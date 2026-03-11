Inter, yazın devrim mi olacak? Ayrılabilecek tüm oyuncular

Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında çok şey konuşuluyor. Çalhanoğlu, kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini hiç gizlememişti. Galatasaray'ın tatmin edici bir teklifle gelip gelmeyeceği merak konusu. Geçen yaz, Inter ve Çalhanoğlu arasında iki yıllık bir sözleşme varken, Ausilio'yu sinirlendiren düşük ve kışkırtıcı bir teklif gelmişti. Önümüzdeki yaz Inter ile Calhanoglu arasında sadece bir yıllık sözleşme olacak, ne olabileceğini tahmin etmek zor değil. Orta saha oyuncusu kimin yanında yer alacak? Bu aylarda, yenileme görüşmelerinin başlaması bekleniyordu, ancak şu anda bu konu oyuncunun çevresi ile görüşülmedi.

Orta sahada kalırsak, Diouf ile ilgili bir konu var: Lens'ten 25 milyon euroya transfer edilen orta saha oyuncusu, Chivu tarafından hiçbir zaman kendi pozisyonunda oynatılmadı. Bu, Rumen teknik adamın ona güvenmediğinin açık bir göstergesi. Sezon başından bu yana, çok nadir ve önemsiz istisnalar dışında, onu neredeyse sadece sağ kanatta oynatıyor. Bu şekilde devam edemez, çünkü Diouf bu şekilde yol kenarında park edilmiş bir yatırım olarak kalacaktır. Kamu alanını işgal ediyor ve geçişi engelliyor, kaldırılması gerekiyor. Ona güvenilmeye başlanmadıkça, ancak şu anda bunun için gerekli koşullar mevcut görünmüyor.

Bir de Davide Frattesi var, en azından birkaç sezondur başka bir yerde mutluluğu arayan bir başka futbolcu. Şimdiye kadar kimse satın alma teklifi ile gelmedi, Nerazzurri'nin elde ettiği en fazla şey, geri satın alma hakkı olan bir kiralama teklifi oldu, ancak Nerazzurri Curtis Jones'u alamayacağını anladığında bu seçenek de ortadan kalktı.