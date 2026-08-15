Geriye yalnızca resmiyet kalmıştı; o da bugün, Inter’in Bari’de Real Betis ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde, beklendiği gibi geldi. Djed Spence artık Inter’in yeni futbolcusu. Viale della Liberazione ekibi, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamayla Tottenham ile yapılan transfer operasyonunun başarıyla tamamlandığını doğruladı. İngiliz kanat oyuncusu dün sağlık kontrollerinden geçti, bugün de sözleşmelere imza attı.
Çeviri:
Inter, Spence transferini resmen açıkladı: tüm rakamlar, detaylar ve forma numarası
Açıklama
Djed Spence, Inter'in yeni oyuncusu oldu. 2000 doğumlu İngiliz kanat oyuncusu, Tottenham Hotspur'dan bonservisiyle Inter'e transfer oldu: Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Güçlü fiziği, tekniği ve bire birdeki becerisiyle öne çıkan, hızlanma kabiliyeti etkileyici olan bir kanat oyuncusu olan Spence, proaktif ve dinamik bir oyun sergiliyor. Hücumda rakiplerinin üzerine kararlılıkla giderek her an etkili olabiliyor; savunmada ise, Arjantin'e karşı Dünya Kupası'nda Giuliano Simeone'ye yaptığı olağanüstü müdahalede gösterdiği gibi, inanılmaz geri dönüşlere ve kritik hamlelere imza atabiliyor. Sakinlik ve dinginlik, karakterinin ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor: ailesinden miras aldığı bu özellikleri sahada da gösteriyor. Rakibinin üzerine gitmek için doğru anı beklemeyi, baskı altında kaldığında ise topa müdahale etmek için en uygun zamanı hesaplamayı biliyor. Güç ile kontrol, içgüdü ile berraklığın birleşiminden doğan bu denge, Djed Spence'i oyunun her iki yönünde de iz bırakabilecek bir kanat oyuncusu haline getiriyor. Peckham sahalarında başlayan ve uluslararası futbolun en büyük vitrinlerine kadar uzanan yolculuğunun ardından, hikâyesi şimdi Inter'de devam ediyor. Djed Spence, Inter'in yeni oyuncusu oldu.
Rakamlar, detaylar ve forma numarası
Inter ile Tottenham arasındaki operasyon, 30 milyon euro bonservis bedeli, buna ek olarak 5 milyon euro bonus ve gelecekteki satıştan Tottenham’a bırakılan yüzde 10 pay üzerinden kesin olarak tamamlandı. Spence’in 24 numaralı formayı giymesi bekleniyor (André Onana’nın ayrılığının ardından boşta kalan ve kaleciden önce Tottenham’ın bir başka eski oyuncusu Christian Eriksen’in giydiği forma). Oyuncu, sezon başına net 3 milyon euro artı bonus içeren 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
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