVUNMA
Şu anda planları karmaşık hale getirebilecek birkaç beklenmedik durum var. Bunlar Bisseck ve Carlos Augusto ile ilgili konular. İlki 2028 yılına kadar sözleşmesi olan, ikincisi ise geçen yıl yenilenen 4 yıllık sözleşmesi olan bir oyuncu. Her ikisiyle de sözleşme yenileme görüşmeleri başlatıldı: Carlos Augusto'ya sezon başına 3,2 milyon euroluk bir sözleşme teklif edildi, Bisseck'e ise iki yıl içinde ikinci kez zam yapılarak 2,5 milyon euroluk bir teklif sunuldu. İkisi de henüz bir cevap vermedi, bu da iki şeyi akla getiriyor: ilki, teklif edilen rakamı kabul etmedikleri, ikincisi ise belki de bir teklif getirebilecekleri. Örneğin Carlos Augusto, büyüme kararnamesine de güvenerek, sezon başına 4 milyon euroluk bir sözleşme talep ediyor ve aynı zamanda başka seçenekleri de araştırıyor, Inter'de ne üçüncü ne de beşinci olarak hiç sahip olamadığı asıl pozisyonu kendisine verecek başka bir kulüp olup olmadığını anlamak için. Inter, hem Bisseck hem de Carlos Augusto ile bir anlaşma sağlamak için ısrarcı davranıyor.
ORTA SAHA
Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında çok şey konuşuluyor. Çalhanoğlu, kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini hiç gizlememişti. Galatasaray'ın tatmin edici bir teklifle gelip gelmeyeceği merak konusu. Geçen yaz, Inter ve Çalhanoğlu arasında iki yıllık bir sözleşme varken, Ausilio'yu sinirlendiren düşük ve kışkırtıcı bir teklif gelmişti. Önümüzdeki yaz Inter ile Calhanoglu arasında sadece bir yıllık sözleşme olacak, ne olabileceğini tahmin etmek zor değil. Orta saha oyuncusu kimin yanında yer alacak? Bu aylarda, yenileme görüşmelerinin başlaması bekleniyordu, ancak şu anda bu konu oyuncunun çevresi ile görüşülmedi.
Orta sahada kalırsak, Diouf ile ilgili bir konu var: Lens'ten 25 milyon euroya transfer edilen orta saha oyuncusu, Chivu tarafından hiçbir zaman kendi pozisyonunda oynatılmadı. Bu, Rumen teknik adamın ona güvenmediğinin açık bir göstergesi. Sezon başından bu yana, çok nadir ve önemsiz istisnalar dışında, onu neredeyse sadece sağ kanatta oynatıyor. Bu şekilde devam edemez, çünkü Diouf bu şekilde yol kenarında park edilmiş bir yatırım olarak kalacaktır. Kamu alanını işgal ediyor ve geçişi engelliyor, kaldırılması gerekiyor. Ona güvenilmeye başlanmadıkça, ancak şu anda bunun için gerekli koşullar mevcut görünmüyor.
Bir de Davide Frattesi var, en azından birkaç sezondur başka bir yerde mutluluğu arayan bir başka futbolcu. Şimdiye kadar kimse satın alma teklifi ile gelmedi, Nerazzurri'nin elde ettiği en fazla şey, geri satın alma hakkı olan bir kiralama teklifi oldu, ancak Nerazzurri Curtis Jones'u alamayacağını anladığında bu seçenek de ortadan kalktı.
DIŞ MEKANLAR
Yan kanatlarda, tek kesin olan Dimarco'dur, ki kendisi yakında Inter ile yeni bir sözleşme yenileme anlaşmasına varacaktır. Carlos Augusto'dan daha önce bahsetmiştik, Dumfries'ten de birçok kez bahsetmiştik, kendisi birkaç ay önce menajerini değiştirerek, er ya da geç Premier League hayallerini gerçekleştirmek umuduyla. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde bir madde var ve yaz aylarında prestijli bir kulübün bu maddeyi ödemesini umuyor. Bir de Luis Henrique var, beşinci olarak çok zorlanan ve Chivu'nun veda etmekte sorun yaşamayacağı bir oyuncu.
SALDIRI
Orada tek gerçek bilinmeyen Thuram ile ilgili gibi görünüyor. Fransız forvet çok zor bir sezon geçiriyor ve Inter onun geleceği hakkında ciddi olarak düşünmek zorunda. Ağustos ayında 29 yaşına girecek ve 2028 yılına kadar sezon başına 6,5 milyon euroluk bir sözleşmesi var. Eğer amaç para kazanmaksa, bunu bu yaz içinde yapmak gerekiyor, aksi takdirde sözleşmeyi yenilemek gerekecek, ama oyuncu aynı rakamları kabul edecek mi? Bu soruyu sormak doğru, çünkü bugün bir dönüm noktasındayız.