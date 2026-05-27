Inter, yaz transfer döneminde Liverpool'un yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelerde

Ünlü İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’ya göre, Inter ve Liverpool, Curtis Jones’un yaz transferi konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptı. İki kulübün sportif direktörleri Piero Ausilio ve Richard Hughes, 25 yaşındaki oyuncu hakkında ön görüşmeler yapmak üzere kısa süre önce Monte Conte’de bir araya geldi.

Serie A şampiyonu kadrosunu güçlendirmek isterken, Reds ise kupa kazanamadıkları hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. Yurtiçinde zorluklar yaşamasına rağmen, Merseyside ekibi Premier League'i beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Jones'un, yeni bir meydan okuma düşünmesi nedeniyle haftalık 50.000 sterlinlik sözleşmesinin uzatılmasını ertelediği bildiriliyor.