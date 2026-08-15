Inter, Spence transferini resmen açıkladı: tüm rakamlar, detaylar ve forma numarası



Djed Spence, Inter'in yeni oyuncusu oldu. 2000 doğumlu İngiliz kanat oyuncusu, Tottenham Hotspur'dan bonservisiyle Inter'e transfer oldu: Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

Güçlü fiziği, tekniği ve bire birdeki becerisiyle öne çıkan, hızlanma kabiliyeti etkileyici olan bir kanat oyuncusu olan Spence, proaktif ve dinamik bir oyun sergiliyor. Hücumda rakiplerinin üzerine kararlılıkla giderek her an etkili olabiliyor; savunmada ise, Arjantin'e karşı Dünya Kupası'nda Giuliano Simeone'ye yaptığı olağanüstü müdahalede gösterdiği gibi, inanılmaz geri dönüşlere ve kritik hamlelere imza atabiliyor. Sakinlik ve dinginlik, karakterinin ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor: ailesinden miras aldığı bu özellikleri sahada da gösteriyor. Rakibinin üzerine gitmek için doğru anı beklemeyi, baskı altında kaldığında ise topa müdahale etmek için en uygun zamanı hesaplamayı biliyor. Güç ile kontrol, içgüdü ile berraklığın birleşiminden doğan bu denge, Djed Spence'i oyunun her iki yönünde de iz bırakabilecek bir kanat oyuncusu haline getiriyor. Peckham sahalarında başlayan ve uluslararası futbolun en büyük vitrinlerine kadar uzanan yolculuğunun ardından, hikâyesi şimdi Inter'de devam ediyor. Djed Spence, Inter'in yeni oyuncusu oldu.



