Inter, sezonluk bilet kampanyası başladı: tüm detaylar

1. AŞAMA – YENİLEMELER, 17-29 HAZİRAN

2026/27 Sezon Bilet Kampanyasının ilk aşaması, 2025/26 sezonunun tüm bilet türlerine sahip abonelere ayrılacak olup, bu aboneler mevcut koltuklarını teyit etme veya mevcut koltuklar arasından farklı bir koltuk seçme olanağına sahip olacaklar.





2. AŞAMA – LOYALTY INTERISTA ERKEN SATIŞI, 3-6 TEMMUZ

İkinci aşama, 3 Temmuz Cuma günü saat 12:00’de başlayacak ve 6 Temmuz Pazartesi günü saat 23:59’a kadar devam edecektir. Bu aşama, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayan Loyalty Interista programı üyelerine ayrılmıştır:





2025/26 sezonu aboneliğine sahip olmak ve yenileme aşamasına katılmamış olmak





17 Haziran saat 12:00 ile 24 Haziran saat 12:00 arasındaki dönemde aşağıdaki Sadakat Görevlerinden en az birini tamamlamış olmak:





- 2026/27 Inter Club Plus üyeliği: Inter Club Plus üyeliği, ödeme başarıyla tamamlanmış ve Inter Club kartı aynı sadakat profiline bağlanmış olarak tamamlanmış olmalıdır.





- En az 100€ tutarında Ticketing Hediye Kartı satın alımı Hediye Kartı kodunun sadakat profilindeki ilgili bölüme girilmesi gerekmektedir. Görevin tamamlanmasının ardından, Hediye Kartı kodları doğrulama ve onay sürecinden geçecektir; yalnızca doğru olan kodlar, görevin tamamlanması açısından geçerli sayılacaktır. Her bir kod yalnızca bir kez kullanılabilir.





- Inter Online Store’dan minimum 100€ tutarında alışveriş. Alışveriş, yalnızca sadakat programına kaydolduktan sonra ve aynı e-posta adresiyle gerçekleştirilirse geçerlidir; kayıttan önce veya farklı bir e-posta adresiyle verilen siparişler geçerli sayılmayacaktır. Hediye Kartları hariçtir. Uygun siparişlerin doğrulaması sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.





ERKEN SATIŞA ERİŞİM





Görevlerin kapanışını takip eden günlerde, uygun bulunan kullanıcılar, Interista sadakat profillerinde “2026/27 Sezon Bilet Görevi” rozetini göreceklerdir. Bu rozet:





erken satış penceresine erişim sağlar





30 Haziran 2026 saat 23:59’a kadar görünür olacaktır





Rozete sahip olmanın abonelik satın alma garantisi vermediğini, yalnızca ön satış aşamasına erişim sağladığını belirtmek isteriz.





Satın alma için zorunlu şartlar

Satışa erişmek ve abonelik satın alma işlemine devam etmek için şunlar gereklidir:





geçerli bir Siamo Noi kartı kullanmak





24 Haziran saat 12:00'ye kadar kartı sadakat profilinize bağlamış olmanız





Bu ilişkilendirme yapılmadığı takdirde, yukarıda belirtilen şartlar sağlanmış olsa bile ön satışa erişim mümkün olmayacaktır.





Kart, tdt.inter.it adresinden çevrimiçi olarak alınabilir





3. AŞAMA – SERBEST SATIŞ, 10 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

Kalan biletler olması durumunda, 10 Temmuz saat 12:00'den itibaren genel satış aşaması başlayacaktır. FULL, PLUS ve BASE seçenekleri arasından seçim yaparak sezonluk bilet satın alabilirsiniz. İşlemi tamamlamak için Siamo Noi kartına sahip olmanız gerekmektedir; kartınız yoksa tdt.inter.it adresinden çevrimiçi olarak başvurabilirsiniz.