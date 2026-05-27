Inter, yaz transfer döneminde Liverpool'un yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelerde
Anfield Akademisi mezunu için ileri aşamadaki görüşmeler
Ünlü İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’ya göre, Inter ve Liverpool, Curtis Jones’un yaz transferi konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptı. İki kulübün sportif direktörleri Piero Ausilio ve Richard Hughes, 25 yaşındaki oyuncu hakkında ön görüşmeler yapmak üzere kısa süre önce Monte Conte’de bir araya geldi.
Serie A şampiyonu kadrosunu güçlendirmek isterken, Reds ise kupa kazanamadıkları hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. Yurtiçinde zorluklar yaşamasına rağmen, Merseyside ekibi Premier League'i beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Jones'un, yeni bir meydan okuma düşünmesi nedeniyle haftalık 50.000 sterlinlik sözleşmesinin uzatılmasını ertelediği bildiriliyor.
A takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı arayışında
Orta saha oyuncusu, bu sezon Anfield’da devam eden sakatlık krizi nedeniyle sık sık sağ kanatta görev alarak olağanüstü bir çok yönlülük sergiledi. Tüm turnuvalarda toplam 49 maça çıktı ve bunların 28’inde ilk 11’de yer aldı. Premier Lig’de 34 maça çıkıp bir gol kaydederken, Avrupa’da da dokuz kez forma giydi.
Ancak kariyerinin bu kritik aşamasında, yedek oyuncudan garantili bir ilk 11 oyuncusuna dönüşmek istiyor. 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna girememesi, düzenli olarak forma giyme arzusunu daha da güçlendirdi, çünkü artık gözünü 2028 Avrupa Şampiyonası kadrosuna girmeye dikti. İtalya'ya transfer olması, bunun için mükemmel bir fırsat olabilir.
Merseyside'da başarılarla dolu bir kariyer
Anlaşma kesinleşirse, bu durum kulübün altyapısından yetişen oyuncu için son derece başarılı bir dönemin sonunu işaret edecek. A takıma yükseldiğinden bu yana kulüp formasıyla 228 maça çıkan oyuncu, 22 gol attı ve 25 asist yaptı. Etkileyici kupa koleksiyonunda yer alan sekiz büyük kupa, takımın altın dönemine yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor. Oyuncu, 2020 ve 2025 yıllarında lig şampiyonluğunu kazanarak iki kez İngiltere şampiyonu oldu. Ayrıca, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir FA Cup, iki Lig Kupası şampiyonluğu ve bir Community Shield şampiyonluğu elde etti.
Jones'u bundan sonra neler bekliyor?
Her iki taraf da uzun süren bir transfer serüveninden kaçınmaya istekli göründüğünden, yaz transfer döneminin ilk haftalarında nihai bir anlaşmaya varılabilir. Kırmızılar orta saha takviyesi için transfer piyasasını taramaya devam ederken, İngiliz oyuncu ise yeni bir sayfa açmaya hazırlanmaya odaklanacak.