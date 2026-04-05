Paskalya Pazarı günü, yarın akşamki Napoli-Milan maçıyla birlikte ligin 31. haftasının iki büyük karşılaşmasından biri olan Inter-Roma maçı tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Nerazzurri savunmasının merkezinde Cristian Chivu, Alessandro Bastoni'yi bir kez daha onurlandırdı ve kadroların açıklanması sırasında San Siro'daki taraftarlar, zor bir dönemden geçen ve son günlerde milli takımdaki performansları nedeniyle tartışmaların odağında yer alan 1999 doğumlu defans oyuncusuna yönelik bariz bir dayanışma gösterisi olarak büyük bir tezahürat yaptı. Ardından, Chivu 58. dakikada Inter'in 4-1 önde olduğu sırada onu Darmian ile değiştirince, San Siro'da taraftarlar "Alessandro Bastoni olé" tezahüratını yaparak ayakta alkışladı.
Çeviri:
Inter-Roma maçı: Bastoni oyundan çıktığında ayakta alkışlandı
TARAFTARLARIN DESTEĞİ
Geçtiğimiz günlerde Inter taraftarları oyuncuya desteklerini göstermişlerdi; bazıları Roma maçı öncesinde Appiano Gentile'ye giderek Inter'in antrenman tesisinin girişinde Bastoni'ye yönelik bir mesaj içeren bir pankart açtılar: "Başını dik tut ve hiçbir şeyden korkma, yanında halkın var". Bu sevgi dolu mesaj, eskiden Curva Nord olarak bilinen, bugün ise Secondo anello verde olarak adlandırılan taraftar grubundan geldi. Bu, Juventus maçında Kalulu ile yaşanan olayın ardından son haftalarda defans oyuncusuna yöneltilen çok sayıda yuhalamaya ve İtalya'nın Dünya Kupası elemelerini kaybetmesine neden olan son maçtaki kırmızı kartına rağmen, Inter taraftarlarının takımın en sevilen oyuncularından birinin her zaman yanında olduklarının bir göstergesidir.
BASTONI VE TRANSFER PİYASASI: BARCELONA BASKINI ARTIRIYOR
Buna rağmen, Barcelona'nın Bastoni üzerindeki ısrarlı ilgisi de devam ediyor. Katalan kulübü, savunmada birçok değişikliğin yaşanacağı bu dönemde onu kadroyu güçlendirmek için ana hedef olarak belirledi; 1999 doğumlu oyuncu, özellikle oyuna arkadan kurgulama yeteneği nedeniyle hem sportif direktör Deco'nun hem de teknik direktör Flick'in beğenisini kazanıyor. Şu anda iki kulüp arasında henüz doğrudan temas kurulmadı, ancak Barça, oyuncunun menajerleriyle görüşüyor ve oyuncunun İspanya'da bir maceraya atılmaya açık olduğunu zaten tespit etti; bugünkü değerlemesi ise 60 milyon euro civarında.